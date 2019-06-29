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Экс-солистка Serebro Лизоркина прокомментировала слухи о связи Темниковой и Серябкиной

Не так давно Ольга Серябкина призналась журналистам, что во времена группы Serebro ее связывали романтические отношения с другой солисткой коллектива Еленой Темниковой. Корреспонденты портала «Комсомольская правда» решили спросить, так ли это было на самом деле у третьей участницы первого состава группы Марины Лизоркиной.
Группа Serebro
Группа Serebro

На днях Елена Темникова стала гостьей программы Ирины Шихман «А поговорить?» на YouTube. Во время интервью певица призналась, что несколько лет назад, когда она была участницей Serebro, ее коллега Ольга Серябкина была любовницей продюсера группы Максима Фадеева. 

Ответная реакция на подобное заявление последовала незамедлительно — 28 июня Серябкина рассказала журналистам, что на самом деле она встречалась не с Фадеевым, а с самой Темниковой

По словам певицы, это был ее единственный, но очень долгий опыт отношений с девушкой. Также Ольга рассказала, что об их романе с Еленой знали члены лейбла MALFA и близкие друзья. 

Елена Темникова, Ольга Серябкина
Елена Темникова и Ольга Серябкина

Чтобы узнать, как обстояли дела в коллективе в те годы, журналисты «Комсомольской правды» попросили прокомментировать ситуацию бывшую солистку Serebro Марину Лизоркину — девушка состояла в коллективе с 2006-го по 2009-й год. 

«О романе Оли с Фадеевым мне ничего неизвестно. Когда я была в группе, ни о чем таком не было речи. У нас всех троих были классные отношения, и мы даже жили в одной квартире», — поделилась с порталом Марина. 

Певица усомнилась и в том, что между девушками могли быть любовные отношения. 

  • Марина Лизоркина, Ольга Серябкина
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    Экс-солистка Serebro Марина Лизоркина ответила на слухи о связи Елены Темниковой и Ольги Серябкиной
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«Я очень сомневаюсь, что от Оли могла поступить такая информация. Для меня это абсолютно нелепое заявление. Ничего подобного я не видела. Им всегда нравились мужчины», — сказала Лизоркина. 

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29 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @lenatemnikovaofficial, @serebro_official, @lizorkina_official, @seryabkina.m/Instagram
Теги

Ольга Серябкина, Елена Темникова, Марина Лизоркина, Группа Serebro

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ой, я ничего не видела, не слышала, не знаю. Все правильно говорит, тут лучше промолчать, за умную сойдёт.

  • Я верю Серябкиной. Эта Темникова строит из себя невинную святошу при этом поливая грязью Фадеева, что он ее во времена группы «Серебро» заставлял одеваться в провокационные наряды и давить секс на сцене. А сегодня ее клипы не отличаются непорочностью, полуголая в них и вульгарные позы принимает при этом никогда не закрывая рот

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