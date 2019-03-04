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Алла Пугачева спела для звездных друзей в честь праздника начала весны

Видимо, слухи о пережитой Пугачевой операции на сердце оказались всего лишь домыслами. В минувшее воскресенье Алла Борисовна собрала родных и близких в одном из московских ресторанов, чтобы отметить наступление весны.
Алла Пугачева, Лиза Галкина, Гарри Галкин, Максим Галкин
Алла Пугачева доказала, что находится в прекрасной форме

В феврале СМИ активно обсуждали проблемы со здоровьем у 69-летней Аллы Пугачевой — тогда инсайдеры сообщали, что Примадонну экстренно госпитализировали для проведения операции. Однако ни официальные представители артистки, ни ее супруг не подтверждали данную информацию.

3 марта поклонники Аллы Борисовны окончательно убедились в том, что она прекрасно себя чувствует — звезда устроила традиционную встречу по поводу наступления весны. 

Как оказалось, каждое первое воскресенье марта певица собирает всех своих самых близких людей, чтобы отметить начало весеннего сезона. На этот раз праздник в одном из столичных ресторанов посетили Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой, Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова и многие другие. 

Весь вечер Примадонна радовала собравшихся исполнением своих самых знаменитых хитов под аккомпанемент клавишника и аккордеониста. Похоже, Алла Борисовна находится в отличной форме и на все сто процентов готова к своему юбилейному Кремлевскому концерту, который состоится всего через пару недель!

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04 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Юлия Проскурякова

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  • Ну зачем этот юбилейный концерт!?

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