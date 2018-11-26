Непростая история Тины Тернер — сильной женщины, сбежавшей от мужа-садиста, пережившей самоубийство сына и вновь поверившей в любовь

Дикая, пленительная, несравненная — не хватит слов, чтобы описать Тину Тернер, которая своей сумасшедшей энергией и потрясающим голосом завоевала сердца миллионов людей по всему миру. Мы отдаем должное не только таланту этой женщины, но и той силе, с которой она преодолела все испытания, выпавшие на ее долю.



1 2 3 ... 33 Тина Тернер появилась на свет под именем Анны Мэй Буллок и даже не могла представить, какая судьба ей уготована

26 ноября Тине Тернер исполнилось 79 лет. Вы только вдумайтесь — с-е-м-ь-д-е-с-я-т д-е-в-я-т-ь! Поверить в это категорически невозможно — перед глазами возникает лишь один образ: Тина в дерзкой мини-юбке, демонстрируя неприлично красивые ноги, исполняет под рев обезумевшей толпы поклонников одну из своих самых знаменитых песен Simply the Best. Вот уж точно самая лучшая. И в тысячный раз убеждаешься в этом, узнав новые факты биографии артистки, которая вышла аккурат к дню рождения звезды.



В ней Анна Мэй Буллок (настоящие имя певицы) рассказывает о жизни, которой не позавидуешь: о кошмарном первой браке, о насилии — физическом и моральном, о попытке начать все с нуля в зрелом возрасте, о том, как встретить любовь всей своей жизни на пятом десятке и поверить в нее.



Кажется, что после всех испытаний, выпавших на долю этой женщины, она наконец-то достойна того, чтобы жить счастливо. Но злодейка-судьба продолжает проверять ее на прочность, жестоко сталкивая то с самоубийством старшего сына, то со смертельным диагнозом. Но обо все по порядку…

Любовь — это боль

«В семье, где я росла, с любовью было туго. Я стала нежеланным ребенком, потому что привязала мать к отцу, с которым она больше не хотела быть», — так Тина Тернер начинает свой рассказ.



Кто знает, возможно, именно нехватка тепла и ласки и подтолкнула юную Анну Мэй Буллок к мужчине по имени Айк Тернер. Известный музыкант обратил внимание на хрупкую девушку с сильным голосом и пригласил присоединиться к его группе Kings of Rhythm в качестве бэк-вокалистки. Отношения между ними возникли не сразу — наша героиня крутила роман с саксофонистом Тернера, от которого и родила сына Крэйга. Молодой отец не желал выполнять свои обязанности и был таков. Уход за новорожденным и его мамой взял на себя Айк. В скором времени они стали любовниками, а после и родителями — в 1960 году на свет появился малыш Ронни.

В 1962 году состоялась свадьба, о которой певице до сих пор стыдно вспоминать.

Поспешная регистрация в учреждении с грязными полами и стенами, никакого банкета и первого танца, вместо этого — поход в бордель. Шокированная новобрачная сидела с полными ужаса глазами и смотрела на отвратительное порнографическое представление, не имевшее никакого отношения к эротике. Ей бы тогда взять и убежать куда подальше от такого муженька, но певица этого не сделала. Она продолжала верить в любовь и хотела стать звездой, ведь Айк как раз сообщил ей о том, что задумал создание музыкального дуэта. Единственным условием было, чтобы Анна сменила имя на Тину. Девушке эта идея не понравилась, и она возразила. Без лишних объяснений мужчина взял тяжелую деревянную подставку для обуви и ударил свою возлюбленную по голове. Это был первый раз, когда он поднял на нее руку.

Кошмар длиной в 16 лет

С тех пор место любви в сердце Тины занял страх — она боялась уйти от Айка, боялась разочаровать его, сказать не то, сделать не так, терпела побои и издевательства. Секс с некогда желанным мужчиной превратился в самое настоящее изнасилование: вместо прелюдии избиение, вместо финального поцелуя — плевок.



Их дом превратился в бордель: Айк Тернер делил кровать не только с законной супругой, но и со многими другими женщинами. Дабы стать более выносливым в постели, музыкант начал принимать наркотики, что сделало его еще более агрессивным.

