Развод Глушакова, измены Аршавина, угрозы Тарасова: как и чем прославились отечественные футболисты в 2019-м

Уходящий год для наших футболистов был богат на спортивные достижения — и неспортивные тоже. Woman.ru выяснил, как себя вели отечественные игроки в 2019-м и почему их поступки и высказывания нередко вызывали шквал критики.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Пожалуй, ни за одним видом спорта отечественная публика не следит столь пристально, как за футболом. Жизненные перипетии игроков волнуют далеко не только фанатов: обычные пользователи Сети активно их обсуждают— и столь же рьяно осуждают. Отчасти их можно понять, ведь нередко спортсмены доказывают, что даже в самом здоровом теле не всегда бывает здоровый дух. При многомиллионных зарплатах российские футболисты подчас совершают нелепые проигрыши, дерзят поклонникам, бунтуют против тренеров и даже попадают в тюрьму. Стоит ли говорить про их личную жизнь? Про нее — особенно. Страсти любвеобильных футболистов вызывают у публики смешанные чувства — от зависти до праведного (или не очень) гнева. Woman.ru решил подвести итоги «футбольного» 2019-го и выяснить, кто из отечественных игроков проштрафился по-крупному.

Скупой рыцарь

Денис и Дарья Глушаковы с дочерьми

О разрыве отношений Дениса и Дарьи Глушаковых начали говорить еще летом 2018-го: тогда мать двоих детей подала на развод из-за постоянных измен футболиста. В очередной раз застукав его в бане с «проституткой» (именно так выразилась Дарья), она не выдержала. «К сожалению, похождения Дениса — давно не секрет ни для кого в команде. У нас была счастливая семья, подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала. Я действительно подала на развод», — поделилась тогда Дарья с порталом Peopletalk.



Выяснилось, что спортсмен избивал жену и даже угрожал ей расправой. Судмедэксперты подтвердили показания Дарьи и зафиксировали на ее теле множественные побои и ссадины.

Да уж, высокие отношения, ничего не скажешь! Публика тотчас осудила Глушакова и потребовала справедливости. Однако даже при столь серьезных доказательствах и общественном осуждении сдаваться экс-капитан «Спартака» не захотел: вместо этого он сам обвинил супругу в неверности — правда, подтвердить свое громкое заявление никак не смог.

Денис Глушаков

В итоге суд встал на сторону Дарьи: после официального развода Дениса обязали выплачивать треть своего ежемесячного дохода дочерям, которые оставались жить с мамой. Спортсмена такие условия не устроили: летом 2019-го он подал на апелляцию в Мосгорсуд и потребовал снизить алименты с 300 тысяч хотя бы до 55. Этого ему не удалось.



16 июля 2019-го адвокат Сергей Жорин, защищавший права Дарьи Глушаковой, сообщил в своем Твиттере: «Футболист снова проиграл суд. Но есть и хорошая для него новость — 30 минут назад он стал холостяком. Налетайте, девчонки».

Поклонники не понимали, отчего спортсмен, зарабатывающий солидные суммы, поскупился на содержание детей. Впрочем, его теперь уже экс-супругу материальные вопросы не интересовали. «Сегодня завершилась основная сторона разбирательства, которая меня беспокоила, — это дети. Они должны быть с матерью», — поделилась Дарья Глушакова с порталом Sport24.



Красавица и все же не чудовище

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова с сыном

Еще одно футбольное расставание 2019-го, которое не обошлось без скандалов, — развод Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Эта спорная и неоднозначная история больше напоминала малобюджетный сериал с плохим сценарием. Было все: и смерть отца, и обвинения в алко- и наркозависимостях, и таиландские пальмы, и провокации, щедро сдобренные то ли ложью, то ли недоговоренностями, и абьюз, и даже Яна Рудковская. Такой замес тянул на Золотую малину-2019, если бы все не окончилось миром. 3 декабря 2019-го Милана Тюльпанова признала: от постоянных ссор с Александром Кержаковым страдают не только они оба, но и их маленький сын Артемий.

