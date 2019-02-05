Вместо одежды — только одеяло: 40-летняя Оксана Лаврентьева опубликовала фото из постели

Оксана Лаврентьева ежедневно делится со своими подписчиками новыми фото и видео. На этот раз 40-летняя бизнес-леди порадовала поклонников, опубликовав снимок, на котором позирует практически голой.

1 2 3 4 5 Оксана Лаврентьева опубликовала провокационное фото

Не так давно Оксана Лаврентьева рассказывала о том, как боролась с лишним весом. Знаменитость признавалась, что не могла смотреть на свое отражение в зеркале, пока не похудела. На днях Оксана показала новое фото в стиле ню.

На опубликованном снимке 40-летняя бизнес-леди позирует в одном одеяле на голое тело.

Черно-белое фото Лаврентьева подписала следующими словами: «Хотела обсудить с вами женскую сексуальность, что это для вас? В какие моменты вы чувствуете себя наиболее привлекательными, от чего это зависит? Для меня это харизма и энергия, ну и немного внешних данных» (орфография и пунктуация автора сохранены).



Некоторые подписчики раскритиковали фотографию замужней женщины, посчитав ее слишком откровенной. Однако нашлись и те, кто оценил смелость Лаврентьевой и принял ее раскрепощенность за положительное качество.