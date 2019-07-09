Алена Водонаева не скрывает, что хотела бы стать содержанкой

На днях Алена Водонаева стала гостьей программы «Голая правда» на YouTube-канале Оскара Ренкеля.
Во время интервью ведущий спросил знаменитость, жила ли она когда-нибудь за счет своих мужчин — в последнее время Водонаева часто жаловалась, что ей приходится много работать, чтобы обеспечить себя и сына.
Женщина рассказала другу, что хорошо зарабатывала даже во время первого брака с состоятельным бизнесменом.
Теледива призналась, что несмотря на свою самостоятельность, она бы очень хотела иметь обеспеченного возлюбленного, который не жалел бы денег на ее капризы — а что скажут на этот счет окружающие, ее не волнует.
«Я хочу быть содержанкой. Я очень хочу отдохнуть — сесть, выдохнуть, и чтобы меня посодержали», — сказала знаменитость.
Напомним, финансовая составляющая стала одной из причин, по которым Алена рассталась со вторым мужем Алексеем Комовым. Женщина зарабатывала больше супруга, и он, по ее словам, не стремился изменить эту ситуацию.