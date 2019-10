Буллинг, разбитое сердце и неизлечимое заболевание: почему красавица Селена Гомес не может наладить личную жизнь и стать счастливой

У 27-летней Селены Гомес есть все, о чем мечтает каждая девушка: привлекательная внешность, слава, деньги, успешная карьера и толпа влюбленных поклонников. К сожалению, даже это не гарантия счастья.

Селена Гомес — пример для подражания миллионов девушек по всему миру. Она красива, интеллигентна, умна, богата и далее по списку. Впрочем, даже у этой миловидной барышни есть свои скелеты в шкафу: неизлечимое заболевание, тяжелое детство, разбитое сердце, которое болит до сих пор, и периодические визиты в рехабы. В этом материале мы попытаемся разобраться, почему Селена до сих пор не может почувствовать себя счастливой.

Говорят, все идет из детства. И Селена Гомес — яркий тому пример. Историю ее родителей сказочной не назовешь. Англо-итальянка Мэнди Корнетт забеременела от латиноамериканца Рикардо Гомеса, когда сама была еще подростком, и родила дочь в 16 лет.

Обстановка в доме никогда не была спокойной, так что то, что Мэнди и Рикардо развелись, когда их дочери было 5 лет, не удивило никого. Кроме Селены.

Селена Гомес с мамой

«Я была обескуражена, ведь я не знала, что происходит. Если честно, я винила во всем маму. Я просто хотела семью. И только потом поняла, что мама сделала все правильно»,— рассказывала Гомес в интервью Райану Сикресту.

Мэнди собрала свои вещи и переехала с дочерью из угрюмого Техаса, который принес ей только боль и разочарование, в солнечный Лос-Анджелес, где встретила мужчину своей мечты по имени Брайан. Селена с недоверием относилась к странному парню, который встречался с ее мамой, но потом увидела — мама счастлива так, как не была никогда в жизни. Гомес сменила гнев на милость, а Брайан скоро стал мужем Мэнди и отчимом будущей певицы. «Тогда я почувствовала, что наконец у меня есть семья, о которой я мечтала», — говорит Селена.

Мэнди была актрисой и постоянно брала Селену с собой на репетиции и съемки. Естественно, девочка с юных лет впитывала атмосферу кино и искусства, даже не замечая этого. А однажды она просто зашла на прослушивание и без труда получила роль в детском шоу «Барни и его друзья». Так и началась карьера будущей мировой звезды.

Она снялась в «Детях шпионов», «Крутом Уокере», «Ханне Монтане» и других проектах, однако роли были эпизодические и мало запоминающиеся. Все изменилось в 2007-м, когда красавицу-брюнетку утвердили на главную роль колдуньи Алекс Руссо в сериале Disney «Волшебники из Вэйверли Плейс». После выхода шоу на экраны Селена тут же стала кумиром миллионов подростков по всему миру.

А затем случилась встреча, которая навсегда изменила жизнь юной актрисы — она познакомилась с Джастином Бибером. За это спасибо стоит сказать их менеджерам. С их стороны это было банальным расчетом. Селена была на волне, Бибер только постигал азы шоу-бизнеса — красивым и перспективным звездочкам было бы неплохо подружиться и помогать друг другу по мере возможности. Задуманное не получилось, зато произошло страшное — они влюбились друг в друга. Страшное потому, что ничего хорошего из этих отношений не вышло.

Селена Гомес и Джастин Бибер

В самом начале этой связи, которую потом будет обсуждать весь мир, Селена и Джастин постоянно гуляли вместе и даже не скрывали свои лица от папарацци, однако от романа открещивались как могли. Селена, например, на шоу Эллен Дедженерес сказала: «Он же маленький! Он мне как брат». А Бибер утверждал, что они просто дружат, потому что вместе им весело и классно.

