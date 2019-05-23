Дарья Пынзарь заявила, что ей надоел фотошоп, и выложила фото без обработки

Дарья Пынзарь выкладывает свои фотографии в Сеть, часто ретушируя их перед этим. Недавно бизнесвумен заявила, что устала от фоторедакторов, и пристыдила остальных интернет-пользователей за привычку редактировать снимки.

Дарья Пынзарь часто ретушировала снимки

Примерно месяц назад экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала пластическую операцию, чтобы изменить форму лица. После преображения 33-летняя звезда, видимо, набралась уверенности и объявила себя сторонницей честных фотографий.

Пынзарь осудила тех, кто ретуширует фото для Инстаграма

В микроблоге бизнесвумен появился новый снимок, на котором Дарья позирует с веткой сирени. «А вы любите фото без фотошопа? В последнее время лично мне ''идеальная'' картинка надоела», — подписала снимок участница «Дома-2» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Поры же есть у всех в реале, зато в Инстаграме нет ни у кого», — упрекнула Пынзарь остальных пользователей Сети.

1 2 3 ... 10 33-летняя Дарья Пынзарь перестала пользоваться фотошопом после пластики лица

Фолловеры поддержали Дарью и оставили множество комплиментов. «Без фотошопа намного лучше. Красивая, настоящая», «Я лично вообще какой-то глобальной разницы не вижу, а вот подбородочек идеален», — отметили подписчики экс-участницы «Дома-2».