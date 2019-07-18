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«А потом опять щеки срезать?»: фолловеры Дарьи Пынзарь раскритиковали ее завтрак

Дарья Пынзарь длительное время живет в Турции и просто в восторге от местной кухни. На днях подписчики знаменитости, увидев богато накрытый стол, предостерегли экс-участницу «Дома-2» от очередной пластики. 
Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь

На счету Дарьи Пынзарь не одна пластика. Бизнесвумен не скрывает, что сделала себе грудь, а весной этого года обращалась к специалистам, за коррекцией формы лица. На днях подписчики звезды остерегли ее от очередной операции.

Дарья Пынзарь
Новый пост Дарьи возмутил интернет-пользователей 

Дарья любит вкусно поесть и часто делится фотографиями еды. Вот и очередной прием пищи остался не только в желудке знаменитости, но и в ленте Инстаграма. Увидев изобилие блюд, интернет-пользователи тут же забили тревогу и обрушились с критикой на звездную блондинку. «Не лопните?», «Зачем столько еды?», «После таких завтраков выход только один: ложиться под нож хирургов», «А потом опять щеки срезать?» — спрашивали неуемные подписчики инстаграм-звезду.

Фолловеры Дарьи следят за ее рационом, кажется, внимательнее, чем ее диетолог. Пынзарь уже не раз упрекали в том, что после подтяжки лица у нее вновь появился второй подбородок

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18 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @darya_pinzar86/Instagram
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Дарья Пынзарь

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На фото в купальнике, явно виден фэйстюн.

  • Серожа доволен,потому что скоро в Москву к любовнице)

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