На днях правящая семья Испании оказалась в центре скандала: после завершения пасхальной службы королева-консорт Летиция публично повздорила со своей свекровью Софией. Экс-журналистка будто намеренно преграждала путь матери мужа, которая хотела сфотографироваться с внучками. Судя по всему, это не понравилось и юной принцессе Леонор, ведь девочка резко отдернула руку бабушки.

1 2 3 ... 15 Пользователи Сети уверены, что между королевой-консорт Летицией и ее свекровью, королевой Софией, разгорелся конфликт

Уже не первый день в испанских СМИ ведутся жаркие споры по поводу того, что же на самом деле произошло после окончания пасхальной службы в Пальмском кафедральном соборе. Поначалу журналистам показалось, что 12-летняя принцесса Леонор некорректно повела себя по отношению к своей бабушке, 79-летней королеве Софии. Выходя из храма, девочка начала отталкивать руку родственницы, которая приобняла ее за плечи. Эта сцена шокировала присутствовавших на мероприятии.



Как оказалось, у этой истории есть продолжение. Пользователи Сети уверены, что конфликт был спровоцирован именно 45-летней королевой-консорт Летицией. Испанским журналистам удалось запечатлеть, как жена правителя Испании преграждает путь своей свекрови, которая хотела сфотографироваться с обеими внучками — Леонор и Софией. Летиция будто намеренно начала бегать перед камерами. Судя по всему, Филиппу VI эта ситуация не понравилась: мужчина попытался разнять мать и супругу. После этого обе женщины позировали у входа в собор с натянутыми улыбками.

Впрочем, даже после этого Летиция не стала скрывать своей неприязни. Когда София поцеловала Леонору в лоб, ее мать тут же стерла все следы.

Теперь поклонники испанской королевской семьи гадают, из-за чего резко ухудшились отношения свекрови и невестки. Журналисты издания El Mundo считают, что все дело в том, что Летиция не позволяет Софии навещать внучек так часто, как ей хотелось бы, и контролирует каждый шаг девочек.



За королеву-консорт вступилась ее бывшая коллега, журналистка CNN+ Имма Агилар. По словам женщины, Летиция опечалена сложившейся ситуацией, и ей неприятно, что этот инцидент широко обсуждается в соцсеятх. «Как мне показалось, на этих кадрах запечатлена обычная мать, которая волнуется о благополучии своих девочек. Королева Летиция просто пыталась оградить дочерей от многочисленных фотографов, которые могли их напугать», — заявила Агилар в интервью в программе El círculo.



Любопытно, что большинство испаноязычных пользователей Сети в этой ситуации все же поддерживают королеву Софию.