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Как и с кем Ани Лорак проводит свободное время после развода

31 января стало известно о том, что брак 40-летней Ани Лорак и 41-летнего Мурата Налчаджиоглу был расторгнут. На днях певица разместила пост в Инстаграме, в котором показала, как отдыхает, вновь став свободной женщиной.

В последний день января Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально перестали быть мужем и женой. Певица тяжело переживает развод с бизнесменом, ведь, по словам ее брата Игоря, она пыталась сохранить брак до последнего. 

На днях Лорак опубликовала в своем Инстаграме фото из пустого кинотеатра.

«Выходной в кино. Что посоветуете из киноновинок?» — спросила у подписчиков Ани (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники артистки были удивлены, что она посетила кинотеатр в одиночестве и решили, что таким образом она справляется с переживаниями на фоне развода с мужем. «А почему одна?», «Ани, вы выглядите очень грустной», «Почему вы дочку с собой не взяли?» — обратились к ней подписчики. А пока интернет-пользователи обсуждают безразмерную толстовку и джинсы, в которые была одета артистка, мы задаемся вопросом, кто же фотографировал звезду?

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04 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Мурат Налчаджиоглу

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