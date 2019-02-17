Розы с шипами: дочери звезд, которые не выросли пай-девочками

Недавно мы писали о Дане Борисовой, которая переживает кризис в отношениях с дочерью-подростком. 11-летняя Полина неоднократно сбегала из дома, что в очередной раз сделала и на днях. Изучив историю непростых отношений телеведущей и ее ребенка, мы решили вспомнить других дочерей российских звезд, чье поведение не радует родителей.

Дана Борисова с дочерью Полиной

Как в глазах многих выглядит жизнь дочерей знаменитых родителей? Путешествия по миру, модная одежда, выходные в салонах красоты, коктейли на громких светских мероприятиях...

К этим девушкам приковано внимание многочисленных поклонников, хейтеров и журналистов.

Кажется, перед ними открыты все дороги, и понятие «красивая жизнь» как раз о них. Но... Но что, если правила игры нарушаются? Что если звездные наследницы начинают привлекать внимание общественности не гламурным образом жизни, а вызывающим поведением? Вместо того, чтобы пользоваться подаренными судьбой (и обеспеченными родителями) благами, некоторые бросают этим самым родителям (и всему обществу) вызов.

Полина Аксенова — дочь Даны Борисовой

На днях имя единственной дочери Даны Борисовой оказалось во всех новостных сводках. 11-летняя Полина ударила собственную мать в грудь и сбежала из дома. Мы вряд ли бы узнали о семейных разборках, если бы не пост девочки о том, что она поссорилась с родительницей и сбежала из дома. Первая реакция — подросток врет! Уж слишком дерзким было ее сообщение в Инстаграме: «Много вопросов, почему не выкладываешь фотки с мамой? Ответ прост! Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было, когда мама пришла домой с чуваком из ''Давай поженимся'' (он меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла» (орфография и пунктуация автора сохранены).

11-летняя Полина — единственная дочь Даны Борисовой

Пока ошарашенные интернет-пользователи гадали, что же случилось на самом деле, Дана Борисова сообщила всем неравнодушным, что ее дочь находится в данный момент у дедушки, а своим постом (который в скором времени был удален) просто пытается привлечь внимание.

Как выяснилось, отношения между матерью и дочерью действительно были натянутыми — Дана ругала Полину за прогулы, отказ делать уроки и нецензурную брань.

Чтобы как-то усмирить взбунтовавшегося подростка, телеведущая ограничила дочь в деньгах. Однако выбранный метод не помог, а лишь усугубил ситуацию: девочка ударила мать (пришлось даже вызывать врачей) и сбежала к отцу.



Сама Полина утверждает, что ее мама неадекватная, и отказывается с ней жить. А ведь когда-то она хотела во всем походить на Дану и мечтала тоже стать телеведущей. Детские мечты разбились о жестокую реальность — скандальные разборки родителей, борьба за ребенка и наркотическая зависимость Борисовой, которые широко освещались на российском телевидении.

Дана Борисова и ее дочь Полина на съемках программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым

Алеся Кафельникова — дочь Евгения Кафельникова

Начиналось все неплохо: несколько лет назад светской Москве была представлена красавица-дочь самого титулованного российского теннисиста. Обладающая от природы всеми необходимыми данными, Алеся начала строить карьеру модели и весьма успешно. Ее даже приглашали сниматься для серьезного глянца, но при условии, что она поправится — девушка весила всего 43 килограмма.

Впрочем, проблемы с весом были не единственными, просто о других тогда еще никто не знал.

Уже позднее выяснилось, что во время учебы в Великобритании Алеся начала регулярно наносить себе увечья, а позже пристрастилась и к запрещенным препаратам.

Алеся Кафельникова

Вскоре все начали обсуждать ее личную жизнь: после романа с сыном Аркадия Новикова Никитой Алеся начала встречаться с Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh.

Алеся Кафельникова и Глеб Голубин (Pharaoh)

Многим казалось, что ребята идеально подходят друг другу, но в январе 2018 года стало известно, что пара распалась. Глушить боль от расставания Алеся решила с помощью запрещенных препаратов.

Модель тяжело переживала разрыв с рэпером

Злоупотребление наркотиками едва не стоило девушке жизни: однажды она очнулась в больнице и обнаружила, что лежит под капельницей. Тогда врачи диагностировали у дочери теннисиста психоз и биполярное расстройство, после чего Кафельников незамедлительно отправил ее на двухмесячное лечение в рехаб. Это и стало причиной ссоры между отцом и дочерью. Тогда девушка не постеснялась публично выяснить отношения со своим знаменитым папой в Твиттере.

Евгений Кафельников с дочерью Алесей

Даная Пригожина — дочь Иосифа Пригожина

С карьеры модели начинала и Даная Пригожина — дочь продюсера Иосифа Пригожина. Поначалу девушка рекламировала одежду плюс-сайз, а спустя некоторое время решила открыть свой шоурум.

