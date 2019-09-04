Оксана Воеводина пожаловалась, что после рождения сына у нее началась депрессия

В мае 26-летняя Оксана Воеводина и 49-летний Мухаммад V впервые стали родителями. Счастливые супруги назвали сына Леоном. Увы, всего через два месяца после рождения малыша стали ходить слухи о разводе знаменитостей.
Также молодая женщина регулярно рассказывает фолловерам о маленьком сыне и о том, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка.
На днях Оксана призналась, что, как и многие мамы, уже некоторое время она страдает от послеродовой депрессии. Из-за этого у Воеводиной очень часто и непредсказуемо меняется настроение.
Россиянка попросила своих подписчиц поделиться с ней советами, которые помогут привести себя в порядок и перестать помногу переживать.
Пользователи Сети заметили, что депрессия началась у Воеводиной примерно в тот период, когда все стали активно обсуждать ее возможный развод. Уж не с этим ли событием в большей степени связаны страдания королевы красоты?