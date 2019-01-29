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Федор Смолов рассказал Ксении Собчак о том, что до сих пор общается с Викторией Лопыревой

Ксения Собчак запустила свое шоу на YouTube. Героем первого выпуска стал 28-летний Федор Смолов. Футболист рассказал телеведущей о том, как складываются его отношения с Викторией Лопыревой после расставания.

28 января на YouTube вышел первый эпизод шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого телеведущая беседовала с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым. Медиадива и спортсмен разговаривали не только о футболе, но и о личной жизни главного героя выпуска. Федор Смолов рассказал журналистке об отношениях со своей бывшей избранницей Викторией Лопыревой.

«Я кайфовал. Это красивая история, которой не могу сказать, что горжусь. Но я рад, что она имела место быть», — признался футболист. 

Молодой человек также сообщил, что по-прежнему периодически общается с экс-возлюбленной. О причинах разрыва с Викторией Федор не стал говорить. Впрочем, он дал понять, что проблема заключалась в слишком разных образах жизни.

Напомним, что роман Виктории Лопыревой и Федора Смолова начался в конце 2012-го. Однако в мае 2015-го модель объявила, что они со спортсменом больше не вместе. Сейчас знаменитость состоит в новых отношениях и готовится впервые стать матерью. А вот футболист в настоящее время не афиширует происходящее на любовном фронте. 

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29 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Виктория Лопырева, Федор Смолов, Ксения Собчак

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