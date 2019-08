Ее боль, ее соль, ее главный тролль и сомнительная роль: 38 неожиданных фактов о Меган Маркл

Накануне 38-го дня рождения герцогини Сассекской Меган Woman.ru собрал несколько десятков фактов об имениннице. Вы правда думаете, что многое о ней знаете?

У нее, пожалуй, самые тонкие щиколотки из всех других, не менее стройных монарших жен. Она с юности выпрямляет волосы и тщательно следит за своим внешним видом и стилем. Что не мешает ей считать себя феминисткой и бороться за равные права. При этом она не против проводить вечера на кухне у плиты, а еще неплохо разбирается в современной музыке, вине и психологии.

Меган Маркл уже третий год живет у всех на виду, то и дело украшая полосы прессы от глянца до таблоидов. Кажется, мы все о ней знаем. Но как обманчиво это ощущение!

Woman.ru провел несколько прохладных летних вечеров, собирая досье на эту удивительную женщину. Даже из нескольких маленьких штрихов может получиться весьма живой портрет. В случае с Меган мы замахнулись на крупноформатное полотно из 38, по количеству лет, пунктов. Итак, знаете ли вы, что...

1. Когда было принято решение снимать третий сезон прославившего ее сериала «Форс-мажоры», Меган сделала себе памятный подарок — часты Cartier, к которым, по ее словам, давно присматривалась. Она выбрала модель Tank Francaise (около 200 тысяч рублей) и заказала гравировку на обратной стороне:

«М. М. от М. М.». То есть себе от себя.

Вот вам и парадокс современности: не нужно ждать молодого принца или старого короля, чтобы стать богатой и счастливой. Надо работать и радовать себя самостоятельно, и принц как миленький будет у ваших стройных ног. И да, часы Cartier когда-то носила ее ныне покойная свекровь — принцесса Диана.



2. Знаки, что Меган Маркл породнится с Виндзорами, появлялись в ее жизни с детства. Первые годы в Лос-Анджелесе прошли в Виндзор-Хиллз — между прочим, одном из самых благополучных районов города. Особняки в колониальном стиле, пышные сады, ухоженные изумрудные лужайки — красота!

Дом, в котором жила Меган Маркл

3. Кстати, в то время маму Меган, Дорию Рэгланд, часто принимали за няню очаровательной девочки со слишком светлой для мулатки кожей. Подобные ситуации были нередки, но Дория, социальный работник и инструктор по йоге, относилась к ним философски и без обид.

4. Отец Меган, или «папаша Маркл», как снисходительно называет пресса этого неухоженного, хмурого джентльмена, когда-то был на хорошем счету в Голливуде. Там он слыл одним из лучших операторов-постановщиков и специалистов по освещению. У Томаса не одна, а целых две престижных награды Emmy за работу над сериалом-рекордсменом General Hospital (идет с 1963 года по сей, на минуточку, день).



В 2002-м он снимал Меган в одной серии General Hospital. То есть ее кинокарьера стартовала с папиной протекции, как бы у нас сказали, «по блату».

Что бы там ни говорили, своей дочери Маркл обеспечил счастливое детство — от лучших частных школ до любых оплачиваемых хобби. Ныне он официально признан банкротом и в одиночку справляется со шквалом негатива. Инсайдеры утверждают, что Меган и отец никогда не теряли связи.



5. Мы все могли узнать ее не под фамилией Маркл, а как Меган… Меркель!

В конце 19 века предки Меган по отцу, переехав в Америку, как вы уже догадались, из Германии (а еще точнее, из Эльзаса), обыграли свою немецкую фамилию на новый, американский лад. А как интересно могли бы проходить официальные встречи с канцлером Германии!..



6. И фанаты Меган, и ее хейтеры абсолютно серьезно обсуждают так называемое «проклятье семьи Маркл». Изучив личные дела родственников герцогини по отцовской линии, знатоки сделали вывод: все Марклы разводятся дважды и больше уже не играют с институтом брака. Один развод в жизни Меган, как известно, уже был.

Меган Маркл и ее первый муж Тревор Энгельсон

7. Возможно, начинать стоило не с фамилии, а с имени. На самом деле именинницу зовут Рэйчел Меган Маркл. На имя свое она не жаловалась, так ее звали родные и друзья… Однако в титрах ее фильмов за последние пятнадцать лет вы не найдете ни намека на эту самую «Рэйчел» — только Меган. При дворе, кстати, давно шутят, что она каким-то дьявольским образом предчувствовала, что станет знатной дамой. Почему?

