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Виктория Лопырева рассказала, как отметила День святого Валентина с Игорем Булатовым

В этом году Виктория Лопырева отпраздновала День всех влюбленных в статусе молодой мамы. Знаменитость ненадолго смогла отвлечься от новых хлопот и сходить на романтическое свидание со своим избранником Игорем Булатовым.
  • Виктория Лопырева
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    Виктория Лопырева и Игорь Булатов отпраздновали вместе День святого Валентина
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В начале февраля в одной из клиник Майами 35-летняя Виктория Лопырева родила сына, имя которого пока не разглашает. Молодая мама и новорожденный уже выписались из больницы. Телеведущая поделилась первой фотографией крохи, правда, как и большинство селебов, предпочла скрыть его лицо стикером в виде сердечка. Поклонникам остается только гадать, на кого больше похож мальчик.

На своей странице в Инстаграме Виктория пообещала, что будет рассказывать о том, как теперь живет и как растит малыша. От материнских обязанностей звезде удалось немного отвлечься 14 февраля.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов устроили свидание, о чем она сообщила в соцсети.

«Мой самый счастливый День святого Валентина. Сегодня у мамы выходной и праздничный ужин с папой», — подписала знаменитость фото, на котором позирует на фоне пышного букета алых роз.

Лопырева также поделилась инстаграм-историей из ресторана. Судя по всему, новоиспеченные родители прекрасно провели время наедине друг с другом. 

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15 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ресторан,цветы и Лопырёва на месте.Избранник где?

  • Надолго ли щасте

  • А почему всему судить, что они прекрасно провели время наедине друг с другом? Ну букет очередной, ну накрыто на 1 персону (чашка, фужер, стакан , креманка).

  • Гость

    Надолго ли щасте

    Так и того не видать, только художественный свист, ой, творчество, Лопыревой.

  • иХарь где? Судя по всему одна отмечала любовную любовь.

  • Гость

    Ресторан,цветы и Лопырёва на месте.Избранник где?

    Избранник похоже уже смылся. Лопырева теперь как Бонька будет выставлять папу ребенка в ложке и фотки с букетами заодно.

  • Как же она себя нещадно отфотошопила на первом фото, рука замылена, лицо неузнаваемое - зачем вообще фотографироваться, если так не нравится собственная внешность

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