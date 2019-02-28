Богини у плиты: женщины, которые отказались от успешной карьеры ради семьи

Современные женщины готовы на любые подвиги, чтобы совмещать семью и карьеру — при этом еще большой вопрос, что для них важнее. В итоге редкие встречи с мужем, дети, воспитанные няней, становятся нормой жизни. В пику массовым настроениям Woman.ru вспоминает известных женщин, которые на пике популярности поставили семью на первое место и пожертвовали профессией, чтобы блеснуть на семейном поприще.

На протяжении многих лет женщины стремились доказать, что достойны иметь те же права на успешную карьеру, что и представители сильного пола. На фоне игр за власть и топовые позиции в компаниях ярко выделяются те, для кого муж и дети важнее блестящей карьеры. Героини этого материала не просто отказались от любимой работы, а ушли на пике популярности, чем сильно озадачили своих многочисленных поклонников. Зато счастливые мужья их поняли и были рады: лидер в любой ячейке общества может быть только один.

Надежда Румянцева

Роль в фильме «Девчата» принесла Надежде Румянцевой всеобщее признание

Известная по культовым картинам «Девчата» и «Королева бензоколонки» советская актриса Надежда Румянцева могла бы добиться невероятных творческих успехов, но предпочла работе любовь.



Ее актерская карьера началась в 1952 году, и хотя известность пришла не сразу, эта очаровательная хохотушка не оставалась без работы. Румянцева снялась в нескольких малоизвестных кинолентах, в том числе в режиссерском дебюте Эльдара Рязанова «Счастливая юность». В 1959-м актриса сыграла в одном из главных фильмов в своей карьере — «Неподдающиеся». Роль энергичной Нади, по слухам, была написана специально для Румянцевой.



Всеобщее признание ей принесла роль Тоси Кислицыной в культовом советском фильме «Девчата», после которой актерский талант Надежды оценили не только на родине, но и в Голливуде. Успех актрисы закрепила вышедшая в 1963 году кинолента «Королева бензоколонки».

Кадр из фильма «Королева Бензоколонки»

В 1965-м Надежда Васильевна познакомилась со своим будущим мужем Вилли Хштояном. Когда через два года дипломату пришлось отправиться за границу, актриса не захотела расставаться с любимым и отправилась вместе с ним, оставив актерскую карьеру.

Надежда вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна и уехала за границу

С тех пор Надежда Румянцева и Вилли Хштоян не расставались до конца жизни актрисы. Детей у пары не было, однако, прожив вместе 40 лет, они смогли сохранить свою любовь — и это самое главное.

Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова была профессиональной манекенщицей

До встречи с мужем, известным режиссером Никитой Михалковым, Татьяна Михалкова была одной из самых известных манекенщиц СССР и любимой моделью Вячеслава Зайцева.



Получив образование в Воронеже, Татьяна переехала в Москву, чтобы выучиться на переводчика, однако судьба преподнесла ей сюрприз. Однажды молодая девушка увидела объявление о модельном кастинге (хотя тогда такого слова в СССР не было в помине) и пошла на пробы. Несмотря на недостаточно высокий для манекенщицы рост (172 см), утонченная блондинка Татьяна смогла произвести нужное впечатление и попала в Дом моделей. С этого момента в карьере Михалковой начался головокружительный взлет: она стала любимицей Вячеслава Зайцева и получала приглашения на участие в модных показах и съемках по всему миру.

Талант российской манекенщицы оценили и на родине, и за границей

В 1971 году Татьяна познакомилась с начинающим, но уже известным на тот момент режиссером Никитой Михалковым. У пары сразу же завязался роман, и всего через несколько месяцев в Доме кино в присутствии своих друзей Михалков торжественно признался Татьяне в любви и сделал предложение.



Тем временем предложения по работе продолжали поступать… Глядя на это, муж поставил ультиматум: либо карьера модели, либо он. Наша героиня сделала выбор и ни разу не пожалела о том, что свою жизнь посвятила семье. Михалкова призналась, что главным своим достижением считает достойное воспитание троих детей Артема, Анна и Надежды.

Татьяна вышла замуж за Никиту Михалкова и оставила работу модели

Необходимо отметить, что сидеть сложа руки Татьяна все-таки не смогла. В 1997 году она создала благотворительный фонд в поддержку отечественных дизайнеров «Русский силуэт».

Оксана Охлобыстина (Арбузова)

Оксана Арбузова начала сниматься в кино, когда ей было 13

Оксана Арбузова начала актерскую карьеру в 13 лет. Неожиданная слава настигла юную актрису тремя годами позже после роли девочки-оторвы, бросающей вызов обществу в криминальной драме «Авария — дочь мента». Успешная картина принесла Оксане новые предложения: она сыграла в таких фильмах, как «Сделано в СССР», «Увидеть Париж и умереть», «Кто, если не мы» и многих других.

Один из самых известных фильмов с участием Оксаны — «Авария — дочь мента»

В 1995 году уже известная на тот момент актриса познакомилась с Иваном Охлобыстиным. Встреча произошла в ночном клубе, однако, по словам актера, он сразу понял, что эта девушка создана для семьи. Уже через несколько месяцев пара сыграла свадьбу.



Арбузова оставила карьеру , когда в 1996-м у актеров родилась дочь. Сейчас пара воспитывает шестерых детей: 22-летнюю Анфису, 21-летнюю Евдокию, 19-летнюю Варвару, 17-летнего Василия, 16-летнюю Иоанну и 12-летнего Савву. Иван до сих пор надеется исполнить свою мечту — завести седьмого ребенка.