Потому что «герцогиня Рэйчел Сассекская» по-английски звучит откровенно простовато.

8. Вернемся к Рэйчел-Меган-школьнице. Училась она в частных католических школах для девочек (недешевое удовольствие), а после уроков, несмотря на развод родителей, часто навещала отца на съемочной площадке.

В конце восьмидесятых — начале девяностых он работал оператором в культовом сериале Married… with Children.

Если вам это ни о чем не говорит, именно из этого проекта родился отечественный сериал «Счастливы вместе».

То есть до обеда юная католичка постигала латынь и этикет, а после — шутки в стиле Гены Букина. Отсюда, как утверждают особо приближенные, специфическое, «острое» чувство юмора.

9. В 1992-м, в возрасте 11 лет, она сделала нечто, что не снилось ни Свете, ни Даше Букиным. Увидев по телевизору рекламу жидкого мыла со словами «Женщины по всей Америке сражаются с жирными кастрюлями и сковородками», Меган сильно возмутилась. Жира в огонь добавили юные сексисты-одноклассники, заявившие, что женщинам там и место — на кухне, у плиты с раковиной. Меган озвучила свою обиду отцу, и Томас Маркл предложил бороться не с мальчишками, а с системой, и подкинул ценную идею.

Меган написала письмо в компанию Procter & Gamble с просьбой изменить в рекламе слово «женщины» на «люди». Копии были также отправлены Хиллари Клинтон, адвокату по правам человека Глории Оллред и телеведущей Линде Эллерби.

Ей ответили все! По требованию 11-летней девочки слова в рекламном видео были заменены, а Эллерби сделала с ней видеосюжет, в котором Маркл трогательным тонким голоском советует не сидеть сложа руки, а менять то, что не нравится.



10. Пожалуй, ни у одной звезды нет такого опыта в йоге, как у Меган. Глядя на мать, она начала заниматься в семь лет и не перестает до сих пор. Маркл всюду путешествует со своим ковриком.

11. О своей любви к путешествиям герцогиня распространялась не раз и весьма красноречиво. Теперь, конечно, ее удел — частные самолеты, охрана, закрытые виллы и прочие шале. А вот когда-то она обожала острые ощущения — гонки на байках через джунгли Вьетнама, регаты в Хорватии, палатки в Новой Зеландии, сафари в Африке.

12. В 1996 году она отправилась в пророческое путешествие в Лондон, где фотографировалась с подружкой, сидя на перилах перед Букингемским дворцом. Меган было пятнадцать, Гарри на тот момент двенадцать. Не поленитесь найти это фото с заваленным горизонтом и дворцом в Сети. Глядя на тонкую как тростинка Меган в черных сабо по моде той поры, ну кто бы мог подумать, что она будет заходить во дворец с парадного входа.

13. Любимый бьюти-продукт Меган на все времена — масло чайного дерева.



До того, как в ее жизни появились помощницы, она всегда имела при себе крошечный флакон. Отличное средство для кожи, к тому же прекрасно помогает справляться с ранами в любых джунглях от азиатских до каменных.



14. У герцогини не просто красивый, а выдающийся почерк — уроки чистописания в католических школах даром не проходят. Уже в зрелом возрасте Меган решила довести умение до совершенства и заодно подзаработать. Она занялась каллиграфией и начала брать заказы на оформление приглашений. В ее предпринимательские сети попадалась и крупная рыба!

Так, она подписывала открытки для VIP-клиентов Dolce & Gabbana, а в 2005 году от руки написала приглашения для звезд на свадьбу Робина Тика и Полы Пэттон.

После даже немного преподавала каллиграфию в магазинчике канцелярских принадлежностей Paper Source в Беверли-Хиллз.

Так что в рамках подготовки к свадьбе Гарри и Меган (стоившей, напомним, 32 миллиона фунтов) чисто теоретически можно было бы сэкономить на каллиграфе. Но голова невесты была занята совсем другим.



15. Накануне собственной свадьбы Меган сделала немало, чтобы нажить себе массу недоброжелателей: то ли сильно нервничала, то ли решила сразу выложить все карты на стол. Все началось с тиары, которую ей лично выбрала королева Елизавета.

Говорят, Меган посчитала украшение из платины и бриллиантов, в котором венчалась прапрабабушка ее будущего супруга — королева Мэри, слишком старомодным и пожелала надеть некую тиару с изумрудами...



Самая увлекательная часть этой истории — дипломатичный гамбит Елизаветы. Та якобы обещала подумать, но поинтересовалась: а точно ли стоит разведенной женщине стоять перед алтарем в фате? Инцидент был тут же исчерпан.