Александр Кержаков с сыновьями

«Конечно, во мне были и страхи, что Саша опять может забрать и не вернуть ребенка, и, не буду скрывать, обиды тоже. Но, взвесив все, я поняла, что от всех наших разборок страдает Тема, которому одинаково нужны и мама, и папа», — поделилась в своем Инстаграме голубоглазая блондинка.

Теперь футболист может три раза в неделю навещать сына и отвозить его, куда захочет — хоть на матч, хоть в кино, хоть в зоопарк. Милана пообещала, что через год ситуация снова изменится: Александр сможет забирать сына к себе домой, когда тот привыкнет к объявившемуся наконец папе и его «новой семье». Что ж, надеемся, так оно и будет, ведь бракоразводные страсти Кержаковых за этот год многим успели поднадоесть.

Притяженья больше нет?

Владислав Радимов и Татьяна Буланова с сыном

Татьяна Буланова и Владислав Радимов поженились в 2005-м, однако через 10 лет тихой семейной жизни решили развестись. На шоу Леры Кудрявцевой год назад певица признавалась, что спортсмен постоянно изменял ей, но основная причина разрыва все же крылась в другом. «Развод — это моя инициатива. Я посчитала, что так правильнее будет. Меня перестало устраивать его отношение, причем я терпела долго. В какой-то момент поняла, что надо ''чик'' — и все», — поделилась Буланова в студии «Секрет на миллион». Она отказалась раскрыть истинную причину развода, намекнув на то, что история навлечет на ее семью слишком много позора.

Несмотря на якобы беспочвенные обвинения в неверности, Радимов без лишних слов подписал все необходимые документы. Однако после официального разрыва их отношения лишь улучшились — да так, что футболист и певица продолжили жить в общей квартире

Единственное место, где они встречались — это кухня. Все остальное время бывшие супруги занимались своими делами и жили в разных комнатах.



«Когда мы развелись, наши отношения стали лучше», — вспоминает Буланова. — Если раньше какое-то недоверие было, то сейчас все совершенно спокойно: делай, что хочешь, ты свободный человек, я свободный человек. Стычки вообще перестали существовать. Даже на бытовом уровне».

Владислав Радимов и Татьяна Буланова

Впрочем, долго такая идиллия не продлилась: в феврале 2019-го Татьяна подала в суд на Владислава из-за неуплаты алиментов. Оказалось, по старой памяти спортсмен не выделял особых средств на заботу о 12-летнем сыне Никите, а лишь помогал ему по мере надобности.



Экс-футболист был крайне удивлен предъявленным обвинениям: «Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? Или ему чего-то не хватало! Да все знают, как я к сыну отношусь. Удивительная история, но Бог судья! Оправдываться мне не в чем!».



Свое не упустил

Иван Новосельцев и Катерина Кейру

Не менее удивительная история произошла с игроком футбольного клуба «Сочи» Иваном Новосельцевым и его женой Катериной Кейру. 7 августа 2019-го прошло заседание по делу о разделе имущества и выплате алиментов для их новорожденного общего сына — однако при этом разводиться супруги пока не собираются.



Казалось бы, история любви этой спортивной пары (он футболист, она баскетболистка) начиналась так красиво!



В апреле 2015-го прямо после матча Новосельцев попросил спуститься на поле свою девушку Кейру, вручил ей букет роз и встал на одно колено. Поклонники от души пожелали жениху и невесте долгой и счастливой семейной жизни, но, как это часто бывает, в итоге все пошло не по плану.

