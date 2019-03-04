Алла Пугачева спела для звездных друзей в честь праздника начала весны

Видимо, слухи о пережитой Пугачевой операции на сердце оказались всего лишь домыслами. В минувшее воскресенье Алла Борисовна собрала родных и близких в одном из московских ресторанов, чтобы отметить наступление весны.

Алла Пугачева доказала, что находится в прекрасной форме

В феврале СМИ активно обсуждали проблемы со здоровьем у 69-летней Аллы Пугачевой — тогда инсайдеры сообщали, что Примадонну экстренно госпитализировали для проведения операции. Однако ни официальные представители артистки, ни ее супруг не подтверждали данную информацию.

3 марта поклонники Аллы Борисовны окончательно убедились в том, что она прекрасно себя чувствует — звезда устроила традиционную встречу по поводу наступления весны.

Как оказалось, каждое первое воскресенье марта певица собирает всех своих самых близких людей, чтобы отметить начало весеннего сезона. На этот раз праздник в одном из столичных ресторанов посетили Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой, Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова и многие другие.

1 2 3 ... 14 Алла Пугачева собрала звездных друзей, чтобы отметить наступление весны

Весь вечер Примадонна радовала собравшихся исполнением своих самых знаменитых хитов под аккомпанемент клавишника и аккордеониста. Похоже, Алла Борисовна находится в отличной форме и на все сто процентов готова к своему юбилейному Кремлевскому концерту, который состоится всего через пару недель!