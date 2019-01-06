25-летняя Тиффани Трамп представила своего бойфренда-миллиардера



В конце прошлого года головокружительный роман с симпатичным миллиардером закрутила не только принцесса Беатрис, но и Тиффани Трамп. Внучка британской королевы скрывает возлюбленного от папарацци и не показывает его в своем секретном Инстаграме, а вот дочь президента США, напротив, недавно представила бойфренда подписчикам.

1 2 3 4 5 Майкл Булос и Тиффани Трамп

Тиффани Трамп не появлялась в социальных сетях и ничего не публиковала с середины декабря. Подписчики 25-летней блондинки уже начали бить тревогу, а журналисты приготовились выпускать новости с заголовком «Куда пропала младшая дочь президента США?», как 4 января в Инстаграме девушки появилось фото, на котором она позирует в компании молодого человека.



Знакомьтесь, это Майкл Булос — новый бойфренд Тиффани. Молодой человек является наследником мультимиллионного конгломерата по торговле оборудованием и строительной техникой Boulos Enterprises. Новый возлюбленный мисс Трамп родился и вырос в Лагосе, сейчас живет в Лондоне, а с дочкой президента познакомился на Миконосе этим летом.



Молодые люди появились вместе в сентябре на одном из показов в рамках Недели моды в Нью-Йорке, но тогда никто и не заподозрил, что они встречаются. После совместного снимка из Белого дома, на котором Майкл нежно обнимает Тиффани, сомнений в их романе больше нет.