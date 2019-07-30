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Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку

После смерти Жанны Фриске и длительных судебных разбирательств Дмитрий Шепелев порвал отношения с семьей певицы и даже не разрешает им видеться со своим сыном. Любой вопрос о родственниках телеведущий воспринимает в штыки.  
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев крайне непреклонен в некоторых вопросах. Несмотря на решение суда, вот уже долгие годы он скрывает своего 6-летнего сына Платона от родителей Жанны Фриске, требуя от них разобраться с вопросом касаемо долга перед «Русфондом». 

Последний раз семейство Фриске видело мальчика еще в конце 2017-го. 

Кроме того, знаменитый отец не разрешает навещать малыша даже его крестной матери Ольге Орловой, которая была лучшей подругой Жанны. 

Дмитрий Шепелев
 

Пользователи Сети постоянно пытаются выспросить у Шепелева, почему он так категоричен в отношении к родным и близким погибшей возлюбленной. Вот и недавно одна из подписчиц затронула эту тему в комментариях. 

«Мне трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеть своего внука», — написала женщина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

«Я вам про булочку в посте рассказываю, а вы про бабушку начинаете. Никогда нам друг друга не понять», — отказался от ответа мужчина. 

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни поддерживают Дмитрия и считают, что он вправе вести себя со своим ребенком так, как считает нужным — тем более, когда у бабушки и дедушки имеются проблемы с законом. Другие же уверены, что Шепелеву давно пора простить родственников Фриске и начать считать их своей семьей, чтобы не травмировать сына. 

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30 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @dmitryshepelev, @friske_natalia/Instagram
Теги

Дмитрий Шепелев, Платон Шепелев-Фриске, Все о конфликте Шепелева и семьи Фриске

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Просто он не хочет чтобы эти люди за счет его ребенка пиарились

  • семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.

  • От таких родственников нужно держать ребенка подальше. Он, как отец, все верно делает.

  • Шепелев гей. А Жанна, к сожалению, не могла стать МАМОЙ. Она взяла МАЛЫША из " ПРОБИРКИ" ЗАПЛАТИВ ПРИЛИЧНЫЕ БАБКИ. " РОДСТВЕННИКИ" МАЛЫША ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ. ПИАР УСТРОИЛИ.

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