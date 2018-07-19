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    Как Лейла Алиева отреагировала на свадьбу своего бывшего мужа Эмина Агаларова

    19.07.2018
    14 июля Эмин Агаларов женился во второй раз. Многих поклонников певца и бизнесмена интересовало, как его бывшая жена Лейла Алиева отнеслась к этому событию.
    • Лейла Алиева
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      Пользователи Сети обсуждают реакцию Лейлы Алиевой на свадьбу Эмина Агаларова


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    На днях 38-летний Эмин Агаларов и его 30-летняя возлюбленная Алена Гаврилова сыграли свадьбу. Для обоих знаменитостей этот союз стал не первым. Модель несколько лет прожила в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико. А артист на протяжении девяти лет был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.

    В 2015-м супруги объявили о том, что разводятся. Даже после разрыва им удалось сохранить теплые отношения: Эмин много времени проводит с сыновьями, а также помогает Лейле с воспитанием ее приемной дочери Амины.

    Многие поклонники Алиевой считают, что ее чувства к Агаларову до сих пор не остыли.

    Недавно она опубликовала на личной странице в соцсети свое стихотворение, в котором рассуждала о любви и счастье. Фолловеры Лейлы пришли к выводу, что это произведение частично отражает ее душевное состояние после новостей о свадьбе экс-супруга.

    «Как можно злиться на чужое счастье?
    Да, скажут, в тебе много доброты!
    Нет, просто видела, что есть несчастье,
    А чем страдаешь, мой читатель, ты?
    И ловят все друг друга лучше сети,
    Не пауки, у них есть свой закон!
    Как хорошо, что есть на свете дети,
    Что видят лишь в глазах людей-икон!»

    Интернет-пользователи посчитали, что эти строчки Алиева посвятила Агаларову. Подписчикам знаменитости понравилось стихотворение, и они поддержали ее в комментариях. «Вы восхитительны! Удачи и счастья», «Какое душевное стихотворение!», «Лейла, вы прекрасны! Желаю вам обрести женское счастье и новую любовь!» — написали фанаты. К слову, о том, как личная жизнь Алиевой складывалась в последние три года, ничего неизвестно.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Эмин Агаларов, Алена Гаврилова, Анастасия Решетова, Лейла Алиева

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • А по мне - трудночитаемая чушь.

    • Та ещё жучка

      А по мне - трудночитаемая чушь.

      +100000000. Тут без стакана вааще не разберешься, что это дама хочет донести до публики

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