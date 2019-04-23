Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Долго (ли) умеючи: звездные пары, которые стали родителями лишь через 9, 13 и 15 лет после свадьбы

«И когда уже станете родителями?» — этот вопрос раздается в адрес супругов на следующий же день после того, как они выходят из ЗАГСа. Одни выполняют (и даже перевыполняют) план за первые три года, другие берут отсрочку в несколько лет.

Этой весной Александра Савельева и Кирилл Сафонов впервые стали родителями — в конце марта у 35-летней певицы и 45-летнего актера родился сын. Спустя две недели после радостного события у супругов появился еще один повод принимать поздравления от родных и близких: 17 апреля стукнула девятая годовщина их свадьбы. В многочисленных комментариях с пожеланиями долгих и счастливых лет совместной жизни то и дело проскальзывали удивленные вопросы интернет-пользователей: «Первый ребенок за девять лет?». Посетовать бы на бестактность подписчиков, но не будем: сами обратили внимание на этот факт.

Девять лет, как ни крути, — серьезный срок. Некоторые пары за это время успевают родить не одного, а двух и даже трех малышей. Некоторые, но далеко не все. Одни хотят, но не могут из-за проблем со здоровьем, другие предпочитают подождать, пока не будет финансовой стабильности, третьи просто плывут по течению и не особенно заморачиваются на тему наследников. Такое происходит сплошь и рядом, в том числе и среди знаменитостей.

Александра Савельева и Кирилл Сафонов
Александра Савельева и Кирилл Сафонов

Саша Савельева и Кирилл Сафонов — настоящие мастера конспирации. От любопытных журналистов они утаили не только факт беременности певицы и рождения первенца, но и свою свадьбу, которая состоялась в столичном музее-заповеднике Царицыно в 2010 году. Об этом нельзя не упомянуть, ведь история их семьи началась именно тогда. Лишь полгода спустя в одном из российских изданий появились снимки со скромного торжества, на котором присутствовали только самые близкие.

Первые два-три года молодым супругам не задавали вопросов о продолжении рода, однако позднее практически в каждом интервью пресса интересовалась «Ну когда же?». И Саша, и Кирилл отмалчивались, а потом радостно сообщили-таки о пополнении — в звездной семье появился джек-рассел-терьер по кличке Себастьян.

Следующие пять лет Саша гастролировала с «Фабрикой» по России, Кирилл блистал на театральной сцене и снимался в сериалах, в том числе и в знаменитом «Кратком курсе счастливой жизни». Супруги не давали ни малейшего намека на то, что планируют детей. Постепенно и журналисты перестали их об этом спрашивать.

Поэтому, когда в Сети заговорили о беременности Савельевой, многие не сразу в это поверили. Да и доказательств особо не было — разве что размытые фото в соцсетях. И все же Александра действительно была беременна и 27 марта родила сына. Еще раз поздравляем!

Мы вспомнили российские звездные пары, которые, прежде чем получить гордое звание «мамы и папы», прошли рука об руку длинный путь.

  • Виктория и Антон Макарские
    1 2 3 ...22
    Антон и Виктория Макарские стали родителями через 10 лет после свадьбы

    Виктория Макарская не раз говорила, что рождена для того, чтобы быть мамой. Однако долгое время певица не могла исполнить свое главное предназначение. Много лет доктора разводили руками и не понимали, почему у супругов нет детей. В отчаянии Антон и Виктория уже согласились на ЭКО, но данная процедура чуть не обернулась трагедией: Викторию еле откачали после начавшегося синдрома гиперстимуляции
    Смотреть галерею


Кстати, 9-летнее путешествие Савельевой и Сафонова — самое короткое из тех, о которых мы хотим вам рассказать.  

Перейти к обсуждению 2


23 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Persona Stars, Instagram, Станислав Красильников/ТАСС, Ольга Зиновская/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface, PhotoXPress.ru
Теги

Ольга Шелест, Алексей Тишкин, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Илзе Лиепа, Певица Натали, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Антон Макарский, Виктория Макарская (Морозова)

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну и правильно. А то нарожают в первые три года брака (или вовсе женятся, когда невеста уже на сносях), а потом разводятся поголовно.

  • Можно подумать через 10 лет поголовно не разводятся. Макарская весь брак от мужа уходит.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.