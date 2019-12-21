Оксана Лаврентьева рассказала, как 13-летний сын отреагировал на ее скандальное фото

Пока одни все еще возмущаются откровенным снимком Оксаны Лаврентьевой, а другие восхищаются ее смелостью, третьи задаются вопросом — какова была реакция сына-подростка, который увидел свою голую мать в весьма интересном ракурсе? Лаврентьева ответила.

«А судьи кто?» — возмущались пользователи Сети, вставшие на сторону Оксаны Лаврентьевой. Для тех, кто по какой-то причине упустил главный секс-скандал прошедшей недели, напоминаем: 40-летняя бизнесвумен выложила в своем Инстаграме слишком уж откровенный снимок, представ на нем в не менее откровенной позе. Смело? Еще бы! Эта смелость задела даже Ксению Собчак, которая тут же осудила «отчаявшихся» женщин бальзаковского возраста, выставляющих напоказ все, что можно и что нельзя. При этом она предпочла обойтись без имен, но все сразу поняли, что говорит телеведущая именно о своей бывшей подруге.

Фолловеры обеих сторон мгновенно включились в дискуссию. Когда все мнения были высказаны, вспомнили про 13-летнего сына Лаврентьевой, который ведет собственную страницу в Инстаграме.

«А как Егор отреагировал на такое фото?», «Прикиньте, заходишь в инсту, а там мама с голой ж*пой», — написали пользователи Сети. Да уж, положение так себе. Однако Оксана Лаврентьева тут же ответила хейтерам, опубликовав объемный пост на эту тему.

Оксана Лаврентьева с сыном Егором

«Сын просил передать, что он не интересуется чужими делами и считает, что каждый должен делать то, что хочет. Вот плевать ему на мой моральный облик, представляете? Ему важно, какие у нас отношения, и могу ли я быть ему другом и поддержкой, а что творится в моей спальне, в моем кошельке, на моей голове — он комментирует крайне тактично, хотя ему как раз можно как угодно», — написала Оксана.

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Многие осудили бизнесвумен за «безответственность» и даже назвали ее горе-матерью. Это не первый раз, когда Лаврентьеву упрекают в слишком дружеском отношении к детям. Например, она позволяет своей 20-летней курить прямо при ней, а также не стесняется в выборе выражений.