У Ивана и Оксаны Охлобыстиных четыре дочери и два сына

На пополнение в семье Оксана пока не решается, но другие мечты мужа поддерживает. Когда в 2001 году Охлобыстин стал священником, любящая жена поменяла стиль в одежде на более подходящий, чтобы соответствовать новому статусу Ивана. Однако в 2010-м он добровольно отрекся от службы в церкви, чтобы больше времени уделять актерской карьере.

Анна Кастерова

Анна Кастерова — известная российская телеведущая

Путь к успеху российская журналистка и телеведущая Анна Костерова начала в 22 года, получив работу в программе «Москва: инструкция по применению» на канале ТНТ. Однако известность пришла к ней несколько позже, после съемок на канале Россия-2. За яркую внешность и харизму телеведущую даже называли «секс-символом» телеканала.

Наибольшую популярность Анне принесла работы на канале Россия-2

Всеобщее признание Анна получила благодаря своей способности интересно, а главное, доступно рассуждать на самые серьезные темы. Анна с легкостью общалась с медийными личностями. Например, став ведущей программы «Центральное Телевидение» в 2012 году, в первом же выпуске она взяла интервью у Владимира Путина.



Личная жизнь Кастеровой долгое время оставалась тайной для поклонников. Только в 2015-м стало известно, что эта длинноногая брюнетка получила предложение руки и сердца от российского хоккеиста Евгения Малкина и ответила согласием. Через год, когда Анна забеременела, жених настоятельно порекомендовал ей уйти с любимой работы и переехать в Америку. Кастерова, как девушка безусловно умная и понимающая, прислушалась к авторитетному мнению жениха.

Телеведущая вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина и перехала в Америку

Сейчас Анна Кастерова и Евгений Малкин живут в США и воспитывают 2-летнего сына Никиту. Инстаграм Кастеровой пестрит эффектными снимками нескучного американского быта, и выглядит она как женщина исключительно счастливая и состоявшаяся — пусть не на экране телевизора, а в жизни, что безусловно важнее.

Татьяна Веденеева

Татьяна Веденеева хотела играть в театре, но построила блестящую карьеру на телевидении

Татьяна Веденеева с детства усердно работала, благодаря чему и построила исключительную карьеру. Втайне от родителей будущая звезда решила поступить в ГИТИС и осуществила свою мечту. Играть в театре и кино юная Веденеева начала уже в студенческие годы. На третьем курсе она получила роль Эллы Делей в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», который прославил начинающую актрису и моментально обеспечил ей славу одной из самых привлекательных девушек в большой советской стране.

Наибольшую известность Веденеевой принесла передача «Спокойной ночи, малыши!»

После окончания института Веденеева решила попробовать себя в качестве телеведущей, дабы появляться на экранах не эпизодически, а на постоянной основе. Чтобы получить работу, она прошла специальные курсы дикторов и не зря — карьера на телевидении принесла ей всеобщее признание и обожание. Пик популярности телеведущей пришелся на 1980-е, как только она начала работать в культовой передаче «Спокойной ночи, малыши!». Говорят, именно благодаря ей к просмотру детского контента быстро подключились и взрослые, чей взор услаждала прекрасна «тетя Таня».

Татьяна уехала из России вместе с бизнесменом Юрием Бегаловым

В начале 1990-х Веденеева познакомилась с бизнесменом Юрием Бегаловым, однако оба на тот момент были несвободны. Через пару лет известная телеведущая и бизнесмен снова столкнулись на светском мероприятии и поняли, что не могут друг без друга. Перед Татьяной встал сложнейший выбор, когда второй муж настоятельно просил ее отказаться от любимой работы и переехать с ним в Европу.



Прожив вместе 15 лет, Татьяна Веденеева и Юрий Бегалов развелись, когда наша героиня выяснила, что не одна в жизни своего любимого мужчины. За это время Веденеева успела освоить ранее неведомый ей бизнес по производству соусов ткемали, оказавшийся весьма успешным. Сейчас она играет в театре «Школа современной пьесы», периодически появляется на телеэкранах и светских мероприятиях и выглядит как женщина, чья жизнь удалась.

Людмила Зорина

Людмила Зорина была одной из ведущих актрис в Саратове

История успеха заслуженной артистки России Людмилы Зориной началась в Саратове. С мужем Олегом Янковским она познакомилась в училище. Молодые актеры полюбили друг друга и довольно быстро приняли решение пожениться. В это же время Людмила прославилась и стала ведущей актрисой в местном театре. Возможно, сейчас в это сложно поверить, но тогда Олег Янковский выглядел скромно на фоне супруги и был известен больше как «муж Зориной».

Людмила вышла замуж за Олега Янковского

В 1968 году во время гастролей Олег получил роль в фильме «Щит и меч», благодаря которой обрел всесоюзное признание и серьезную мотивацию — актер решил попытать счастья в Москве. Людмила поддержала супруга и, пожертвовав успешной карьерой в Саратове, отправилась с ним покорять столицу. Хотя актриса играла в театральных постановках, такого успеха, как в родном городе, она уже не добилась. Карьера Олега, наоборот, стремительно пошла вверх, чему Зорина искренне радовалась.

Супруги переехали в Москву, и Зорина отказалась от серьезной карьеры, чтобы помогать мужу

Олег Янковский и Людмила Зорина прожили вместе до самой смерти известного актера. У пары родился сын Филипп, который пошел по стопам родителей. Людмила не пожалела о своем решении: всю жизнь она посвятила мужу и сыну, помогала им и поддерживала. Этим действительно стоит гордиться.