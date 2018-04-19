

Тема позднего отцовства сегодня актуальна как никогда. Не успела общественность обсудить и осудить рождение ребенка у 78-летнего Эммануила Виторгана , как СМИ написали о еще одном известном актере, ставшим отцом на восьмом десятке.

1 2 3 ... 12 Борис Галкин и его супруга Инны впервые показали фотографии дочери



Героем одного из последних выпусков программы «Прямой эфир» стал Борис Галкин. В студии Андрея Малахова 70-летний актер появился в компании супруги 45-летней Инны Разумихиной. Пара рассказала о рождении их общей дочери и впервые показала фотографии малышки, появившейся на свет в августе прошлого года. Счастливые родители долгое время не афишировали подробности этого радостного события — ведь девочка родилась раньше срока.



Как признаются супруги, этот ребенок для них выстраданный. «Были и выкидыши, и замершие беременности», — рассказала в эфире Инна. Женщина призналась, что уже отчаялась познать радости материнства, но последняя попытка оказалась удачной.



Для Разумихиной этот ребенок стал первым, а для Галкина — первым биологическим. Своего сына Влада, погибшего в 2010 году, актер усыновил, как и его сестру Машу. Борис очень тяжело перенес смерть Владислава. «Мы с ним познакомились, когда ему было десять лет. Он был очень талантливым актером. Я не находился с ним в тот трагичный день. Он всегда говорил, что если будет падать, рядом окажутся руки его отца. А меня не было. Порой я очень виню себя за это», — рассказал Борис Галкин в интервью осенью 2017 года.



Сегодня артист признался, что не помнит себя от счастья — рождение малышки наполнило его энергией и придало сил.



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