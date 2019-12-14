Одинокий мужчина: как Колин Ферт пытался забыть измену жены, но так и не смог

Колин Ферт и его супруга Ливия приняли решение развестись. Просуществовавший 22 года брак считался в киномире одним из самых крепких, но и эта семейная лодка разбилась об адюльтер. В роли коварного предателя, как ни странно, не муж-суперзвезда.



«Вы знаете, моя жена всегда на шаг впереди меня. Она опытнее и бесстрашнее меня. Да что там — она в разы отчаяннее меня. И знает все мои слабости. Она просто неподражаема. Иногда я даже ее боюсь. Мне кажется, поэтому и влюбился», — так говорил Колин Ферт в интервью журналу Playboy почти десять лет назад. Пытался шутить, соответствуя игривому тону издания. Но выходило как-то не смешно.



Прежде чем начать этот непростой рассказ, сделаем еще одно лирическое отступление и вспомним фильм «Реальная любовь», в котором снялся Колин Ферт. В этом калейдоскопе человеческих историй, фантастических, смешных, нелепых и трагичных, сюжет его героя Джейми затеряться не мог по определению.

Кадр из фильма «Реальная любовь»

Узнав, что его девушка изменяет, молодой писатель срывается из Лондона в португальскую глушь и влюбляется там в скромно-неприметную помощницу по хозяйству Аурелию. Он не говорит по-португальски, она — по-английски, но все уже понятно без слов: это любовь. Преодолев все трудности, влюбленные соединяются навеки. Как им, по крайней мере, кажется. Хэппи-энд.

Из жизни на экран

Есть мнение, что любовные перипетии Джейми в фильме были навеяны историей самого Колина. Его искрометный роман с никому не известной итальянкой наделал столько шума, что к началу нулевых (а «Реальная любовь» вышла в 2003 году) страсти после его свадьбы в 1997-м еще не улеглись.

Жители страны слишком близко приняли к сердцу, что их национальное достояние и гордость, неотразимый «мистер Дарси», возлюбленный еще одной национальной героини Бриджит Джонс, взял и женился на иностранке, презрев всех «английских роз», которые для него изо всех сил цвели.

Ливию Джуджолли в стране сразу невзлюбили. Как чувствовали.

«Мы встретились в Картахене. Это безумно красивый город, полный безумно красивых людей. Но она была такая одна… — рассказывал Колин Ферт на шоу Элен ДеДженерес. — Вы знаете, это было моментальное озарение. Удар в самое сердце. Увидел — и пропал». Слышишь такое, и хочется плакать. Тогда Колин опустил несколько важных деталей — в своей истинно джентельменской манере, присущей ему не только в кадре, но и в жизни, что всегда отличало актера от большинства коллег.



Дело было действительно в Картахене, старейшем городе Колумбии, где для канала BBC снимался мини-фильм «Ностромо». Это был конец 1995-го, и Колин Ферт уже год как был в свободном полете после окончания 6-летних отношений с актрисой Мег Тилли. Официально женаты они не были, но растили сына Уильяма, появившегося на свет в 1990 году.

На момент встречи с 35-летним холостяком Фертом Ливии шел 25 год. Она только начинала свою карьеру в кино и работала ассистентом продюсера. Как бы это ни звучало, работа была больше «подай — принеси». Что, однако, ни на секунду не смутило широко известного в актерских кругах Ферта. Стоя на ступенях старинной католической церкви, он увидел в толпе бойкую загорелую итальянку, которая очень громко кому-то что-то объясняла, и… тот самый удар в сердце и моментальное озарение.

Невеста двух женихов

Сама Ливия утверждала потом, что ни разу в жизни до этих съемок не слышала имени Колина Ферта и в лицо его не знала. Но признавалась, что, когда этот высокий, застенчивый мужчина подошел к ней знакомиться, тоже сразу что-то почувствовала и не стала этим ощущениям сопротивляться.

Не остановил даже тот факт, что Ливия Джуджолли на тот момент была помолвлена со своим итальянским возлюбленным.

Тот ждал ее со съемок дома в Риме, чтобы продолжить подготовку к свадьбе. Которая, сами понимаете, не состоялась.

