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Алена Водонаева не скрывает, что хотела бы стать содержанкой

После развода с Алексеем Комовым Алена Водонаева не раз поднимала вопрос финансового благополучия в отношениях. На днях телеведущая снова заговорила о том, как важно для нее не быть главной добытчицей в семье. 
Алена Водонаева
Алена Водонаева

На днях Алена Водонаева стала гостьей программы «Голая правда» на YouTube-канале Оскара Ренкеля. 

Алена и Оскар давно дружат, поэтому их беседа на камеру носила весьма откровенный характер. 

Во время интервью ведущий спросил знаменитость, жила ли она когда-нибудь за счет своих мужчин — в последнее время Водонаева часто жаловалась, что ей приходится много работать, чтобы обеспечить себя и сына.

Алена Водонаева
 

Женщина рассказала другу, что хорошо зарабатывала даже во время первого брака с состоятельным бизнесменом. 

«Я всегда работала в отношениях, даже если это было не нужно. В те годы я сама покупала себе брендовые сумки и туфли, а после развода с ним — и более дорогие вещи», — поведала Алена. 

Теледива призналась, что несмотря на свою самостоятельность, она бы очень хотела иметь обеспеченного возлюбленного, который не жалел бы денег на ее капризы — а что скажут на этот счет окружающие, ее не волнует.  

«Я хочу быть содержанкой. Я очень хочу отдохнуть — сесть, выдохнуть, и чтобы меня посодержали», — сказала знаменитость. 

Напомним, финансовая составляющая стала одной из причин, по которым Алена рассталась со вторым мужем Алексеем Комовым. Женщина зарабатывала больше супруга, и он, по ее словам, не стремился изменить эту ситуацию.

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09 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Алена Водонаева, Алексей Комов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Бедная Аленка, столько фоток груди и ... опы выставляет, а спонсора все нет) Может ей на какого нибудь богатого старичка + 70 обратить внимание?

  • Старовата она уже для содержанки то. Надо было в молодости смотреть на более зрелых состоятельных мужчин, а не на нищих малолеток.

  • Быть содержанкой мечтают многие бабы, но далеко не каждая из них в этом признаются. Все такие типа гордые, независимые, самостоятельные. На словах))) Водонаевой респект, что честно сказала, не став строить из себя "нитакую".

  • Бабе под сорокет, а она мечтает содержанкой побыть, м-да......

  • Какая провинциальная внешность, какие запросы и капризы....боже, может пойти поучиться и что то из себя представлять, ищи ровню себе.

  • А разве в Москве не существуют агентства , по "трудоустройству" таких хотелок? Мне казалось их полно

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