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Без косметики и в бикини 33-летняя Глюкоза выглядит по-девичьи стройной

Время от времени Глюкоза балует своих поклонников фотографиями в купальнике. Однако новое фото понравилось не всем интернет-пользователям.
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Глюкоза

Фигуру 33-летней Глюкозы многие считают идеалом. Подтянутое тело, тонкая талия, плоский живот — не каждая 20-летняя девушка может похвастаться подобными параметрами. 

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Внимание подписчиков привлек новый снимок звезды

На днях певица снова продемонстрировала свою стройность, опубликовав фото из отпуска в Испании. В кадре звезда позирует без косметики и в черном бикини. Из-за ракурса фолловеры обратили внимание на объем груди исполнительницы. 

«Что-то не так с грудью и бровями», «А где грудь? Пацан какой-то», «Девчушечка!» — писали в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Да, отсутствие мейкапа явно молодит исполнительницу, а ее подтянутое тело выглядит по-девичьи стройным.

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03 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @chistyakova_ionova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Симпатяга и стройняшка

  • Косметики, положим, вагон и маленькая тележка.

  • Зачем краситься для фото, если есть живительный Фотошоп - штука куда более всемогущая, чем косметика?😜

  • Ну хоть не косит под Лопес, естественная.

  • Пуш ап не подложила.

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