Анастасия Заворотнюк показала свой дом в Подмосковье за 2 миллиона долларов

6 апреля Анастасия Заворотнюк стала героиней программы «Однажды» на НТВ. В ходе передачи актриса показала телезрителям не только маленькую дочь, но и роскошный загородный дом.

Семья Анастасии Заворотнюк

Недавно в гости к Анастасии Заворотнюк приехала съемочная группа программы «Однажды», чтобы посмотреть, где живет актриса и ее многочисленная семья, а также пообщаться со звездой об изменениях в ее жизни — в октябре прошлого года Анастасия стала мамой в третий раз.

В 2015-м Заворотнюк переехала в элитный коттеджный поселок всего в 20 минутах езды от столицы стоимостью в 2 миллиона долларов.

По словам актрисы, жить за городом она решила ради своего отца, который страдал от тяжелой болезни.

«Мне хотелось купить дом, чтоб мой папа успел сюда прийти, собрать рядом всю семью. Но и теперь он недалеко: рядом кладбище. Мы часто ездим к нему. Папа — это человек, который меня сделал. Он всегда был предельно честен со мной», — рассказала знаменитость.

В доме Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева имеется место для каждого члена их большой семьи — площадь коттеджа составляет 900 квадратных метров. Впрочем, после рождения дочери Милы почти все вокруг было переоборудовано для малышки. Теперь почти во всех комнатах располагаются ее игрушки, кроватки, манежи и прочие принадлежности.

1 2 3 4 Анастасия Заворотнюк показала журналистам свой дом

Анастасия и Петр живут вместе с маленькой дочерью, сыном актрисы от первого брака Майклом и ее матерью Валентиной. Старшая дочь Заворотнюк Анна работает в Америке и приезжает в семейное гнездо раз в несколько месяцев.