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Тилль Линдеманн заговорил о любви по-русски

Группа Rammstein известна своими скандальными песнями и клипами. Недавно музыкальный коллектив выпустил видео на новый трек, особенно порадовав им русских фанатов.
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн

На днях вышло видео на песню Ausländer, в котором участники группы Rammstein выступили в роли исследователей, прибывших к берегам Африки на шлюпках. По сюжету они знакомятся с местным племенем и входят с ними в довольно тесный контакт. Ролик заканчивается тем, что группа уплывает обратно, а девушки-туземки провожают их с новорожденными детьми на руках. 

В треке звучит признание в любви на нескольких языках. Группа не обидела и российских фанатов: Тилль Линдеманн спел фразу «Я люблю тебя», проникновенно смотря в объектив. 

Тилль Линдеманн
Кадр из видео на новую песню Ausländer

Сейчас группа гастролирует по родной Германии, куда недавно приезжала и предполагаемая возлюбленная Тилля Линдеманна, 36-летняя Светлана Лобода.

  • Светлана Лобода, Тилль Линдеманн
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О романе фронтмена Rammstein с российской певицей общественность говорит очень давно. Пара познакомилась летом 2017-го. Поклонники звезд даже предполагают, что отцом второй дочери Лободы является 56-летний Линдеманн. Однако артисты никак не комментируют свои отношения.

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29 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Василий Кузьмиченок/ТАСС
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Тилль Линдеманн

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Этот пиар - худшее, что могло случиться с этой группой на русскоязычном пространстве. Простите, что за всех.

  • Тилль уже не торт,проникновенный взгляд дедуси (а выглядит он совсем не ахти)это конечно сильно🤭

  • Хорошая шутка.Но особенно хорош королевский белый слонёнок! :)

  • Почему не на украинском. Лобода украинка, так что логичней было бы на украинском.

  • Гость

    Почему не на украинском. Лобода украинка, так что логичней было бы на украинском.

    Дело не в национальности, а в самой "музе". Плохой выбор.

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