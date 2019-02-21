Дмитрий Тарасов выложил в Инстаграм очень неудачное фото жены

Анастасия Тарасова великолепно выглядит на всех фото, которые она выкладывает в свой микроблог. А Дмитрий относится к снимкам жены менее избирательно — на днях в его инстаграм-историях появился кадр, который, возможно, не понравится модели.

Дмитрий Тарасов опубликовал неудачное фото супруги Анастасии, но она, похоже, не сильно расстроилась

Не так давно Дмитрий Тарасов покинул семейное гнездо и отправился на сборы в Испанию. Футболист нередко находится в разлуке с супругой, однако даже длительные расставания — не помеха для их личного счастья. Анастасия занимает себя заботами о дочери и использует любую возможность, чтобы созвониться с мужем по видеосвязи.



На днях Тарасов решил показать момент своего разговора по Скайпу. На кадре, опубликованном в инстаграм-историях спортсмена, запечатлена Анастасия с дочерью Миланой на руках. И все бы ничего, только выглядит модель на этом снимке немного странно.

1 2 3 4 5 6 Вряд ли Анастасии Тарасовой понравилась фотография, которую ее супруг выложил в Инстаграм

Будем честны, Дмитрий выбрал далеко не самое удачное фото своей супруги — из-за ракурса она словно поправилась на несколько килограммов и обзавелась вторым подбородком.



Впрочем, сама модель, похоже, спокойно отреагировала на промах мужа. Во всяком случае, удалить фото она его до сих пор не попросила.

