Тилль Линдеманн заговорил о любви по-русски

Группа Rammstein известна своими скандальными песнями и клипами. Недавно музыкальный коллектив выпустил видео на новый трек, особенно порадовав им русских фанатов.

Тилль Линдеманн

На днях вышло видео на песню Ausländer, в котором участники группы Rammstein выступили в роли исследователей, прибывших к берегам Африки на шлюпках. По сюжету они знакомятся с местным племенем и входят с ними в довольно тесный контакт. Ролик заканчивается тем, что группа уплывает обратно, а девушки-туземки провожают их с новорожденными детьми на руках.

В треке звучит признание в любви на нескольких языках. Группа не обидела и российских фанатов: Тилль Линдеманн спел фразу «Я люблю тебя», проникновенно смотря в объектив.



Кадр из видео на новую песню Ausländer

Сейчас группа гастролирует по родной Германии, куда недавно приезжала и предполагаемая возлюбленная Тилля Линдеманна, 36-летняя Светлана Лобода.

1 2 3 ... 10 Фанаты Светланы Лободы и Тилля Линдеманна теряются в догадках: встречаются артисты или нет?

О романе фронтмена Rammstein с российской певицей общественность говорит очень давно. Пара познакомилась летом 2017-го. Поклонники звезд даже предполагают, что отцом второй дочери Лободы является 56-летний Линдеманн. Однако артисты никак не комментируют свои отношения.