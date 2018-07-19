Как Лейла Алиева отреагировала на свадьбу своего бывшего мужа Эмина Агаларова

На днях 38-летний Эмин Агаларов и его 30-летняя возлюбленная Алена Гаврилова сыграли свадьбу. Для обоих знаменитостей этот союз стал не первым. Модель несколько лет прожила в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико. А артист на протяжении девяти лет был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.
В 2015-м супруги объявили о том, что разводятся. Даже после разрыва им удалось сохранить теплые отношения: Эмин много времени проводит с сыновьями, а также помогает Лейле с воспитанием ее приемной дочери Амины.
Недавно она опубликовала на личной странице в соцсети свое стихотворение, в котором рассуждала о любви и счастье. Фолловеры Лейлы пришли к выводу, что это произведение частично отражает ее душевное состояние после новостей о свадьбе экс-супруга.
«Как можно злиться на чужое счастье?
Да, скажут, в тебе много доброты!
Нет, просто видела, что есть несчастье,
А чем страдаешь, мой читатель, ты?
И ловят все друг друга лучше сети,
Не пауки, у них есть свой закон!
Как хорошо, что есть на свете дети,
Что видят лишь в глазах людей-икон!»
Интернет-пользователи посчитали, что эти строчки Алиева посвятила Агаларову. Подписчикам знаменитости понравилось стихотворение, и они поддержали ее в комментариях. «Вы восхитительны! Удачи и счастья», «Какое душевное стихотворение!», «Лейла, вы прекрасны! Желаю вам обрести женское счастье и новую любовь!» — написали фанаты. К слову, о том, как личная жизнь Алиевой складывалась в последние три года, ничего неизвестно.