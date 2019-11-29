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Мама Ксении Дели балует зятя-иностранца оливье и тортом «Паутинка»

Семья Ксении Дели часто приезжает в гости к модели и ее супругу. В минувший четверг родственники вместе встретили День благодарения. За ужин отвечала мама российской звезды. 
Ксения Дели
Ксения Дели с дочерью и родителями

В 2016-м 26-летняя Ксения Дели вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Осама Фати Рабаха Али-Шарифа. Два года спустя модель родила мужу дочь, которую было решено назвать Анастасией. 

Родители часто приезжают в гости к наследнице и ее супругу, с которых у них сложились весьма теплые отношения. 

28 ноября Дели и ее муж решили отметить День благодарения. Пара много времени проводит в США, поэтому потихоньку перенимает местные традиции. 

Присутствовали на празднике и родственники модели. Мама Ксении решила побаловать зятя и дочь блюдами русской кухни. 

Женщина приготовила оливье и главный десерт советских времен — торт «Паутинку». 

Не обошлось и без «заморских» рецептов. Мама звезды запекла индейку и сделала кюфту — египетский аналог люля-кебаба. 

Кажется, муж Ксении Дели очень любит, когда к нему в гости приезжает теща. Да и вообще, кто был бы не рад оказаться за таким щедрым столом?

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29 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @georgefavios, @xeniadeli/Instagram
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Ксения Дели

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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