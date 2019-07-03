Без косметики и в бикини 33-летняя Глюкоза выглядит по-девичьи стройной

Фигуру 33-летней Глюкозы многие считают идеалом. Подтянутое тело, тонкая талия, плоский живот — не каждая 20-летняя девушка может похвастаться подобными параметрами.
На днях певица снова продемонстрировала свою стройность, опубликовав фото из отпуска в Испании. В кадре звезда позирует без косметики и в черном бикини. Из-за ракурса фолловеры обратили внимание на объем груди исполнительницы.
- Певица Глюкоза регулярно выкладывает в Сеть откровенные фотографииСмотреть галерею
«Что-то не так с грудью и бровями», «А где грудь? Пацан какой-то», «Девчушечка!» — писали в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Да, отсутствие мейкапа явно молодит исполнительницу, а ее подтянутое тело выглядит по-девичьи стройным.