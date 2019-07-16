Узнав о второй беременности Мэрилин Керро, ее экс-возлюбленный Александр Шепс сочинил грустное стихотворение

Александр Шепс и Мэрилин Керро были одной из самых ярких пар мистического шоу «Битва экстрасенсов». Они познакомились в 2013 году и почти сразу начали встречаться.
Судя по всему, Шепс сильно страдал из-за расставания с любимой и даже не раз пытался найти себе девушку, похожую на Керро.
А вот Мэрилин довольно быстро встретила новую любовь в лице плотника из Норвегии Марка Александра Хансена. Всего через год после расставания со звездой телешоу молодая женщина родила первенца новому избраннику.
А на днях Керро сообщила фолловерам, что уже очень скоро снова станет мамой!
«Тоска налетела на эго мое...// Как же хочется просто прижавшись, уснуть // И понять, что весь мир без тебя — ничего...» — гласят строки лирического произведения (орфография и пунктуация автора сохранены).
Пользователи Сети сразу же предположили, что стихотворение Александр посвятил бывшей возлюбленной. К тому же, в конце поста Шепс поставил весьма красноречивый хештег #назлобудня — разве после этого могут остаться сомнения в том, кому оно адресовано?