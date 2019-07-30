Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку

После смерти Жанны Фриске и длительных судебных разбирательств Дмитрий Шепелев порвал отношения с семьей певицы и даже не разрешает им видеться со своим сыном. Любой вопрос о родственниках телеведущий воспринимает в штыки.

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев крайне непреклонен в некоторых вопросах. Несмотря на решение суда, вот уже долгие годы он скрывает своего 6-летнего сына Платона от родителей Жанны Фриске, требуя от них разобраться с вопросом касаемо долга перед «Русфондом».

Последний раз семейство Фриске видело мальчика еще в конце 2017-го.

Кроме того, знаменитый отец не разрешает навещать малыша даже его крестной матери Ольге Орловой, которая была лучшей подругой Жанны.

Пользователи Сети постоянно пытаются выспросить у Шепелева, почему он так категоричен в отношении к родным и близким погибшей возлюбленной. Вот и недавно одна из подписчиц затронула эту тему в комментариях.

«Мне трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеть своего внука», — написала женщина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Я вам про булочку в посте рассказываю, а вы про бабушку начинаете. Никогда нам друг друга не понять», — отказался от ответа мужчина.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни поддерживают Дмитрия и считают, что он вправе вести себя со своим ребенком так, как считает нужным — тем более, когда у бабушки и дедушки имеются проблемы с законом. Другие же уверены, что Шепелеву давно пора простить родственников Фриске и начать считать их своей семьей, чтобы не травмировать сына.