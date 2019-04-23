Долго (ли) умеючи: звездные пары, которые стали родителями лишь через 9, 13 и 15 лет после свадьбы

«И когда уже станете родителями?» — этот вопрос раздается в адрес супругов на следующий же день после того, как они выходят из ЗАГСа. Одни выполняют (и даже перевыполняют) план за первые три года, другие берут отсрочку в несколько лет.



Этой весной Александра Савельева и Кирилл Сафонов впервые стали родителями — в конце марта у 35-летней певицы и 45-летнего актера родился сын. Спустя две недели после радостного события у супругов появился еще один повод принимать поздравления от родных и близких: 17 апреля стукнула девятая годовщина их свадьбы. В многочисленных комментариях с пожеланиями долгих и счастливых лет совместной жизни то и дело проскальзывали удивленные вопросы интернет-пользователей: «Первый ребенок за девять лет?». Посетовать бы на бестактность подписчиков, но не будем: сами обратили внимание на этот факт.



Девять лет, как ни крути, — серьезный срок. Некоторые пары за это время успевают родить не одного, а двух и даже трех малышей. Некоторые, но далеко не все. Одни хотят, но не могут из-за проблем со здоровьем, другие предпочитают подождать, пока не будет финансовой стабильности, третьи просто плывут по течению и не особенно заморачиваются на тему наследников. Такое происходит сплошь и рядом, в том числе и среди знаменитостей.

Александра Савельева и Кирилл Сафонов

Саша Савельева и Кирилл Сафонов — настоящие мастера конспирации. От любопытных журналистов они утаили не только факт беременности певицы и рождения первенца, но и свою свадьбу, которая состоялась в столичном музее-заповеднике Царицыно в 2010 году. Об этом нельзя не упомянуть, ведь история их семьи началась именно тогда. Лишь полгода спустя в одном из российских изданий появились снимки со скромного торжества, на котором присутствовали только самые близкие.



Первые два-три года молодым супругам не задавали вопросов о продолжении рода, однако позднее практически в каждом интервью пресса интересовалась «Ну когда же?». И Саша, и Кирилл отмалчивались, а потом радостно сообщили-таки о пополнении — в звездной семье появился джек-рассел-терьер по кличке Себастьян.

Следующие пять лет Саша гастролировала с «Фабрикой» по России, Кирилл блистал на театральной сцене и снимался в сериалах, в том числе и в знаменитом «Кратком курсе счастливой жизни». Супруги не давали ни малейшего намека на то, что планируют детей. Постепенно и журналисты перестали их об этом спрашивать.

Поэтому, когда в Сети заговорили о беременности Савельевой, многие не сразу в это поверили. Да и доказательств особо не было — разве что размытые фото в соцсетях. И все же Александра действительно была беременна и 27 марта родила сына. Еще раз поздравляем!

Мы вспомнили российские звездные пары, которые, прежде чем получить гордое звание «мамы и папы», прошли рука об руку длинный путь.

1 2 3 ... 22 Антон и Виктория Макарские стали родителями через 10 лет после свадьбы

Виктория Макарская не раз говорила, что рождена для того, чтобы быть мамой. Однако долгое время певица не могла исполнить свое главное предназначение. Много лет доктора разводили руками и не понимали, почему у супругов нет детей. В отчаянии Антон и Виктория уже согласились на ЭКО, но данная процедура чуть не обернулась трагедией: Викторию еле откачали после начавшегося синдрома гиперстимуляции





Кстати, 9-летнее путешествие Савельевой и Сафонова — самое короткое из тех, о которых мы хотим вам рассказать.