16. Тиара — это еще не все. Поговаривали, что Меган очень сильно не нравилось, как пахло в старинной часовне Святого Георгия, где было запланировано венчание. Не желая смиряться с пылью веков (часовня была построена в начале 14 века), предприимчивая американка предложила ароматизировать воздух специальными диффузорами. Несмотря на поддержку Гарри, который, кажется, никогда не спорит с женой, от этого плана решительно отказались и попросили молодоженов не капризничать.

17. Есть и еще одна то ли байка, то ли быль — про то, как все тогда же, за несколько месяцев до свадьбы, когда Кейт Миддлтон была глубоко беременна, Меган довела ее до слез. И где бы вы думали? На примерке нарядов для детей, которые должны были участвовать в церемонии.

Одной из маленьких помощниц невесты и жениха пригласили стать еще даже не трехлетнюю на тот момент Шарлотту, из-за посадки платья которой (якобы не устраивавшей Меган) и разгорелся сыр-бор. Вы готовы поверить?



18. Есть у Меган свой действенный способ подсластить любую пилюлю. Она круто готовит. Доподлинно известно, что будущих племянников в лице Джорджа и Шарлотты она еще до свадьбы начала подкупать собственноручно сделанным печеньем. Жаль, с Кейт Миддлтон такие номера не проходят.

19. Раз уж заговорили про еду, внимание: фирменный рецепт соуса для пасты от Меган Маркл. Все очень просто, даже записывать не придется. Берете пару небольших цукини или кабачков (что найдете), заливаете водой, кидаете кубик бульона (опять же, какой есть) и, доведя до кипения, тушите три часа на медленном огне. По уверениям Маркл, вам будет казаться, что паста, в которую вы добавите соус, плавает в сливочном масле — такой сочной и нежной она станет. При этом сплошной ЗОЖ и минимум калорий.

Ах да, сама герцогиня называет этот соус «развратно-сексуальным» — мило, правда?

20. Еще до знакомства с Гарри Меган открыла для себя некий вид соли, который сразу стал ее фаворитом. Речь о так называемой малдонской соли, добываемой на юго-востоке Англии. Она представляет собой крупные кристаллы, которые будто бы взрываются на языке, а потому служит идеальной приправой для салатов.

Вы, наверное, уже не удивитесь, узнав, что именно малдонская соль официально поставляется к британскому королевскому двору.



21. Предложение руки и сердца от Гарри его будущая супруга получила уютным осенним вечером в 2017 году, когда стояла у плиты в их апартаментах в Кенсингтонском дворце. Она готовила свою фирменную жареную курицу.

«Помнишь, я не дала тебе даже договорить и воскликнула: ''Можно я скажу ''да'' прямо сейчас?''» — так она сама описывала этот эпизод журналистам.



22. Завершим кулинарный блок на грустной ноте. После свадьбы по велению королевы из рациона Меган Маркл исчезло несколько продуктов. Первым кандидатом на вылет стал чеснок, который так и просится во все сексуальные соусы для пасты, далее последовали все виды морепродуктов — от лобстеров до мидий… Для девушки, которая обожала средиземноморскую кухню, серьезная утрата. Однако королева лучше знает, что стоит есть ее близким — чтобы без рисков отравления и сильных запахов.



23. Ок, чеснок никогда не осквернит легкое дыхание супруги принца Гарри. Но чем же она благоухает? Тут все вполне предсказуемо: Меган — давняя фанатка британского бренда Jo Malone. Два ее любимых запаха — Wild Bluebell и Wood Sage & Sea Salt.

24. Спросите, откуда такая тяга ко всему британскому? Меган вам наверняка бы ответила, что это судьба. Но факт остается фактом: она всегда интересовалась и традициями, и мужчинами Туманного Альбиона. Все приятельницы, с которыми она резко оборвала связь, встретив Гарри, независимо друг от друга подтверждали, что после развода со своим первым мужем она открыто заявляла, что хотела бы встречаться с британским мужчиной.



25. Бытует мнение, что на момент знакомства с Гарри Маркл состояла в отношениях, причем очень серьезных.

Она не просто встречалась, а жила вместе с Кори Витиелло, успешным и весьма привлекательным шефом из Торонто. Дело, по слухам, шло к свадьбе, как тут, откуда ни возьмись, появился принц Гарри.



