«А потом опять щеки срезать?»: фолловеры Дарьи Пынзарь раскритиковали ее завтрак

Дарья Пынзарь длительное время живет в Турции и просто в восторге от местной кухни. На днях подписчики знаменитости, увидев богато накрытый стол, предостерегли экс-участницу «Дома-2» от очередной пластики.

Дарья Пынзарь

На счету Дарьи Пынзарь не одна пластика. Бизнесвумен не скрывает, что сделала себе грудь, а весной этого года обращалась к специалистам, за коррекцией формы лица. На днях подписчики звезды остерегли ее от очередной операции.

Новый пост Дарьи возмутил интернет-пользователей

Дарья любит вкусно поесть и часто делится фотографиями еды. Вот и очередной прием пищи остался не только в желудке знаменитости, но и в ленте Инстаграма. Увидев изобилие блюд, интернет-пользователи тут же забили тревогу и обрушились с критикой на звездную блондинку. «Не лопните?», «Зачем столько еды?», «После таких завтраков выход только один: ложиться под нож хирургов», «А потом опять щеки срезать?» — спрашивали неуемные подписчики инстаграм-звезду.

Фолловеры Дарьи следят за ее рационом, кажется, внимательнее, чем ее диетолог. Пынзарь уже не раз упрекали в том, что после подтяжки лица у нее вновь появился второй подбородок.