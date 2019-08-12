Ани Лорак впервые высказалась о своем новом романе

С середины июня общественность обсуждает новый роман Ани Лорак. А в конце июля певица подтвердила слухи публикацией совместного снимка с Егором Глебом. Влюбленные еще не выходили вместе в свет, однако на днях знаменитость прокомментировала свои отношения.
В интервью телеканалу Муз-ТВ певица поведала, что теперь не задерживается на вечеринках и светских мероприятиях. «Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — рассказала Ани журналисту.
Кстати бывший муж Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым певица развелась в январе этого года, тоже нашел свое счастье. Недавно он опубликовал совместные кадры с новой возлюбленной, с которой отдыхал в Испании.