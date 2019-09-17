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Алана Мамаева выложила первое фото с мужем после его освобождения

17 сентября Павел Мамаев и Александр Кокорин официально вышли на свободу. Жены не встретили футболистов у ворот колонии, зато подготовились к радушному домашнему приему. 
Павел Мамаев, Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин

17 сентября Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули стены колонии благодаря условно-досрочному освобождению. Фигуранты одного из самых скандальных дел последнего времени пребывали в заключении с конца прошлой осени, то есть почти год. 

Из белгородской колонии мужчин забрали родители Кокорина и адвокат. 

Жены футболистов в то утро у исправительного учреждения замечены не были. Это сильно удивило окружающих, ведь Дарья Валитова и Алана Мамаева посещали абсолютно все судебные заседания по делу избранников. 

Павел Мамаев, Алана Мамаева
 

Судя по всему, женщины решили дождаться супругов в Москве, чтобы не везти с собой в другой регион маленьких детей. 

Уже под вечер Мамаев и Кокорин вернулись в столицу и наконец провели время с семьями. 

Алана Мамаева уже успела поделиться свежим совместным фото с любимым, который сегодня, кстати, отмечает день рождения. 

Пока футболисты и их жены почти не выходят на связь с фолловерами, и это вполне понятно. Супруги долгие месяцы не имели возможности нормально общаться, и им нужно дать время побыть вдали от публики. 

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17 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alana_mamaeva/Instagram
Теги

Павел Мамаев, Алана Мамаева, Александр Кокорин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну круто чо, сел из за любовницы, а жинка с распростертыми объятиями встречает, деньги не пахнут для Аланы

  • Алана, напомню, он целовался с барышней в том кафе.. Что, опять удалите?

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