На синяки и кровоподтеки Тины уже никто не обращал внимания, как и на сломанную челюсть, и ожог третьей степени от стакана горячего кофе, брошенного в ее лицо…

Длилось все это долгих 16 лет! После очередного рукоприкладства терпение Тины наконец лопнуло. А может, она просто поняла, что умрет, если не уйдет прямо сейчас. Дождавшись, когда этот садист уснет, Тернер убежала из отеля, в котором они остановились перед очередным выступлением.

Жизнь с чистого листа и с пустого кармана

Скрывшись от мужа, Тина поняла, что осталась ни с чем. В руках у нее была лишь дамская сумка, а в кармане жалко звенели 36 центов. Как и, главное, где прожить на это с двумя детьми? Казалось, что проблем стало в три раза больше. Но все это было уже не важно: свою новую жизнь Тина Тернер начала 4 июля — в День Независимости. Никогда еще, по признанию артистки, этот праздник не значил для нее так много.



Несколько последующих месяцев певица скиталась по друзьям и знакомым и, чтобы хоть как-то отблагодарить за помощь, драила полы в их квартирах и домах.



После развода ей каким-то чудом удалось отвоевать у экс-мужа свой творческий псевдоним, чтобы продолжить выступать. Но тут возникла неожиданная проблема — в начале восьмидесятых Тину воспринимали исключительно как часть дуэта с Айком Тернером. А без него она никому не была нужна. К тому же ей было 40… Далеко не лучший возраст, чтобы начинать все с нуля.



Первой руку помощи протянула Шер, пригласившая коллегу по сцене в свое шоу. Именно благодаря ей Тина смогла заработать немного денег, которых хватило на аренду небольшого дома и покупку еды. И так потихоньку закрутилось, завертелось. Вскоре произошло знакомство с менеджером Роджером Дэвисом, который и создал ту Тину Тернер, которую сегодня знают и любят.

После первого же организованного им выступления в гримерку певицы завалились с шампанским Дэвид Боуи, Мик Джаггер и Рон Вуд, чтобы увидеть женщину, навсегда укравшую их сердца.

Все трое помогали ей с записью первого сольного альбома — кто деньгами, кто советом, кто песней. И никто не требовал ничего взамен, что было очень важно для Тины — она до сих пор не могла доверять представителям мужского пола и не подпускала их к себе.



«Я научилась быть счастливой независимо от мужчин. В жизни это встречается довольно редко. Меня сделал счастливой мой успех. Я не очень-то верю, что с этим мог бы справиться какой-нибудь мужчина», — так Тернер говорила ровно до того момента, пока не встретила Эрвина Баха.

Альфонс или мужчина мечты?

На момент их встречи ей было 46 лет, ему — 30. Она — мировая знаменитость, суперзвезда в самом прямом смысле этого слова, он — менеджер EMI, приехавший вручить певице в подарок от студии новенький Mercedes G-Wagen.



Уставшая после длительного перелета Тина, едва сев в машину, почувствовала что-то не то — ее сердце начало бешено колотиться при первом же взгляде на мужчину слева от нее, с очень красивыми руками, как вспоминала позднее Тернер.



Многие упрекали артистку в том, что она повелась на молоденького — ему, мол, всего лишь нужны ее деньги и слава. Но певица знала, сердце обманывать не может. Не ее. Не на этот раз!



Их следующая встреча случилась через две недели на каком-то банкете после какого-то мероприятия — деталей не помнят ни он, ни она. Во время танца Тина прошептала на ухо Эрвину: «Когда ты прилетишь в Америку, я хочу заняться с тобой любовью». После они уже не расставались. Вслед за любимым мужчиной Тина покинула свою родную Америку и поселилась в Швейцарии.

Под венец на восьмом десятке

В 1989 году, незадолго до 50-летия звезды, Эрвин Бах пригласил Тину Тернер в ресторан и за бокалом отменного рислинга сделал предложение руки и сердца. С ее первой свадьбы прошло больше четверти века, но ужасы того времени до сих пор не давали забыть о себе.

