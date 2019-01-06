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25-летняя Тиффани Трамп представила своего бойфренда-миллиардера

В конце прошлого года головокружительный роман с симпатичным миллиардером закрутила не только принцесса Беатрис, но и Тиффани Трамп. Внучка британской королевы скрывает возлюбленного от папарацци и не показывает его в своем секретном Инстаграме, а вот дочь президента США, напротив, недавно представила бойфренда подписчикам.

Тиффани Трамп не появлялась в социальных сетях и ничего не публиковала с середины декабря. Подписчики 25-летней блондинки уже начали бить тревогу, а журналисты приготовились выпускать новости с заголовком «Куда пропала младшая дочь президента США?», как 4 января в Инстаграме девушки появилось фото, на котором она позирует в компании молодого человека.

Знакомьтесь, это Майкл Булос — новый бойфренд Тиффани. Молодой человек является наследником мультимиллионного конгломерата по торговле оборудованием и строительной техникой Boulos Enterprises. Новый возлюбленный мисс Трамп родился и вырос в Лагосе, сейчас живет в Лондоне, а с дочкой президента познакомился на Миконосе этим летом.

Молодые люди появились вместе в сентябре на одном из показов в рамках Недели моды в Нью-Йорке, но тогда никто и не заподозрил, что они встречаются. После совместного снимка из Белого дома, на котором Майкл нежно обнимает Тиффани, сомнений в их романе больше нет. 

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06 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, Getty Images
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Тиффани Трамп

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А Лагос - это где?

  • Тиффани выглядела бы гораздо лучше, перестав носить мини и сильно облегающую одежду. Это все мало того, что ужасно старомодно, но ещё и не подходит к ее телосложению. Уж девушке с таким статусом не нужно так откровенно себя продавать.

  • Гость

    А Лагос - это где?

    Столица Нигерии. в Африке. огромный город, больше 10 млн населения. контрастный. там и беднота кругом и нефть. как в Нигерии нефть стали делить, Эбола там появилась сразу

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