Алла Пугачева спела для звездных друзей в честь праздника начала весны

В феврале СМИ активно обсуждали проблемы со здоровьем у 69-летней Аллы Пугачевой — тогда инсайдеры сообщали, что Примадонну экстренно госпитализировали для проведения операции. Однако ни официальные представители артистки, ни ее супруг не подтверждали данную информацию.
Как оказалось, каждое первое воскресенье марта певица собирает всех своих самых близких людей, чтобы отметить начало весеннего сезона. На этот раз праздник в одном из столичных ресторанов посетили Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой, Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова и многие другие.
Весь вечер Примадонна радовала собравшихся исполнением своих самых знаменитых хитов под аккомпанемент клавишника и аккордеониста. Похоже, Алла Борисовна находится в отличной форме и на все сто процентов готова к своему юбилейному Кремлевскому концерту, который состоится всего через пару недель!