26. Отношения Меган Маркл обрывает профессионально — в один момент, без драм, истерик и разборок. Бывшему мужу отправила оба кольца с курьером, подругам просто переставала отвечать без объяснения причин. Неудивительно, что самые мягкие эпитеты, которые можно услышать о ней от бывших, — «расчетливая», «выскочка».





27. Те самые бывшие подруги помнят, что Меган обожала читать книги про принцессу Диану настолько, что могла цитировать целые главы.

28. Самой близкой подругой Меган называет свою мать Дорию, которая была единственной ее родственницей на бракосочетании с Гарри.

29. Свой бунтарский настрой в отношении традиций и протокола Меган рискнула проявить еще до свадьбы — во время объявления помолвки с Гарри.

На фотоколле в саду Кенсингтонского дворца она появилась в белоснежном пальто, но без колготок, и это в конце ноября. Кейт Миддлтон не позволяла себе ничего подобного даже в жару.



30. Еще в 2015 году, обсуждая стиль своей героини Рэйчел Зейн из «Форс-мажоров», Меган призналась, что наделила выдуманный персонаж многими своими качествами и предпочтениями в одежде.

Про цветовую гамму нарядов Рэйчел она сказала: «Не знаю, как это работает, но сопротивляться стрессу мне помогают темные оттенки». Имейте в виду, когда увидите ее в очередном темно-синем пальто или темно-зеленом платье.



31. Меган Маркл однажды выступила в качестве дизайнера и весной 2016-го совместно с канадским брендом Reitmans выпустила коллекцию платьев по демократичным ценам.

Большинство были универсальных фасонов — чтобы из офиса в бар, но отдельные были откровенно нарядными. Дизайном дело не закончилось: Меган сама снялась в рекламной кампании.



32. Несмотря на озвучиваемые с детства феминистические взгляды, Меган Маркл была совсем не прочь предстать в образе безымянной секси-красотки с чемоданом в игровом шоу Deal or No Deal на канале CNBC.

26 чемоданов, рядом с каждым по девушке, в чемодане от одного цента до миллиона долларов, удачу пытают наугад. Меган стояла у чемодана под номером 24.

Как она сама вспоминала, миллиона в ее чемодане никогда не было, а вот боли пришлось натерпеться в «этих дешевых жестких туфлях на десятисантиметровых каблуках».

33. А еще она засветилась в продолжении «Беверли-Хиллз, 90210» — и как! Ее героиня по имени Венди была та еще штучка. Первая сцена с ее участием — эпизод, скажем так, орального секса с одним из главных героев. В машине. На парковке перед школой.

34. Одной из слабостей Меган всегда была хорошая косметика. Вот три ее любимых продукта: тушь Diorshow Iconic, Dior, тональный крем HD Foundation, Make Up For Ever, и румяна в оттенке Orgasm от Nars.

Впрочем, Меган никогда не брезговала бюджетными мейкап-средствами и даже подсаживала на них своих знакомых. Так, с ее легкой руки в косметичках многих из ее окружения появилась тушь Lash Sensational от Maybelline NY.

35. Именинница с молодости имела очень полезную привычку. Она не то чтобы гналась за двумя зайцами, но всегда и во всем имела план Б. В университете у нее, к примеру, была двойная специализация — актерство и международные отношения. Меган так и говорит: «Я не хотела выглядеть типичной девушкой из Лос-Анджелеса, которая мечтает сниматься в кино».

Политика ее всегда интересовала, и что-то нам подсказывает, она бы и там добилась успеха.

36. В университете в рамках учебной практики она провела пять месяцев в посольстве США в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Южноамериканская страна переживала экономический кризис, и туда постоянно летал Пол О’Нил, на тот момент американский министр финансов. Пользуясь случаем, молодая стажерка завела полезное знакомство.



37. Следующий план Б, который Меган реализовывала, уже став актрисой, — блогерство. Она основала собственный ресурс под названием Tig (в честь любимого тосканского красного вина Tignanello).

Там она вещала о личных предпочтениях в самых разных сферах и публиковала рецензии на все: от фильмов до ресторанов. Получился милый лайфстайл-сайт, который имел все шансы раскрутиться, если бы не Гарри... Не бывать герцогине блогером! Содержимое ресурса было полностью удалено из Сети, как только роман начал принимать серьезный оборот.



1 2 3 ... 40 То самое украшение со слонами от Гарри и те самые часы Cartier, которые Меган подарила себе сама

38. Одно из украшений, которое Меган продолжает носить до сих пор, — простенький серебряный браслет с фигурками слонов. Его ей подарил Гарри в самом начале их романа, когда оба летали в Ботсвану, где принц участвовал в специальных программах по защите этих животных.