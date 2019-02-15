Виктория Лопырева рассказала, как отметила День святого Валентина с Игорем Булатовым

В этом году Виктория Лопырева отпраздновала День всех влюбленных в статусе молодой мамы. Знаменитость ненадолго смогла отвлечься от новых хлопот и сходить на романтическое свидание со своим избранником Игорем Булатовым.

1 2 3 4 5 6 Виктория Лопырева и Игорь Булатов отпраздновали вместе День святого Валентина

В начале февраля в одной из клиник Майами 35-летняя Виктория Лопырева родила сына, имя которого пока не разглашает. Молодая мама и новорожденный уже выписались из больницы. Телеведущая поделилась первой фотографией крохи, правда, как и большинство селебов, предпочла скрыть его лицо стикером в виде сердечка. Поклонникам остается только гадать, на кого больше похож мальчик.



На своей странице в Инстаграме Виктория пообещала, что будет рассказывать о том, как теперь живет и как растит малыша. От материнских обязанностей звезде удалось немного отвлечься 14 февраля.

«Мой самый счастливый День святого Валентина. Сегодня у мамы выходной и праздничный ужин с папой», — подписала знаменитость фото, на котором позирует на фоне пышного букета алых роз.



Лопырева также поделилась инстаграм-историей из ресторана. Судя по всему, новоиспеченные родители прекрасно провели время наедине друг с другом.