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Узнав о второй беременности Мэрилин Керро, ее экс-возлюбленный Александр Шепс сочинил грустное стихотворение

Пока эстонская ведьма Мэрилин Керро с головой ушла в радости материнства, Александр Шепс продолжает по ней страдать. Недавно медиум выложил в соцсети стихотворение, которое, судя по всему, посвящено его бывшей возлюбленной. 
Мэрилин Керро, Александр Шепс
Мэрилин Керро и Александр Шепс

Александр Шепс и Мэрилин Керро были одной из самых ярких пар мистического шоу «Битва экстрасенсов». Они познакомились в 2013 году и почти сразу начали встречаться. 

Отношения ведьмы и медиума были весьма непростыми. В итоге в июне 2017-го Мэрилин окончательно решилась уйти от Александра. 

Судя по всему, Шепс сильно страдал из-за расставания с любимой и даже не раз пытался найти себе девушку, похожую на Керро

Мэрилин Кэрро
 

А вот Мэрилин довольно быстро встретила новую любовь в лице плотника из Норвегии Марка Александра Хансена. Всего через год после расставания со звездой телешоу молодая женщина родила первенца новому избраннику. 

А на днях Керро сообщила фолловерам, что уже очень скоро снова станет мамой!

Пока все поздравляли ведьму с беременностью, Александр Шепс опубликовал в своем микроблоге новое стихотворение. 

«Тоска налетела на эго мое...// Как же хочется просто прижавшись, уснуть // И понять, что весь мир без тебя — ничего...» — гласят строки лирического произведения (орфография и пунктуация автора сохранены)

Пользователи Сети сразу же предположили, что стихотворение Александр посвятил бывшей возлюбленной. К тому же, в конце поста Шепс поставил весьма красноречивый хештег #назлобудня — разве после этого могут остаться сомнения в том, кому оно адресовано?

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16 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alexenerg86, @devilmarylinkerro/Instagram
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Мэрилин Керро, Александр Шепс

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