Как оказался за решеткой фотограф Дмитрий Лошагин, признанный виновным в убийстве собственной жены

Дмитрию Лошагину удалось, казалось бы, невозможно. Отбывая срок за убийство собственной жены, он начал судебную тяжбу с ее матерью — за имущество — и одержал победу, хоть и не полную. Woman.ru решил вспомнить, что привело известного фотографа к нынешним жизненным обстоятельствам.

Дмитрий Лошагин отсудил относительно небольшую сумму денег у родителей убитой им жены

В 2014-2015 годах в СМИ гремела история зверского убийства фотомодели Юлии Лошагиной (в девичестве Прокопьевой). Девушка пропала в конце лета 2013-го, а спустя всего несколько дней ее обезображенное тело было найдено на окраине Екатеринбурга, где она проживала вместе с мужем — известным на Урале фотографом Дмитрием Лошагиным. Именно он и попал под подозрение следственных органов.

В 2015 году мужчину осудили на 10 лет колонии. Впрочем, после этого его имя не было забыто и всплывало в прессе еще несколько раз.

Сначала СМИ следили за тем, как осваивается в заключении некогда известный фотограф. В частности Дмитрий не раз жаловался на условия содержания, а также рассказывал о пытках, которым подвергались другие арестанты. Затем Лошагин удивил всех, подав иск против матери убитой им жены. Мужчина решил отсудить имущество, которое нажил в браке с Юлией Прокопьевой. Сумма его иска составила около 2,5 миллионов рублей.

Фотограф отбывает срок за жестокую расправу над собственной женой-моделью

Общественность замерла в ожидании решения суда. 6 марта стало известно, что Дмитрий одержал победу, но частично. Так, мать Юлии Светлана Рябова обязана выплатить бывшему зятю почти 300 тысяч рублей — это половина стоимости автомобиля Audi TT, купленного супругами в браке.



Впрочем, как утверждают журналисты, даже эти деньги не помогут фотографу, поскольку он все еще должен выплатить родителям убитой модели около 2 миллионов рублей в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб. По данным агентства РИА Новости, Лошагин перевел сумму своей матери, которая потратила их на семейные нужды.

Лошагин все еще должен выплатить компенсацию за причиненный родственникам погибшей моральный ущерб

Woman.ru решил вспомнить, как развивалась история до этих событий.

Семейное горе

В конце лета 2013 года все уральские СМИ писали о пропавшей фотомодели Юлии Лошагиной. Спустя всего несколько дней после этих публикаций обожженное и обезображенное тело красавицы нашли на окраине Екатеринбурга. Вскоре появились шокирующие новости о том, что по этому делу был задержан супруг Юлии Дмитрий. Поначалу известный в городе фотограф получил только подписку о невыезде, но позднее оказался в статусе подозреваемого.

Родственники, друзья и коллеги встали грудью на защиту Дмитрия.

«Я уверена, я сердцем чувствую, что он не мог это сделать. Он мягкий и добрый. Это светлый человек. Он всем помогает. Когда это случилось, мне сразу стали звонить друзья», — не сдерживая слез, рассказывала мама Лошагина Светлана Соколова.

Супруги со стороны казались идеальной парой

По свидетельствам знакомых пары, фотограф был образцово-показательным мужем: он боготворил свою жену, носил ее на руках и исполнял любые капризы. Правда, совсем иной точки зрения придерживалась его бывшая жена Татьяна. Она заявила, что Дмитрий неоднократно поднимал на нее руку. Впрочем, даже экс-супруга фотографа не верила в то, что он может оказаться убийцей.



Спустя всего несколько месяцев свидетели громкого дела отправились на съемки программ «Пусть говорят» и «Прямой эфир», а экстрасенсы помогали маме подозреваемого доказывать невиновность сына.

Торжество правосудия

Однако с самого начала в этом деле были явные нестыковки. Во-первых, Дмитрий не пытался искать свою супругу, а заявление о пропаже написал ее брат Михаил Рябов. Во-вторых, оперативники отследили геолокацию телефона Лошагина и выяснили, что практически все время, вплоть до предполагаемого момента смерти, он находился рядом с супругой.

Однако общественный резонанс был настолько мощным, что в 2014 году Дмитрия, которому было предъявлено обвинение в убийстве, все же освободили в зале суда.

На свободе, однако, фотограф пробыл недолго. Спустя всего пару месяцев оправдательный приговор отменили, а дело направили на пересмотр.

Многие не верили в виновность фотографа

По версии следствия, после вечеринки в честь 29-летия Юлии Дмитрий убил жену, сломав ей шею во время ссоры. Затем он упаковал тело в контейнер и вывез его за город, где сжег. К слову, видеозапись, на которой Лошагин вытаскивал пластиковый ящик из своего лофта, имелась у правоохранительных органов с самого начала, но доказать, что труп мог в него поместиться, они тогда не смогли.



«Было проведено более 50 экспертиз, назначены необходимые исследования, допрашивалось более 100 свидетелей, анализировалась оперативная информация и биллинг (отслеживание, — прим. Woman.ru) телефонных соединений. Все доказательства в совокупности, как мы считаем и суд подтвердил, говорят о том, что именно Лошагин совершил убийство», — заявил в интервью журналистам помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области.

Лошагин едва не избежал наказания

Дмитрий (к слову, до сих пор отрицающий свою вину) был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Однако после апелляции со стороны защиты срок смягчили до 9 лет и 10 месяцев.

Известно, что первая девушка мужчины тоже погибла при странных обстоятельствах

Уже после того, как Дмитрия осудили, выяснилось, что его первая девушка, которую тоже звали Юлией, также погибла при странных обстоятельствах. Об этом было рассказано в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Впрочем, до сих пор не ясно, кто изнасиловал и убил девушку, поэтому данное совпадение может быть случайно.