По словам Катерины, настоящая натура Ивана раскрылась сразу после свадьбы. Вспышки агрессии, угрозы, неадекватное поведение, а также несерьезное отношение к работе вызывали у девушки и ее родных лишь недоумение. Конфликт обострился в феврале 2019-го: тогда экс-баскетболистка забеременела и сообщила радостную новость мужу. Однако тот, мягко говоря, этому не обрадовался и с порога заявил, что ребенок не от него. Как выяснилось позже, футболист при этом втайне от Катерины переписал все имущество «на третьих лиц».

Катерина Кейру

Этими «третьими лицами» оказались родители футболиста. «За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи — обувь, носки. Было две игрушки — Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Странный поступок. Каждую мелочь забрал. Магнитики с холодильника. Еще за год до того, как сбежал, он переписал имущество на своих родственников, покупал недвижимость на мать. Перевел все деньги с моих счетов на свои. Мы жили вместе, и я даже не знала про это. Я ему доверяла», — признается Катерина Кейру.

Забрав все, что только можно забрать, спортсмен оставил жену на 5-м месяце беременности.

Иван Новосельцев

Сейчас девушка родила здорового сына, однако свое отцовство Иван признавать отказывается. Он не виделся с малышом и, по заверениям Катерины, не помогает финансово. Однако в октябре 2019-го суд все же обязал Новосельцева платить алименты в размере 20 тыс. рублей при зарплате в 7 млн.

Поматросил, бросил — и по новой

Андрей Аршавин с сыновьями Артемом и Арсением

30 сентября 2019-го Юлия Барановская окрестила своего экс-возлюбленного Андрея Аршавина «ментально больным». Скандальное прозвище мгновенно разлетелось по всем отечественным СМИ, ведь за разводом футболиста и телеведущей в 2013-м следила вся страна.



В тот момент Андрей Аршавин с серьезными намерениями ушел к новой избраннице Алисе Казьминой. Девушка даже успела познакомиться со своими новоиспеченными пасынками. Правда, долго их общение не продлилось.



Юлия Барановская вспоминает тот эпизод так: «Я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней (Казьминой — прим. Woman.ru) почти на три недели. Мне было тяжело? Да. Но это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все. Точка. Мои переживания — это мои переживания. Моя боль — это моя боль. Моя совесть чиста. Что случилось после этого? Они прилетели из отпуска, он привез детей, и с того дня он их пять с половиной лет не видел».

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

Почему же телеведущая вспомнила о своем горе-сожителе спустя столько лет? Оказалось, осенью 2019-го тот наконец изъявил желание общаться с детьми. Это случилось сразу после разрыва отношений Аршавина с Казьминой. Нетерпеливый многодетный отец пожелал как можно скорее разойтись с порядком поднадоевшей женой, а вот платить алименты их общей дочери отказался. Ежемесячно он должен отдавать на содержание двухлетней Есении 350 тыс. рублей, однако делать это не собирается — к июню 2019-го его долг составил полтора миллиона.

Юлия Барановская с детьми

Пользователи Сети отнеслись к этой истории неоднозначно: не похоже, чтобы внезапно почувствовавший отеческий пыл Аршавин всерьез заботился о своих детях. Материально поддерживать он их не хочет, к тому же футболист склонен к неожиданным исчезновениям. Как говорится, вышел в магазин и не вернулся.



«Хуже кукушки, раскидывает своих детей по бабам, а сам смывается», «Он, похоже, еще сам из подросткового возраста не вышел», «Странное поведение, конечно», — недоумевают пользователи Сети. А вот Барановская совершенно не удивлена противоречивому поведению спортсмена. Она до сих пор уверена, что у Аршавина «как не было ответственности, так и нет».



Своя атмосфера

Мария Андреева

Еще один громкий скандал 2019-го с участием российских футболистов произошел в июле. Тогда в Сеть просочились провокационные ролики, в которых резидентки женского футбольного клуба «Сердца России» во главе с Марией Андреевой весело проводят время (даже не будем расписывать, как и насколько), и появились в инстаграм-аккаунтах нескольких футболистов. Сами игроки старались не светиться на видео, но болельщики смогли опознать часть из них по голосам и особым приметам — татуировкам на руках и дорогостоящим часам.

