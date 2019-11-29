Мама Ксении Дели балует зятя-иностранца оливье и тортом «Паутинка»

Семья Ксении Дели часто приезжает в гости к модели и ее супругу. В минувший четверг родственники вместе встретили День благодарения. За ужин отвечала мама российской звезды.

Ксения Дели с дочерью и родителями

В 2016-м 26-летняя Ксения Дели вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Осама Фати Рабаха Али-Шарифа. Два года спустя модель родила мужу дочь, которую было решено назвать Анастасией.

Родители часто приезжают в гости к наследнице и ее супругу, с которых у них сложились весьма теплые отношения.

28 ноября Дели и ее муж решили отметить День благодарения. Пара много времени проводит в США, поэтому потихоньку перенимает местные традиции.

Присутствовали на празднике и родственники модели. Мама Ксении решила побаловать зятя и дочь блюдами русской кухни.

Женщина приготовила оливье и главный десерт советских времен — торт «Паутинку».

Не обошлось и без «заморских» рецептов. Мама звезды запекла индейку и сделала кюфту — египетский аналог люля-кебаба.

1 2 3 ... 10 Ксения Дели показала праздничный ужин в День благодарения

Кажется, муж Ксении Дели очень любит, когда к нему в гости приезжает теща. Да и вообще, кто был бы не рад оказаться за таким щедрым столом?