Испугавшись, певица попросила своего бойфренда подождать. И он ждал… Целых 24 года!

4 июля 2013-го состоялась гражданская церемония бракосочетания пары, а спустя две недели они закатили пышную вечеринку на берегу Цюрихского озера. Всех гостей певица попросила одеться в белое — чтобы соблюсти буддистские каноны, — а сама выбрала для праздника темный наряд Armani Prive с пышной юбкой из зеленовато-желтой тафты и сверкающими легинсами.



Семьдесят тысяч белоснежных роз и сто самых близких друзей — наконец Тина Тернер получила ту свадьбу, которую заслуживала!

Смерть всегда рядом

На восьмом десятке Тина Тернер могла позволить себе отдыхать сколько угодно, поэтому медовый месяц хотела растянуть едва ли не на полгода. К сожалению, он закончился раньше, чем планировалось. Через три недели после свадьбы у 74-летней певицы случился инсульт. Началось все с резкой головной боли, на которую такие сильные женщины, как Тина, не привыкли обращать внимание. Затем заболела одна нога — неприятно, но терпимо. После отнялась речь и онемела вся правая половина тела.



Едва оправившись от этого удара, Тина попала под следующий — в 2016-м ей был диагностирован рак кишечника, давший осложнение на почки. Врачи установили, что они работают всего на (!) 35 процентов от нормы. Певица, всегда заряжавшая поклонников своей сумасшедшей энергией и появлявшаяся на сцене как ураган, не могла себе позволить лежать в больнице или зависеть от прикрепленных к ней аппаратов. Поэтому, отказавшись от гемодиализа, она обратилась к специалистам по гомеопатии. Это было большой ошибкой.

Народная медицина не смогла помочь звезде, а врачи меж тем сообщали, что почки работают всего на 20 процентов…

Неужто сейчас все закончится? Неужто таким будет финал жизни, в которой она всегда была победительницей? Эмоциональное состояние Тины Тернер было удручающим: она стала все чаще задумываться о смерти и даже вступила в группу, которая помогает организовать легальную в Швейцарии эвтаназию. «Я не хотела сидеть и страдать. Я решила, что мое время пришло и будет лучше покинуть этот мир», — писала в своих воспоминаниях певица.



Эрвин Бах, всегда поддерживающий свою супругу, на этот раз придерживался иного мнения: «Нет, Тина, я не хочу, чтобы в моей жизни появилась другая женщина». И это были не просто слова.

И в горе, и в радости

Как оказалось, несколько месяцев Эрвин консультировался с врачами и, сдав все необходимые анализы, выяснил, что может стать донором для супруги. Ради спасения любимой женщины Бах, не раздумывая, лег под нож и поделился с ней почкой. Операция, о которой знали лишь самые близкие пары, состоялась 7 апреля 2017 года. Несмотря на то, что все прошло успешно, организм певицы по-прежнему отторгает орган.

«Я знаю, что мое медицинское приключение еще далеко не закончено, но я все еще здесь», — теперь Тина Тернер не намерена так рано прощаться с жизнью!

3 июля 2018 года она отправилась в Париж на показ кутюрной коллекции своего дорогого друга Джорджо Армани. В этот же вечер ее старший сын — Крэйг Реймонд Тернер — совершил самоубийство. Что заставило первенца звезды расстаться с жизнью незадолго до своего 60-летия, неизвестно. Но поговаривают, что все дело в неустроенной личной жизни и не сложившейся карьере. Добавьте к этому насилие над матерью со стороны отчима, свидетелем которого он был все детство, отсутствие поддержки родного отца, дефицит родительской любви.



Тина Тернер никак не комментировала эту трагедию, но спустя 16 дней сообщила, что развеяла прах умершего сына над калифорнийским побережьем. В Твиттере она опубликовала фото, на котором запечатлена с алой розой в руке за секунду до того, как бросила ее в воду: «Самый печальный момент для меня как для мамы».



В следующем году на Бродвее стартует мюзикл «Тина», и наша героиня просто обязана появиться на его премьере в мини-юбке и станцевать перед теми, кому посчастливиться увидеть это шоу!