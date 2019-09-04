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Оксана Воеводина пожаловалась, что после рождения сына у нее началась депрессия

В конце весны Оксана Воеводина родила первенца экс-правителю Малайзии Мухаммаду V. Недавно знаменитость призналась, что постоянно испытывает чувство тревоги — и вовсе не из-за того, что весь мир обсуждает ее предполагаемый развод с членом королевской семьи. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

В мае 26-летняя Оксана Воеводина и 49-летний Мухаммад V впервые стали родителями. Счастливые супруги назвали сына Леоном. Увы, всего через два месяца после рождения малыша стали ходить слухи о разводе знаменитостей

Оксана как может опровергает информацию о расставании с мужем, но не отрицает наличие проблем в отношениях с ним. 

Также молодая женщина регулярно рассказывает фолловерам о маленьком сыне и о том, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка. 

 
 

На днях Оксана призналась, что, как и многие мамы, уже некоторое время она страдает от послеродовой депрессии. Из-за этого у Воеводиной очень часто и непредсказуемо меняется настроение. 

«Это началось примерно через два месяца после родов», — написала в микроблоге модель. 

Россиянка попросила своих подписчиц поделиться с ней советами, которые помогут привести себя в порядок и перестать помногу переживать. 

Пользователи Сети заметили, что депрессия началась у Воеводиной примерно в тот период, когда все стали активно обсуждать ее возможный развод. Уж не с этим ли событием в большей степени связаны страдания королевы красоты?

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04 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я бы вам посоветовала больше думать о ребёнке, а не о себе, когда времени вагон - мысли в голове накапливаются как снежный ком, а когда нет нянь и даже бабушек - не до депрессии, всегда чём-то занята. Да, у меня тоже были моменты, что опускались руки, но это было от недосыпа, а когда у Оксаны есть время на маникюр-педикюр сразу из роддома, массажи, укладки и макияж - задаешься вопросом, Откуда депрессия? От ничегонеделания?

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