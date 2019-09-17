Алана Мамаева выложила первое фото с мужем после его освобождения

17 сентября Павел Мамаев и Александр Кокорин официально вышли на свободу. Жены не встретили футболистов у ворот колонии, зато подготовились к радушному домашнему приему.

Павел Мамаев и Александр Кокорин

17 сентября Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули стены колонии благодаря условно-досрочному освобождению. Фигуранты одного из самых скандальных дел последнего времени пребывали в заключении с конца прошлой осени, то есть почти год.

Из белгородской колонии мужчин забрали родители Кокорина и адвокат.

Жены футболистов в то утро у исправительного учреждения замечены не были. Это сильно удивило окружающих, ведь Дарья Валитова и Алана Мамаева посещали абсолютно все судебные заседания по делу избранников.

Судя по всему, женщины решили дождаться супругов в Москве, чтобы не везти с собой в другой регион маленьких детей.

Уже под вечер Мамаев и Кокорин вернулись в столицу и наконец провели время с семьями.

Алана Мамаева уже успела поделиться свежим совместным фото с любимым, который сегодня, кстати, отмечает день рождения.

Пока футболисты и их жены почти не выходят на связь с фолловерами, и это вполне понятно. Супруги долгие месяцы не имели возможности нормально общаться, и им нужно дать время побыть вдали от публики.