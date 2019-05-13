Через три месяца после родов Виктория Лопырева в купальнике и ботфортах призвала женщин чувствовать себя сексуальными

Виктория Лопырева опубликовала в Инстаграме новое фото, на котором позирует в блестящем боди и ботфортах на каблуках. Знаменитость обратилась к женщинам с призывом быть уверенными в себе.

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Совсем недавно молодая мама Виктория Лопырева отпраздновала первые три месяца жизни своего сына. Несмотря на то, что со дня родов прошло совсем немного, звезда смело публикует снимки, на которых демонстрирует стройную фигуру.



На днях в микроблоге Лопыревой появилось новое фото, на котором знаменитость позирует в бронзовом купальнике и прозрачных ботфортах на каблуках. Глядя на фотографию, и не скажешь, что буквально три месяца назад девушка была в положении.

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В своем посте Вика обратилась к женщинам, которые по тем или иным причинам чувствуют себя неуверенно. «Это фото специально для тех женщин, которые думают, что недостаточно хороши, чтобы чувствовать себя сексуальными лишь потому, что кто-то так решил!» — подписала фото Лопырева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

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«Девочки, вы прекрасны! Не обращайте внимания на чье-то мнение и не позволяйте посторонним управлять вашей жизнью и тем, как вы себя чувствуете. Женщина всегда должна оставаться женщиной — любимой и желанной», — продолжила Виктория.



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Подписчики Лопыревой обрушили на нее уйму комплиментов и все же остались в недоумении. «Вы красотка во всех смыслах», «Фигура уже идеальна, несмотря на недавнее материнство.... как же так?!» — задавались вопросом фолловеры.