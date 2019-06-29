Экс-солистка Serebro Лизоркина прокомментировала слухи о связи Темниковой и Серябкиной

На днях Елена Темникова стала гостьей программы Ирины Шихман «А поговорить?» на YouTube. Во время интервью певица призналась, что несколько лет назад, когда она была участницей Serebro, ее коллега Ольга Серябкина была любовницей продюсера группы Максима Фадеева.
По словам певицы, это был ее единственный, но очень долгий опыт отношений с девушкой. Также Ольга рассказала, что об их романе с Еленой знали члены лейбла MALFA и близкие друзья.
Чтобы узнать, как обстояли дела в коллективе в те годы, журналисты «Комсомольской правды» попросили прокомментировать ситуацию бывшую солистку Serebro Марину Лизоркину — девушка состояла в коллективе с 2006-го по 2009-й год.
Певица усомнилась и в том, что между девушками могли быть любовные отношения.
«Я очень сомневаюсь, что от Оли могла поступить такая информация. Для меня это абсолютно нелепое заявление. Ничего подобного я не видела. Им всегда нравились мужчины», — сказала Лизоркина.