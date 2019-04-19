«Не хочу пачкать рот»: Виктория Боня намекнула на свое отношение к Ксении Собчак

На днях весь мир с замиранием сердца следил в прямом эфире за горящим Собором Парижской Богоматери. Случившееся решила прокомментировать Ксения Собчак, однако не все согласились с ее мнением.

Виктория Боня высказалась о Ксении Собчак

15 апреля мир потрясла новость о пожаре, из-за которого пострадала одна из главных достопримечательностей Франции — Собор Парижской Богоматери. Вечером того же дня многие знаменитости, в том числе и российские, прокомментировали случившееся в соцсетях. Одни вспоминали, как посещали Нотр-Дам-де-Пари, другие выдвигали версии произошедшего. Мыслями на этот счет решила поделиться и Ксения Собчак.



Свой длинный пост журналистка окончила многозначительной фразой: «Шедевры не служат разуму, который их недостоин» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Реакция коллег Ксении по шоу-бизнесу не заставила себя ждать. Так, одним из первых отметился Сергей Шнуров, которому не впервой вступать с ней в словесную перепалку.

«Шедевр не служит. Держат всех оковы. Тому причиной их кармическая связь. Она сидела в бане с Волочковой и о высоком говорила, сторонясь…» — написал музыкант.

Вскоре после этого о Ксении высказались и еще несколько звезд российского шоу-бизнеса. Среди них оказалась и Виктория Боня — заклятая подруга Собчак. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro телеведущая призналась, что у нее нет желания обсуждать журналистку.



«Собчак — это экземпляр, который не вызывает желания думать о его существовании. Не хочу пачкать рот об этих людей! Мне все равно, с кем она собачится. Кажется, что Ксения сейчас старается сделать все, чтобы привлечь внимание к себе и напомнить о своем существовании. Не гнушается демонстрировать политику двойных стандартов: то оскорбляла людей и считала их за нелюдей, то интервью у них берет!» — заявила Боня, как и Шнуров намекая на один из последних выпусков программы журналистки «Осторожно, Собчак!» с Анастасией Волочковой.



1 2 3 4 5 6 Виктория Боня заявила, что не хочет даже думать о существовании Ксении Собчак

Сама Собчак пока никак не отреагировала на нелестные высказывания коллег по шоу-бизнесу в свой адрес.