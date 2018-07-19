Как Лейла Алиева отреагировала на свадьбу своего бывшего мужа Эмина Агаларова

14 июля Эмин Агаларов женился во второй раз. Многих поклонников певца и бизнесмена интересовало, как его бывшая жена Лейла Алиева отнеслась к этому событию.

1 2 3 ... 15 Пользователи Сети обсуждают реакцию Лейлы Алиевой на свадьбу Эмина Агаларова







На днях 38-летний Эмин Агаларов и его 30-летняя возлюбленная Алена Гаврилова сыграли свадьбу. Для обоих знаменитостей этот союз стал не первым. Модель несколько лет прожила в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико. А артист на протяжении девяти лет был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.



В 2015-м супруги объявили о том, что разводятся. Даже после разрыва им удалось сохранить теплые отношения: Эмин много времени проводит с сыновьями, а также помогает Лейле с воспитанием ее приемной дочери Амины.

Многие поклонники Алиевой считают, что ее чувства к Агаларову до сих пор не остыли.

Недавно она опубликовала на личной странице в соцсети свое стихотворение, в котором рассуждала о любви и счастье. Фолловеры Лейлы пришли к выводу, что это произведение частично отражает ее душевное состояние после новостей о свадьбе экс-супруга.



«Как можно злиться на чужое счастье?

Да, скажут, в тебе много доброты!

Нет, просто видела, что есть несчастье,

А чем страдаешь, мой читатель, ты?

И ловят все друг друга лучше сети,

Не пауки, у них есть свой закон!

Как хорошо, что есть на свете дети,

Что видят лишь в глазах людей-икон!»



Интернет-пользователи посчитали, что эти строчки Алиева посвятила Агаларову. Подписчикам знаменитости понравилось стихотворение, и они поддержали ее в комментариях. «Вы восхитительны! Удачи и счастья», «Какое душевное стихотворение!», «Лейла, вы прекрасны! Желаю вам обрести женское счастье и новую любовь!» — написали фанаты. К слову, о том, как личная жизнь Алиевой складывалась в последние три года, ничего неизвестно.