Как только о вечеринке на яхте одного из игроков «Спартака» узнали СМИ, видео было удалено. А с сайта клуба убрали фотографию Марии Андреевой, которая в 2018-м получила особый титул на конкурсе «Мисс Спартак».

Кадр из скандального видео с яхты

Подруга разносторонне развитой девушки была очень удивлена этому видео. «Я знала Машу в детстве: обычная, скромная девчонка, без выкрутасов. Конечно, это видео было для всех неожиданностью. Но комментировать ситуацию не хочу, неприятно», — поделилась Елена Т. с журналистами Boxingplanet.



Понятно, что скандал решили замять, поэтому широкой огласки эта история не получила. К тому же «Сердца России» аккредитованы самим «Спартаком». В Сети поползли слухи об эскорт-агентстве, замаскированном под организацию женского футбольного клуба.



Кадр с Марией Андреевой из скандального видео

В пользу этой версии говорит и объявление о кастинге на официальной страничке клуба в ВКонтакте: «Всем привет! Я капитан женской футбольной любительской команды ''Сердца России''. Открываю набор в свою команду, если ты красивая и спортивная, веселая, творческая личность, тогда тебе к нам! Более подробная информация на кастинге или по телефону». Странно, что основным критерием при отборе футболисток является красота и — внезапно — склонность к творчеству.



Несмотря на попытку ФК оперативно подчистить следы, поклонники успели посмотреть видео (оно до сих пор бродит по соцсетям) и были разочарованы поведением спортсменов — слишком уж весело они отдыхали после очередного матча.



Лещом к лещу

Дмитрий Тарасов

Пожалуй, самое неспортивное поведение в 2019-м продемонстрировал Дмитрий Тарасов. Не станем скрывать: у футболиста выдался крайне непростой год. В конце июня он покинул «Локомотив» — именно тогда закончился его контракт с клубом. Возможно, Тарасов надеялся на продление сотрудничества, однако тренер команды Юрий Семин был непримирим: «Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле». Правда, за 9 лет игры в «Локомотиве» он забил всего 12 голов, а значимых передач совершил и того меньше — 9.

Однако вместо поиска работы Тарасов занялся здоровьем: провел операцию на ноге, которую травмировал еще весной. Независимые специалисты, к которым обратился за экспертизой «Локомотив», развели руками — по их мнению, в каком-либо хирургическом вмешательстве спортсмен не нуждался.

К тому же сразу после травмы Тарасов на своих двоих уехал восстанавливаться в дорогостоящую клинику Барселоны. Вероятно, он думал, что клуб оплатит его лечение — но этого не произошло. Доказывать целесообразность испанских манипуляций пришлось не словом, а делом (гипс и костыли в этом отношении смотрелись крайне эффектно).

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой

28 августа суд все-таки удовлетворил иск Дмитрия: «Локомотив» выплатил ему €12 тыс., что в переводе на российскую валюту составляет около 836 тыс. рублей. Поклонники надеялись, что теперь в жизни футболиста все наладится, однако он с новыми силами продолжил жаловаться. На этот раз — на неоправданно высокий размер алиментов, которые он должен ежемесячно переводить на содержание дочери от Оксаны Тарасовой. Тяжба и взаимные упреки не прекращались все лето и осень: пикировки в соцсетях, суды, громкие заявления… Дмитрий ругался, путался в показаниях, но в итоге начал выплачивать многомиллионный долг перед Оксаной. Еще бы, ведь из-за финансовой проволочки ему был запрещен выезд из России!