Но состоялась другая — летом 1997 года. Торжество прошло в маленьком городке Читта-делла-Пьеве в итальянской Умбрии. Кстати, весь период романа Ливия принципиально не переезжала в Лондон к своему избраннику. Тот мотался к ней чуть ли не каждую неделю и вспоминал потом, что приложил титанические усилия, чтобы очаровать или хотя бы расположить к себе ее многочисленную итальянскую родню. Те якобы в упор отказывались признавать в Ферте звезду и восторгов по поводу предстоящей свадьбы своей «беллы Ливии» с «этим унылым англичанином» не выражали.

«Представляете, как-то за ужином пришлось сказать ее родным: ''Между прочим, в Англии я считаюсь завидным женихом''. А они дружно захохотали: ''Да иди ты!''»

Ливии очень хотелось сыграть большую итальянскую свадьбу непременно у себя в городе. Чтобы все знали, как она счастлива. Торжество прошло на живописном холме рядом с церковью 13 века, в окружении вековых пиний и виноградников. Опьяняющая атмосфера, в которой соединились два любящих сердца — 36-летнего на тот момент известного британского актера и 27-летней итальянской работницы кино, которая уже подумывала, как бы перейти из ассистенток на позицию повыше. И желательно в моде.

На одном языке

Как только они познакомились, Ферт сразу начал учить итальянский. Прямо как Джейми в фильме «Реальная любовь». Во всех интервью, в которых актер рассказывал о жене, он непременно говорил, как ему повезло, а еще — как важно уважать культуру своей второй половины, знать ее язык, чтобы она ни в коем случае не испытывала дискомфорта и трудностей от общения.

Неизвестно, насколько в ответ погрузилась в английский язык Джуджолли, но даже если бы, наняв лучших преподавателей Кембриджа, она избавилась от итальянского акцента и стала цитировать Байрона, Чосера и Шекспира, ее бы вряд ли стали больше любить. Или меньше не любить, что ближе к истине.



Ферт активно вводил свою очаровательную супругу в актерскую тусовку, знакомил с Мерил Стрип, Аль Пачино и Джуди Денч, и те, как люди мира, выражали ей симпатию. Однако простые люди, те, кто, как и вымышленный персонаж Бриджит Джонс, оценили Ферта после выхода телефильма «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин, этот выбор не одобряли. Мягко говоря.

Ливию Джуджолли едкие статьи в газетах вообще не волновали. Она не думала теряться даже в компаниях суперзвезд — несмотря на поначалу неидеальный английский. Новоявленная миссис Ферт осваивалась в Лондоне, продолжая то и дело летать в Рим, где жила до замужества. Параллельно она размышляла, чем заняться, потому что отчаянной домохозяйкой при известном муже быть не хотела.

Активная гражданка

В 2002 году у пары родился первый совместный сын — Лука, которому сейчас уже 17 лет. Потом, тремя годами позже, в 2005 на свет появился Маттео, ему 14 лет. А уже потом идеи, которые роились в голове у беспокойной Ливии, оформились в конкретный бизнес, который, между прочим, стал со временем вполне успешным. Потому что во многом опередил время.



Ливия организовала консультационное маркетинг-агентство Eco Age, которое помогало брендам, преимущественно из сферы моды, организовывать по всему миру небольшие производства, которые отвечали бы всем актуальным эко-стандартам и при этом обеспечивали бы работой нуждающиеся слои населения.

Вслед за этим бизнесом появилась и благотворительная организация — в духе времени. Ливия основала фонд The Circle с целью «вдохновлять и объединять женщин». Называя себя «профессиональным агитатором», Джуджолли задалась целью защищать женщин по всему миру, особенно слабых, нуждающихся в поддержке, от неравенства и несправедливости.

Могла ли она подумать, что через несколько лет сама будет нуждаться в защите и поддержке? Еще страннее, что на помощь в этой старой как мир ситуации придут не другие женщины, а муж.

Неразлучные

Эта пара была действительно необычной по киностандартам. Признанный во всем мире британский актер и его итальянская много работающая жена. На красные дорожки он выходил с ней и буквально светился от гордости и счастья. А она не тихо млела рядом, а уверенно сияла, как не каждая обладательница «Оскара».

За это ее начинали уважать даже те, кто еще несколькими годами раньше сильно не любил.

