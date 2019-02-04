Как и с кем Ани Лорак проводит свободное время после развода

31 января стало известно о том, что брак 40-летней Ани Лорак и 41-летнего Мурата Налчаджиоглу был расторгнут. На днях певица разместила пост в Инстаграме, в котором показала, как отдыхает, вновь став свободной женщиной.

1 2 3 4 5 Ани Лорак поделилась снимком из пустого кинозала

В последний день января Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально перестали быть мужем и женой. Певица тяжело переживает развод с бизнесменом, ведь, по словам ее брата Игоря, она пыталась сохранить брак до последнего.

На днях Лорак опубликовала в своем Инстаграме фото из пустого кинотеатра.

«Выходной в кино. Что посоветуете из киноновинок?» — спросила у подписчиков Ани (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Поклонники артистки были удивлены, что она посетила кинотеатр в одиночестве и решили, что таким образом она справляется с переживаниями на фоне развода с мужем. «А почему одна?», «Ани, вы выглядите очень грустной», «Почему вы дочку с собой не взяли?» — обратились к ней подписчики. А пока интернет-пользователи обсуждают безразмерную толстовку и джинсы, в которые была одета артистка, мы задаемся вопросом, кто же фотографировал звезду?