В 2010-м скрываться уже не было смысла — весь мир облетели фото, на которых сладкая парочка целуется в Сент-Люсии. С тех пор их официально начали считать power couple. В головах у поклонников уже звучали свадебные колокола, тем более, что Селена сняла свое кольцо кольцо непорочности (такое украшение часто надевают христиане, который дают обещание воздерживаться от секса до брака) во время романа с Джастином. Однако что-то пошло не так…

В мае 2012-го все вдруг заговорили о расставании пары: Джастин начал проводить непростительно много времени с другими девушками, а в ноябре вообще пришел на бродвейский мюзикл «Король лев» с моделью Барбарой Палвин. Оба тогда заявили, что это было не свидание, а дружеская встреча, однако на следующий день все стало ясно. Представители Гомес подтвердили, что она и Джастин больше не вместе, а также отметили, что инициатором разрыва стала Селена. Гомес, мол, было сложно переживать частую разлуку с возлюбленным из-за их сумасшедших рабочих графиков, а еще до жути как надоело выслушивать от неадекватных поклонниц канадского певца о том, что она страшная, бесталанная и вообще ему не пара.

Прошло несколько месяцев. Гомес, видимо, смирилась с многомиллионной армией странных поклонниц Бибера и снова к нему вернулась — они даже выкладывали совместные фото в Инстаграм. Потом снова расстались. А потом опять сошлись. Для почитателей пары это уже превратилось в игру — через сколько месяцев Селена и Джастин в очередной раз разругаются?

Игра продлилась аж до 2017 года! При этом Селена в те печальные моменты, когда снова расставалась с Джастином, пыталась его забыть и падала в объятия других музыкантов. Звезда встречалась с диджеем русского происхождения Антоном Заславским (aka Zedd) и Абелем Тесфайе (The Weeknd).

Zedd/The Weeknd с Селеной

Отношения с Антоном пролетели мимолетно, да и в них особо никто не верил. А уж после того, как они выпустили совместный трек I Want You To Know, всем стало ясно — это был роман для пиара. А от Абеля Селена ушла… к Биберу!

Да-да, Селена опять наступила на те же грабли и вернулась к бывшему. Правда, ненадолго. Сошлись они в ноябре 2017-го, а уже в марте расстались.

Оба после этого говорили, что прекрасно относятся друг к другу и разбежались без скандалов. Селена, правда, комментировала разрыв неожиданно севшим голосом и еле сдерживая слезы. Бибер высказался проще и менее эмоционально: «Мы приняли решение расстаться, чтобы вырасти как личности. Возможно, когда-то мы снова сойдемся и будем вместе».

После такого заявления мы ждали новую серию захватывающего сериала под названием «Джелена», но сбыться ей уже не суждено — 8 июля 2018-го Бибер объявил о помолвке с Хейли Болдуин, 14 сентября они поженились, а спустя год сыграли свадьбу.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Селена на это никак не реагировала, однако спустя несколько дней после торжества своего экс-возлюбленного опубликовала в Инстаграме жалобное селфи. Выглядела девушка неважно, а подпись гласила: «Я. Постоянно».

Фолловеры тут же принялись утешать артистку и говорить, что ей вообще не нужен этот малолетний Бибер, а некоторые забеспокоились — неужели к Селене вернулись ее проблемы со здоровьем?

«Я. Постоянно»

Да, несчастная Гомес много лет страдала не только из-за Бибера, но и из-за неизлечимой болезни — волчанки.

Волчанка (или болезнь Либмана — Сакса) — это хроническое воспалительное заболевание соединительных тканей, которое может поразить любые органы.

Диагностировать волчанку довольно сложно, потому что она имитирует симптомы других болезней. Из-за этого человек может «запустить» диагноз и довести его до крайней стадии, когда может потребоваться пересадка органов.

У Селены как раз такой случай. Два года назад назад ей пересадили почку — донором стала подруга Гомес, актриса Франсия Райс. Позже Гомес скажет: «Она спасла мне жизнь».

Франсия Райс и Селена Гомес

О заболевании певицы стало известно в 2013 году. Медики настоятельно рекомендовали Селене пройти курс химиотерапии, так что Гомес пришлось приостановить свой концертный тур.

