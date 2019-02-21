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Дмитрий Тарасов выложил в Инстаграм очень неудачное фото жены

Анастасия Тарасова великолепно выглядит на всех фото, которые она выкладывает в свой микроблог. А Дмитрий относится к снимкам жены менее избирательно — на днях в его инстаграм-историях появился кадр, который, возможно, не понравится модели.
Дмитрий Тарасов опубликовал неудачное фото супруги Анастасии, но она, похоже, не сильно расстроилась
Дмитрий Тарасов опубликовал неудачное фото супруги Анастасии, но она, похоже, не сильно расстроилась

Не так давно Дмитрий Тарасов покинул семейное гнездо и отправился на сборы в Испанию. Футболист нередко находится в разлуке с супругой, однако даже длительные расставания — не помеха для их личного счастья. Анастасия занимает себя заботами о дочери и использует любую возможность, чтобы созвониться с мужем по видеосвязи.

На днях Тарасов решил показать момент своего разговора по Скайпу. На кадре, опубликованном в инстаграм-историях спортсмена, запечатлена Анастасия с дочерью Миланой на руках. И все бы ничего, только выглядит модель на этом снимке немного странно.

  • Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Вряд ли Анастасии Тарасовой понравилась фотография, которую ее супруг выложил в Инстаграм
    Смотреть галерею

Будем честны, Дмитрий выбрал далеко не самое удачное фото своей супруги — из-за ракурса она словно поправилась на несколько килограммов и обзавелась вторым подбородком. 

Впрочем, сама модель, похоже, спокойно отреагировала на промах мужа. Во всяком случае, удалить фото она его до сих пор не попросила.

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21 февраля 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Instagram

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