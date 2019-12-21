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Оксана Лаврентьева рассказала, как 13-летний сын отреагировал на ее скандальное фото

Пока одни все еще возмущаются откровенным снимком Оксаны Лаврентьевой, а другие восхищаются ее смелостью, третьи задаются вопросом — какова была реакция сына-подростка, который увидел свою голую мать в весьма интересном ракурсе? Лаврентьева ответила.

«А судьи кто?» — возмущались пользователи Сети, вставшие на сторону Оксаны Лаврентьевой. Для тех, кто по какой-то причине упустил главный секс-скандал прошедшей недели, напоминаем: 40-летняя бизнесвумен выложила в своем Инстаграме слишком уж откровенный снимок, представ на нем в не менее откровенной позе. Смело? Еще бы! Эта смелость задела даже Ксению Собчак, которая тут же осудила «отчаявшихся» женщин бальзаковского возраста, выставляющих напоказ все, что можно и что нельзя. При этом она предпочла обойтись без имен, но все сразу поняли, что говорит телеведущая именно о своей бывшей подруге. 

Фолловеры обеих сторон мгновенно включились в дискуссию. Когда все мнения были высказаны, вспомнили про 13-летнего сына Лаврентьевой, который ведет собственную страницу в Инстаграме.

«А как Егор отреагировал на такое фото?», «Прикиньте, заходишь в инсту, а там мама с голой ж*пой», — написали пользователи Сети. Да уж, положение так себе. Однако Оксана Лаврентьева тут же ответила хейтерам, опубликовав объемный пост на эту тему.

Оксана Лаврентьева с сыном Егором
Оксана Лаврентьева с сыном Егором

«Сын просил передать, что он не интересуется чужими делами и считает, что каждый должен делать то, что хочет. Вот плевать ему на мой моральный облик, представляете? Ему важно, какие у нас отношения, и могу ли я быть ему другом и поддержкой, а что творится в моей спальне, в моем кошельке, на моей голове — он комментирует крайне тактично, хотя ему как раз можно как угодно», — написала Оксана. 

Многие осудили бизнесвумен за «безответственность» и даже назвали ее горе-матерью. Это не первый раз, когда Лаврентьеву упрекают в слишком дружеском отношении к детям. Например, она позволяет своей 20-летней курить прямо при ней, а также не стесняется в выборе выражений. 

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21 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @olololnew/Instagram
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Оксана Лаврентьева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • 20-летней комууу?Не поняла текст

  • Дети симпатичные, надеюсь, сын с возрастом не пойдет комплекцией в отца.

  • Мать модель, чему сын должен удивиться? У матери работа связана с оголениями. Все модели снимаются обнаженными. Она же не бухгалтер и не врач, если эти начнут раздеваться, тогда возникнет вопрос. Но, модели, натурщики и прочие чем удивительны без одежды?

  • Иногда женщины размещают неприличные фото ,совсем не задумываясь о своих детях,этот как раз тот самый случай! Еще и муж полез на страницу Собчак и больше все усугубил!

  • Всё правильно написали : сын увидел голую ж**у матери, ни прибавить ни убавить. Какие-то вещи НИКОГДА не должны быть показаны, но, тут конечно каждый сам решает за себя. Для меня это фуй, для неё окей..

  • