Дмитрий Тарасов выложил в Инстаграм очень неудачное фото жены

Не так давно Дмитрий Тарасов покинул семейное гнездо и отправился на сборы в Испанию. Футболист нередко находится в разлуке с супругой, однако даже длительные расставания — не помеха для их личного счастья. Анастасия занимает себя заботами о дочери и использует любую возможность, чтобы созвониться с мужем по видеосвязи.
На днях Тарасов решил показать момент своего разговора по Скайпу. На кадре, опубликованном в инстаграм-историях спортсмена, запечатлена Анастасия с дочерью Миланой на руках. И все бы ничего, только выглядит модель на этом снимке немного странно.
Будем честны, Дмитрий выбрал далеко не самое удачное фото своей супруги — из-за ракурса она словно поправилась на несколько килограммов и обзавелась вторым подбородком.
Впрочем, сама модель, похоже, спокойно отреагировала на промах мужа. Во всяком случае, удалить фото она его до сих пор не попросила.