На этом злоключения футболиста не окончились: его обвинили в абьюзе над Ольгой Бузовой и Анастасией Костенко. Казалось бы, ничто не предвещало беды: 16 августа 2019-го он заявил, что «любит доминировать» в отношениях и в постели, а еще поведал про специально оборудованную комнату для секса с женой.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой

«У нас лежат там классические вещи, ничего извращенного. Например, разные масочки, чтобы закрывать глаза. Наручники приветствуются всегда! Используются под настроение, но пока что на меня не надевали. Я старше и придумываю все фишки. Очень люблю доминировать. Но самое главное, что это нравится нам обоим и доставляет удовольствие», — рассказал тогда Тарасов.

Спустя пару месяцев репутации спортсмена было нанесено сразу два удара: в один и тот же день вышло интервью Ольги Бузовой, в котором она косвенно обвинила некоего «бывшего» в домашнем насилии, а еще — тот самый выпуск Youtube-шоу T-Killah.



Именно там футболист произнес фразу, взбудоражившую общественность: «Когда женщина делает для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща».

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой

Пользователи Сети тут же устроили импровизированную кампанию по спасению Анастасии Костенко: закидывали ее личными сообщениями и оставляли сотни комментариев с просьбой одуматься и позаботиться если не о своей жизни, то хотя бы о жизни дочери. Модель жестко поставила на место всех советчиков и заявила, что в ее семье никогда не было и не будет места домашнему насилию. Что ж, хотелось бы верить.

«Толик, догоняй!»

Анатолий Тимощук

Надежда и Анатолий Тимощуки развелись еще в 2016-м в Луцке, однако их судебные тяжбы продолжаются по сей день. Если сам футболист предпочитает хранить молчание, то о его экс-супруге подобного не скажешь. Надежда (в девичестве Навроцкая — прим. Woman.ru) регулярно дает интервью и сообщает все новые и новые подробности семейных дел. Футбольные фанаты испытывают к ней, мягко говоря, антипатию. Их можно понять: каждое заявление Навроцкой чудесатей прежнего. В некоторые тезисы верится с трудом — например, в то, что Анатолий болеет против сборной России или что считал жену ведьмой, которая наколдовала ему перелом руки.



За 16 лет брака Тимощуки родили двоих дочерей, которых — по словам Надежды — футболист считал «умственно отсталыми» и «хотел упечь в больницу для душевнобольных».

Довольно необычное решение для отца, каким бы плохим он ни был! Правда, сделать этого Тимощуку так и не удалось — при условии, что он вообще планировал нечто подобное. В сумасшествии спортсмен обвинял и бывшую жену. Опять же, с ее слов.

Надежда Тимощук с дочерьми

Но то дело давнее. Мало ли, какие ссоры и взаимные обвинения могли возникнуть у двух разводящихся людей! Однако даже спустя три года семейные страсти не утихают. В 2019-м Надежда Навроцкая обратилась в Петроградский суд и подала иск против бывшего мужа из-за неуплаты алиментов. За три года после развода футболист ни разу не перечислил денег на содержание дочерей, а они в свою очередь отказываются признавать его папой. «Девочки начали его стесняться. В школе, например, интересующимся их фамилией мальчишкам они рассказывают, что их папа не футболист, что они такого не знают, что он просто однофамилец», — поведала Навроцкая.



Не обошлось в этой истории и без троллинга: не так давно Надежда выложила в своем Инстаграме фото с журналом, посвященным разведенным футболистам, и подписала снимок «Толик, догоняй!».



1 2 3 ... 17 В жизни российских футболистов постоянно случаются скандалы

Страстей и соблазнов много, а футболисты у нас одни. В завершении этого списка штрафников хочется напомнить: спортсмены все же обычные люди, не лишенные грехов. Правда, порой они забывают о собственной знаменитости (или забываются от ее переизбытка) и допускают серьезные ошибки. Преданные поклонники, разумеется, прощают своих кумиров, а вот у общества появляется лишний повод посудачить о нравственности и в очередной раз сосчитать доходы игроков. Woman.ru надеется, что в новом году футболисты порадуют нас не только своими промахами, но и победами — и на игровом поле, и за его пределами.