Тем временем Колин Ферт в своей любви к Ливии Джуджолли заходил все дальше. Он собрался и получил двойное британско-итальянское гражданство. «Оба моих сына рождены в Риме. Я летаю на родину жены постоянно, эта страна уже стала для меня родной. Ведь, когда женишься на итальянке, ты связываешь себя узами не только со всей ее семьей, но и со страной», — снова с застенчивой улыбкой размышлял в интервью актер.



Многие соотечественники были уязвлены, хоть виду и не показали. Ливия в ответном порыве получала британское гражданство, о котором, по ее словам, особо не мечтала. Но надо так надо.

Вот так за постоянными перелетами по миру — и вдвоем на церемонии и великосветские приемы, и по одиночке — по работе каждого — они провели почти два десятка лет. Кстати, мужа на съемки Ливия практически никогда не сопровождала, в отличие от многих киножен, боящихся, что благоверный встретит на площадке какую-нибудь «Анджелину» и пиши пропало. О нет, она такой никогда не была! Возможно, поэтому и могла услышать о себе с телеэкрана следующее признание мужа:

«Какой бы ослепительно красивой ни была моя партнерша по съемкам и какими бы влюбленными глазами на меня ни смотрела, она не сравнится с моей женой. Ливия для меня самая прекрасная женщина на всем белом свете».

Так говорил Колин Ферт в телеинтервью Пирсу Моргану в 2011 году. Он вряд ли подозревал, что, пока он даже в мыслях не держал возможность измены, его жену отделяли от нее всего четыре года.



Колин Ферт с напарницей по фильму «Одинокий мужчина» Джулианной Мур и супермоделью Хеленой Кристенсен

Плохо скрытая угроза

Мир в семье еще царил, и в каждом интервью Ферт непременно признавался Ливии в любви — или неуклюже шутил о том, как побаивается ее напора. Их считали идеальной семьей, союзом двух думающих и активно работающих людей, им завидовали, ими восхищались, то и дело включая в рейтинги самых крепких голливудских браков.

А потом взорвалась эта бомба.

Первой о непростых временах в семье Фертов написала итальянская газета La Repubblica. В распоряжении редакции оказалось подписанное обоими супругами заявление в полицию, требующее уберечь семью от преследований некоего Марко Бранкаччиа, гражданина Италии. В документе указывалось, что на протяжении года Бранкаччиа терроризировал Ферта и Джуджолли звонками, сообщениями и письмами, угрожая выдать прессе некую информацию, которая могла оказаться для семьи губительной.



Горячую новость итальянских газетчиков тут же подхватили в Британии. Сначала мало кто поверил, решив, что это очередные поиски хайпа желтой прессы. Обладатель «Оскара» Ферт, всю жизнь игравший джентльменов и королей, никак не вписывался в сюжет о семейном шантаже. Но скандал вовсю набирал обороты.



Вскоре паре пришлось сделать официальное заявление, в котором они сетовали, что в прессу была слита конфиденциальная информация об их непростой личной ситуации. Найти того самого преследователя, чье имя было уже известно, труда не составило. Как оказалось — и это был неожиданный поворот, Ливия Джуджолли была с ним давно знакома.

Семейные тайны

Дальнейшее было делом техники. Напор медиа был настолько силен — как и удивление, в какой семьей разразился скандал, что белых пятен в этой истории не осталось за считаные дни. То, что Ферты надеялись уладить тихо и без лишних свидетелей, обернулось всемирной сенсацией для всех слоев прессы — от таблоидов до интеллектуальных журналов.



Нехотя признав наличие одной проблемы — шантажировавшего их Бранкаччиа, Колин и Ливия были вынуждены сделать еще одно признание, которое также для прессы изначально не предназначалось. Оказывается, несколькими годами ранее, то есть в конце 2014 года, они приняли решение расстаться. Не навсегда, но на время. Просто взять паузу в отношениях, чтобы взвесить за и против и, возможно, спасти свой брак.

Для многих это прозвучало очень странно, учитывая, что все это время муж и жена продолжали выходить в свет вместе, давать вместе интервью, вместе улыбаться и во всех отношениях смотреть в одну сторону. Обычно люди, которые решают расстаться, каким-то образом избегают необходимости, взявшись за руки, ходить по приемам и позировать с улыбками фотографам.

Чуть позже кое-кто начнет говорить, что таким образом Колин Ферт пытался покрыть свою жену, хоть как-то оправдав в глазах общественности ее измену.

