Оксана Воеводина пожаловалась, что после рождения сына у нее началась депрессия

В конце весны Оксана Воеводина родила первенца экс-правителю Малайзии Мухаммаду V. Недавно знаменитость призналась, что постоянно испытывает чувство тревоги — и вовсе не из-за того, что весь мир обсуждает ее предполагаемый развод с членом королевской семьи.

Оксана Воеводина с сыном

В мае 26-летняя Оксана Воеводина и 49-летний Мухаммад V впервые стали родителями. Счастливые супруги назвали сына Леоном. Увы, всего через два месяца после рождения малыша стали ходить слухи о разводе знаменитостей.



Также молодая женщина регулярно рассказывает фолловерам о маленьком сыне и о том, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка.

На днях Оксана призналась, что, как и многие мамы, уже некоторое время она страдает от послеродовой депрессии. Из-за этого у Воеводиной очень часто и непредсказуемо меняется настроение.



«Это началось примерно через два месяца после родов», — написала в микроблоге модель.

Россиянка попросила своих подписчиц поделиться с ней советами, которые помогут привести себя в порядок и перестать помногу переживать.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина призналась, что страдает от послеродовой депрессии

Пользователи Сети заметили, что депрессия началась у Воеводиной примерно в тот период, когда все стали активно обсуждать ее возможный развод. Уж не с этим ли событием в большей степени связаны страдания королевы красоты?