К сожалению, после лечения Селена не раз столкнется с побочными эффектами: у брюнетки начались панические атаки и депрессия. Плюс, отношения с Бибером были похожи на американские горки — то они самые счастливые люди на планете, то ненавидят друг друга до дрожи в коленях. Представляете, в каком эмоциональном состоянии находилась Селена?

Так что никто не удивился, что в один прекрасный день звезда очутилась в рехабе — как раз после того, как поскандалила с Джастином на потеху публике, то есть в Инстаграме.

Тогда Бибер встречался с Софией Ричи и выкладывал фото с новой возлюбленной в микроблог. Истинные поклонники «Джелены» мгновенно возопили, что это не дело, София Ричи — страшная, а Гомес — лучше всех.

Джастин попросил всех успокоиться и «прекратить агрессию», не то он обидится и закроет Инстаграм. В конфликт вмешалась Гомес. Как по Черномырдину — хотела как лучше, получилось как всегда. Гомес сказала, что на поклонников срываться не надо, Бибер в свою очередь обвинил Селену в том, что она «использовала его для привлечения внимания». И тут актриса разозлилась.



«Забавно, когда те, кто изменял тысячу раз, указывают на тех, кто всегда прощал и поддерживал, несмотря ни на что. Грустно. Всего хорошего», — написала она.

В общем, Гомес отправилась лечиться и поправлять свое эмоциональное здоровье. Кстати, в будущем борьба Селены с ментальной нестабильностью подтолкнет ее на создание одного из самых популярных шоу Netflix «13 причин почему». Сериал основан на одноименной книге, в которой автор рассказывает историю обычной школьницы Ханны. Перед тем, как совершить самоубийство, девушка отправляет аудиопослание своим тринадцати друзьям.

Селене школьные «эмоциональные качели» тоже были близки — ее одноклассники не любили. Гомес, конечно, никто не бил, не насиловал и не запирал на весь день в туалете, но ей там все равно было некомфортно.

«Думаю, что мой школьный опыт не был так жесток, но было очень трудно. Когда в прошлом году я ездила на лечение, я встретила много детей, они рассказывали о своих проблемах и сложном опыте», — вспоминала Селена.

А вот сайт Crazy Days And Nights выдвигает другую теорию относительно того, почему Селена оказалась в рехабе. Говорят, волчанка — это всего лишь прикрытие. На самом же деле Селена уже давно и очень плотно сидит на запрещенных веществах. Собственно, именно поэтому Селене, по словам издания, и пришлось пересадить почку.

Доказательств никаких, но все же давайте вспомним, кто входил в ближайший круг общения певицы. Лучшей подругой Селены долгие годы была Деми Ловато, с которой певица познакомилась на съемках «Барни и его друзей». Отец Деми был наркоманом и алкоголиком, а сама будущая певица стала жертвой буллинга в школе.

Селена Гомес и Деми Ловато

Неудивительно, что Деми тоже пристрастилась к запрещенным веществам — с одной стороны, ей хотелось узнать, что такого в них нашел ее отец, что даже променял семью на наркотики. С другой — сбежать от проблем в школе. В июле 2018-го Ловато экстренно госпитализировали из-за передозировки.

Бибер тоже увлекался запрещенными веществами. Он и не скрывает: «В 19 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, стал злым, обиженным и неуважительно относился к женщинам. Я отдалился от всех, кто меня любил, и чувствовал, что никогда не смогу измениться». И это как раз во время его отношений с Селеной!

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Надеемся, эта фраза не имеет никакого отношения к Селене.

Сейчас Гомес продолжает бороться с депрессией и паническими атаками, параллельно работая над новой музыкой — совсем недавно она анонсировала выход нового альбома. А еще, говорят, снова завязала романтические отношения с бывшим парнем, солистом One Direction Найлом Хораном. Чем черт не шутит, может, на этот раз у них что-то и получится. Хотя мы не можем не отметить, что возвращаться к экс-возлюбленным входит у Гомес в привычку.

Мы уверены: у Селены будет все — головокружительная карьера, здоровье, счастье и большая любовь. Обязательно будет, надо только подождать.