Даная Пригожина

Тут-то и начинается история, о которой, можем предположить, дочь знаменитого продюсера предпочитает не вспоминать. В прошлом году ее обвинили в мошенничестве. Одна из клиенток девушки заявила, что выбрала и оплатила товар стоимостью 10 тысяч рублей, однако заказ ей так и не был доставлен. По словам покупательницы, когда она попыталась дозвониться до владелицы интернет-магазина, та отправила ее номер в черный список. В ответ на обвинения Даная попыталась оправдаться, сказав, что все купленные вещи были отправлены по указанному адресу. Чем закончилось дело — неизвестно, однако, несмотря на то, что на дочь Пригожина было написано заявление в полицию, свою вину она так и не признала.

Это не первый скандальный случай в биографии Данаи Пригожиной.

В 2016-м девушка решила найти свою любовь и отправилась за ней на «Дом-2». Там Пригожина задержалась недолго. «Шла я туда в том числе за пиаром и раскруткой, папа ведь в этом мне не помогает. Когда он узнал, что я на проекте, позвонил и обругал. Сказал, что я позорю весь род, что ему такая дочь не нужна. А под конец разговора посоветовал сменить фамилию», — делилась Даная в беседе с изданием «Стархит».

В 2016 году дочь продюсера пришла на скандально известный проект «Дом-2»

Сейчас, судя по информации в прессе, отец и дочь уже помирились и общаются, однако их отношения все еще остаются напряженными.

Иосиф Пригожин и его дочь Даная

Анна-Мария Ефремова — дочь Михаила Евремова

Старшая дочь Михаила Ефремова сама признается, что считает себя «не лучшим образцом для подражания». После развода родителей Анна-Мария осталась жить с мамой в Индии. Позже девочка вернулась к отцу в Москву.

Уже в подростковом возрасте девушка отличалась от своих сверстниц: например, любила носить необычную одежду с принтами в виде черепов.

Кроме этого, она предпочитала красить волосы в яркие цвета, а потом постриглась под мальчика.

Наследница Михаила Ефремова Анна-Мария

Ефремов не препятствовал самовыражению дочери и, позируя с ней на красных дорожках, всегда улыбался.

Михаил Ефремов со старшей дочерью Анной-Марией

А в 2016 году девушка сделала заявление, которое шокировало не только ее отца, но и всю общественность: дочь артиста совершила каминг-аут, признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации. 16-летняя Анна-Мария также заявила, что считает себя гендерфлюидом. Тогда, делясь размышлениями в одной из соцсетей, девушка заявила, что ее тяготит популярность, которая досталась ей от знаменитого отца, из чего можно сделать вывод, что, возможно, ее признание — это своего рода протест.

Анна-Мария Ефремова

Татьяна Плаксина — дочь Любови Успенской

Последнюю героиню нашего материала нельзя назвать бунтаркой. Дочь Любови Успенской не протестует, но ведет себя не так, как ожидают многие.

«Делайте то, что вы хотите, берите от жизни только то, что вам нужно. Мы не родились, чтобы жить в клетке» — именно этим девизом Татьяна Плаксина руководствуется в своей жизни.

Наследница знаменитой артистки никогда не была обделена любовью матери, ведь Успенская души не чает в своей единственной дочери. Врачи предрекали певице бесплодие, однако она смогла родить. Именно поэтому Любовь старалась дать единственному ребенку все самое лучшее: учебу в элитном американском колледже, жизнь за границей...

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Многим казалось, что у такой гламурной артистки, как Любовь Успенская, и дочь должна быть соответствующая. Однако Плаксина предпочитает позировать фотографам абсолютно голой (конечно же, в студии, а не на красной дорожке!), да еще и с разрисованным красками лицом.

Одна из фотосессий наследницы артистки

Если открыть ее Инстаграм, то неподготовленного зрителя он, вероятнее всего, шокирует: фото с выбитыми зубами (последствия ужасной травмы, случившейся в прошлом году) или с пистолетом у рта, снимки в стиле ню в бассейне при мрачном освещении и картины, которые для простых обывателей покажутся более чем странными.

Плаксина нередко публикует в Инстаграме свои необычные снимки

Надо ли говорить, что публикации Татьяны собирают большое количество негативных комментариев? А ведь она — просто художник и так видит наш с вами мир. Разве можно ее в этом упрекнуть?



Поведение каждой из героинь можно оправдать или хотя бы понять, но важно, чтобы каждая не заигралась в образе «плохой девочки» и не натворила глупостей, за которые потом придется отвечать перед общественностью, родителями, а главное — перед самими собой.