Да-да, дело было в банальной измене, информацию о которой и грозился слить в прессу Марко Бранкаччиа. Во всяком случае, со слов Ферта и Джуджолли.

Испить до дна дважды

История любой измены невозможна без унизительных моментов и боли. Переживать ее невыносимо тяжело даже наедине с собой. Испытывать это сомнительное удовольствие на глазах у всего мира, наверное, в разы тяжелее. Если, конечно, в какой-то момент не становится все равно. Но Колину Ферту было не все равно.

Ежедневно в газетах он видел то, что успел узнать годом ранее. Доподлинно неизвестно, что же было сначала — признание самой Ливии в том, что она изменила ему со своим итальянским знакомым, или мейл от того самого знакомого, из которого Колин узнал о факте измены, а также о массе интимных подробностей адюльтера своей жены. Который, кстати, был не однократным, а длился почти год.

Третий не хочет быть лишним

Итальянская полиция расследовала дело о преследовании семьи Бранкаччиа. Он же сам активно давал интервью, в которых постоянно жаловался. Сначала на то, что его обвинили в том, чего он не совершал, ведь он и отправил-то всего лишь письмо Ферту, да несколько сообщений Джуджолли. Потом на то, что у него отобрали ноутбук. На то, что его считают безумным маньяком, а он всего лишь влюбленный мужчина, которого отвергли.

На то, что Джуджолли, признав факт измены, говорила, что это была мимолетная интрижка, а это был настоящий роман длиной почти год.

По словам Бранкаччиа, они действительно знали друг друга давно — насколько он не уточнял, но в прессе часто писали, что «с детства». Встреча, после которой у них все закрутилось, состоялась не где-нибудь, а в итальянском доме Колина и Ливии в Умбрии. И это очень странно на фоне утверждений пары о том, что эта связь имела место быть во время их «расставания».

Бранкаччиа, как и подобает журналисту, был щедр на детали и горячие признания. «По работе она постоянно путешествовала, и это было идеальное прикрытие наших отношений, — рассказывал он. — Она говорила Колину, что едет в командировку, и улетала встречаться со мной. Мы были вместе в Нью-Йорке, в Исландии, ездили на карнавал в Рио-де-Жанейро. Кстати, мы вместе ходили на презентацию календаря Pirelli 2016 года, и я сидел там за одним с ней столом».

«Она говорит ''интрижка'', а я бы сказал, что мы были влюблены и влюблены сильно».

«За 11 месяцев, что мы были вместе, у меня в телефоне огромное количество наших совместных фотографий, ее сообщений, ее признаний в чувствах, ее видео, в конце концов, — возмущался Марко Бранкаччиа, — полиция забрала телефон и ноутбук, вот пусть сами своими глазами все это и увидят».



Если верить ему, то, отправив Колину Ферту тот самый мейл, он быстро пожалел о сделанном. «Но вы знаете, он оказался на редкость понимающим мужчиной, настоящим джентльменом!» Да, пресса быстро выяснила, что Колин Ферт ответил на послание отвергнутого итальянского любовника. Одну из фраз Марко сам озвучил журналистам:

«Мне больно, признаюсь честно. Вы заставили меня страдать. Но я знаю, что вы страдаете тоже».

Finita la Commedia

В наш век тотального ускорения даже самые громкие скандалы забываются, и это не требует слишком много времени. В течение полугода улеглись страсти и вокруг этой истории. Полиция за отсутствием состава преступления не стала привлекать к ответственности Марко Бранкаччиа, которого, если кто и может наказать, то лишь собственная совесть. Он по-прежнему работает в своем новостном агентстве.



Колин Ферт и Ливия Джуджолли показали всему миру, что эта история укрепила их брак и стала той самой встряской, которая дала им понять, что они должны быть вместе. Оба продолжили работать, ездить по миру, воспитывать сыновей. За последние три года Колин Ферт практически не давал интервью, понимая, что разговор так или иначе зайдет о его личной жизни.

1 2 3 ... 16 Последний совместный выход пары в сентябре 2019 года

С тех злополучных событий прошло два года, и вот официальный представитель пары объявил о том, что супруги приняли решение официально развестись: «Колин и Ливия Ферт расстаются. Они будут поддерживать дружбу во имя любви к своим сыновьям. Они просят уважать их частную жизнь. Больше никаких комментариев не последует». Да и нужны ли они теперь?