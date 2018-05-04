Несколько месяцев назад 36-летняя Анна Курникова родила близнецов. Новость о том, что спортсменка стала мамой, удивила поклонников — Анна сумела скрыть свою беременность от вездесущих папарацци. Спустя несколько недель после появления малышей на свет Курникова опубликовала ролик, в котором танцевала под песню Энрике Иглесиаса. На видео можно было рассмотреть стройную фигуру молодой мамы.
Многие поклонники восхитились тем, как быстро знаменитость пришла в форму после родов. Впрочем, нашлись и те, кто начал сомневаться в том, что Анна родила сама.
Ни Курникова, ни Иглесиас не стали комментировать слова скептически настроенных поклонников.
На днях бывшая теннисистка опубликовала кадр, на котором показала, как выглядела на тридцать седьмой неделе беременности. По фото видно, что фигура бывшей первой ракетки мира оставалась идеальной даже на последнем месяце. Многие подписчики обрадовались, увидев этот архивный снимок, отметив при этом, что Анне не стоило ничего доказывать хейтерам.
Умница..а бабы сейчас будут выть, что на каблуках)))))
Красивая)
Иглесиас так странно держит ребёнка
Вот она реальна умная и очень везучая, такая приятная на вид, после просмотра фото погребняк просто разница насколько могут быть разные ощущения красоты и уродстваИнтересно кто у неё, мальчик или девочка
Какой маленький живот на 37 неделе с двумя малышами....повезло👍....
тоже не верю-37 неделя и живот маленький такой для двоих деток