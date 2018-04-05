Уже не первый день в испанских СМИ ведутся жаркие споры по поводу того, что же на самом деле произошло после окончания пасхальной службы в Пальмском кафедральном соборе. Поначалу журналистам показалось, что 12-летняя принцесса Леонор некорректно повела себя по отношению к своей бабушке, 79-летней королеве Софии. Выходя из храма, девочка начала отталкивать руку родственницы, которая приобняла ее за плечи. Эта сцена шокировала присутствовавших на мероприятии.
Как оказалось, у этой истории есть продолжение. Пользователи Сети уверены, что конфликт был спровоцирован именно 45-летней королевой-консорт Летицией. Испанским журналистам удалось запечатлеть, как жена правителя Испании преграждает путь своей свекрови, которая хотела сфотографироваться с обеими внучками — Леонор и Софией. Летиция будто намеренно начала бегать перед камерами. Судя по всему, Филиппу VI эта ситуация не понравилась: мужчина попытался разнять мать и супругу. После этого обе женщины позировали у входа в собор с натянутыми улыбками.
Теперь поклонники испанской королевской семьи гадают, из-за чего резко ухудшились отношения свекрови и невестки. Журналисты издания El Mundo считают, что все дело в том, что Летиция не позволяет Софии навещать внучек так часто, как ей хотелось бы, и контролирует каждый шаг девочек.
За королеву-консорт вступилась ее бывшая коллега, журналистка CNN+ Имма Агилар. По словам женщины, Летиция опечалена сложившейся ситуацией, и ей неприятно, что этот инцидент широко обсуждается в соцсеятх. «Как мне показалось, на этих кадрах запечатлена обычная мать, которая волнуется о благополучии своих девочек. Королева Летиция просто пыталась оградить дочерей от многочисленных фотографов, которые могли их напугать», — заявила Агилар в интервью в программе El círculo.
Любопытно, что большинство испаноязычных пользователей Сети в этой ситуации все же поддерживают королеву Софию.
Por si había dudas. Aquí la segunda entrega pic.twitter.com/V48LAqEDVh— estherpalomera (@estherpalomera) 3 апреля 2018 г.
На общих фотках София всегда в центре с внучками, а Летиция где-то сбоку-припека. Так некрасиво - мать отдельно, дочери отдельно. Бабуля хочет дешевой популярности, выезжая на симпатии народа к этим милым девочкам. А Летиция тоже хочет популярности и стоять в обнимку с дочерьми. Можно понять.
Какая же Летиция стильная, утонченная, элегантная ..любуюсь
Филиппу VI маменькин сынок, женился впервые в 36 лет)
Может журналисты утрируют, как всегда?! Свекрови часто себя так ведут, почему ей может не нравиться, что она была журналисткой, что здесь такого.
То что София (и Хуан Карлос) терпеть не могут Летисию - известно давным давно. Они всячески препятствовали помолвке, а когда она все же состоялась, и послед.свадьба, в мелочах постоянно (даже на публике!) показывали свое недовольство: то отвернуться, когда она реверанс им делала, то лицо скорчат, то еще что-то. Т.ч. чего удивляться нелюбви Летисии к ним. Но, лично я Летисию тоже не люблю.