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Дарья Пынзарь заявила, что ей надоел фотошоп, и выложила фото без обработки

Дарья Пынзарь выкладывает свои фотографии в Сеть, часто ретушируя их перед этим. Недавно бизнесвумен заявила, что устала от фоторедакторов, и пристыдила остальных интернет-пользователей за привычку редактировать снимки.
Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь часто ретушировала снимки

Примерно месяц назад экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала пластическую операцию, чтобы изменить форму лица. После преображения 33-летняя звезда, видимо, набралась уверенности и объявила себя сторонницей честных фотографий.

Дарья Пынзарь
Пынзарь осудила тех, кто ретуширует фото для Инстаграма

В микроблоге бизнесвумен появился новый снимок, на котором Дарья позирует с веткой сирени. «А вы любите фото без фотошопа? В последнее время лично мне ''идеальная'' картинка надоела», — подписала снимок участница «Дома-2» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Поры же есть у всех в реале, зато в Инстаграме нет ни у кого», — упрекнула Пынзарь остальных пользователей Сети.
  • Дарья Пынзарь
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    33-летняя Дарья Пынзарь перестала пользоваться фотошопом после пластики лица
    Смотреть галерею

Фолловеры поддержали Дарью и оставили множество комплиментов. «Без фотошопа намного лучше. Красивая, настоящая», «Я лично вообще какой-то глобальной разницы не вижу, а вот подбородочек идеален», — отметили подписчики экс-участницы «Дома-2».  

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23 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram
Теги

Дарья Пынзарь

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Выглядит старше ,никакой ретуши ,не смешите ...

  • «А вы любите фото без фотошопа? В последнее время лично мне ''идеальная'' картинка надоела», — подписала снимок участница «Дома-2» и выложила ёще более отфотошопленное фото

  • Даша,проблему надо не с лицом решать,а с психикой,научись принимать и любить себя.

  • Пусть запишет видео при дневном обычном свете и без эффекта сужения кадра. Сдается мне, оно будет отличаться. Я гуру фотошопа, поэтому смешон ее пост. На лице нет даже тени от носа и ветки, ни одна подсветка такого не даст.

  • брови атас, в ширину носа

  • а можно в принципе себя не выкладывать...тоже вариант

  • Конечно можно без фотошопа после операции то)))

  • Бизнесвумен?! Хм! Интересно.

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