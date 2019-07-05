Женатый Цекало, олигарх из Коми и белорусский фитнес-тренер: что нужно знать о бывших мужьях Лолиты

Попытка номер пять успехом не увенчалась: Лолита Милявская разводится с очередным супругом . Говорит, осталась с Дмитрием в прекрасных отношениях, как, впрочем, почти со всеми своими бывшими. Кто еще не смог стать для Лолиты единственным, рассказываем в новом материале.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

На днях Лолита Милявская огорошила поклонников неожиданной новостью — звезда разводится с мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет брака. «У меня был замечательный ''молодой'' муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости», — сообщила 55-летняя звезда в Инстаграме.

И пока поклонники приходят в себя от этой новости (многие думали, что Лолита наконец-то нашла свою настоящую любовь и брак с 44-летним Дмитрием будет длиться вечно), мы вспоминаем всех мужей певицы (а их было, между прочим, пять) и рассказываем, почему распадались отношения звезды.

«Вот такая вот зараза — девушка моей мечты»

С первым мужем, студентом Александром Беляевым, Лолита Горелик (девичья фамилия певицы) познакомилась в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры — молодые люди учились на одном курсе. Между ними быстро проскочила искра, и Саша с Лолой начали встречаться. Отношения длились несколько лет и привели к дверям ЗАГСа, но, по признанию Лолиты, слишком поздно. «На тот момент наши отношения стали скорее дружескими», — признавалась как-то в интервью Милявская. После свадьбы супруги переехали в Одессу, где Лолита начала петь в филармонии, а Александр — играть в театре. И тут «мужняя жена» познакомилась с Александром Цекало — тоже, между прочим, женатым руководителем коллектива «Шляпа».

Лолита и Александр Беляев

Сначала это были чисто рабочие отношения, которые часто сдабривались банальной руганью: «Я говорила, мол, где система Станиславского? А он — уберите эту носатую», — рассказывала Лолита. Но вскоре артисты поняли, что между ними происходит нечто большее, и начали встречаться. От законного супруга Лола свой новый роман не скрывала, да он и не был против: сам понимал, что брак закончен, а штамп в паспорте — формальность. А потом Цекало и Лолита поняли: момент нужно ловить прямо сейчас — и отправились покорять Москву. Вместе с Беляевым.

Жили в коммуналке, работали 24/7 и приносили домой каждую копейку — в месяц выходило около 50 рублей на троих. «Зарабатывали как-то. Я начинал работать в газете, в театре, рекламным агентом, а Лолита и Цекало участвовали в концертах и начали создавать свой коллектив, кабаре-дуэт ''Академия''», — откровенничал Беляев в интервью «Комсомольской правде»..

Лолита всем говорила: Беляев — это ее брат, Цекало — муж. Лишних вопросов у соседей или новых знакомых не возникало. Тогда же Лолита официально развелась с Беляевым и вышла замуж во второй раз. Правда, не за Цекало, а за Виталия Милявского — брата ближайшей подруги певицы Кати (они, кстати, дружат до сих пор). Чего не сделаешь ради московской прописки!..

«А где ты шлялся?»

В 1988 году Лолита вышла замуж в третий раз — теперь уже за Александра Цекало. Правда, по паспорту она осталась Милявской — говорит, ей просто очень нравится эта фамилия. А их совместных проект – кабарэ-дуэт «Академия» — в это время уже имел оглушительный успех. Песни «Ту-ту-ту», «Маленький» и «Хочешь, но молчишь» знала вся страна. Брак с Александром продлился 12 лет — под конец отношения супругов испортились до такой степени, что они даже перестали скрывать друг от друга свои увлечения на стороне. Милявская честно признается: да, изменяла Цекало. Да и он даже не пытался хранить верность.

Александр Цекало и Лолита Милявская

Через несколько месяцев после развода Лолита родила дочь Еву. Александр дал девочке свою фамилию, несмотря на то, что Милявская родила ее от другого мужчины. «Я могу сказать страшную вещь: мой ребенок не имеет к Цекало никакого отношения, именно поэтому я не имела права просить от него алименты, — признавалась Лолита «Комсомольской правде».

После расставания с Цекало Лолита очень переживала. Но не из-за того, что ее брак с любимым человеком рухнул.

Милявская переживала о другом — о работе. Ей было уже 37 лет, дуэта «Академия» больше не существовало, а за спиной известной певице уже вовсю ставили диагноз «сбитый летчик».

«Слава богу, у меня в ушах был воск», — рассказала Лола Борису Корчевникову в его программе «Судьба человека». Певица не слушала эти разговоры и упорно шла к своей цели. А потом познакомилась с четвертым мужем — бизнесменом Александром Зарубиным.

«Не подходи ко мне — я обиделась»

Милявская вышла замуж за олигарха из Коми в 2004 году. Она говорила прессе, что у них все было прекрасно, и не кривила душой. Пара долгое время жила душа в душу, но отношения испортила работа. Лолита рассказывала Корчевникову, что они просто не сошлись ритмами жизни. «Он рано ложится спать и рано встает. Я всю ночь работаю, придумываю шоу и ложусь спать в шесть утра, когда он уже просыпается. Через дорогу от нашего дома была моя собственная квартира. В какой-то момент я сказала: все, я иду туда, потому что я там не сплю. Ко мне придут музыканты, мы будем работать». А скоро у Лолиты случился выкидыш на пятом месяце беременности…

Лолита Милявская и Александр Зарубин

Александр очень тяжело переживал трагедию и еще больше отдалялся от жены. Постепенно отношения между Лолитой и Зарубиным сошли на нет. Даже разводились они через юристов, не видя друг друга. От Александра к Лолите приехал адвокат, и она подписала бумаги. Но бывшие супруги не имеют друг к другу никаких претензий. «Я знаю своего бывшего мужа как человека порядочного. Он очень много сделал в моей жизни. Он заботился обо мне и, главное, о моем ребенке. Я буду этого человека обожать всю жизнь», — говорила Лолита порталу Super.

«Пошлю его на небо за звездочкой»

Пятым мужем стал теннисист из Белоруссии, тренер по игре в сквош и фитнесу Дмитрий Иванов. Он познакомился с Лолитой в 2009 году на «Мосфильме», куда пришел вместе со своим другом Александром. В это время Милявская как раз снимала очередной клип. Лолита и Дмитрий очень быстро подружились, а затем их дружба переросла в роман. В 2010 году они сыграли свадьбу в гостинице «Украина».

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

«Раньше я не понимала слова ''спокойно'', — признавалась певица. — ''Спокойно'' и ''скучно'' для меня были синонимами. Спокойно — это ноль. Оказалось, ничего подобного! Это отношения мужчины и женщины. До меня все поздно доходит. Чтобы это понять, нужно было, чтобы стукнуло почти 48 лет! Теперь всем советую мужей брать из Беларуси. Эта страна — заповедник настоящих мужиков. Они там спокойные, со стержнем».

1 2 3 ... 10 С первым мужем Александром Беляевым Лолита познакомилась в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры. Они поженились на последнем курсе, но прожили вместе всего несколько месяцев, пока в жизни Лолиты не появился новый мужчина

И вот, спустя девять лет брака, Лолита и Дмитрий приняли решение развестись — наверняка непростое. Что случилось в их семье и почему супруги пошли на такой шаг, неизвестно. Милявская никогда не любила выносить сор из избы, чем заслуживает искреннее уважение. Иванов, как мужчина с пресловутым стержнем, тоже вряд ли станет ходить по эфирам и фонтанировать откровениями. Хочется пожелать обоим мужества и спокойствия, жизнь продолжается.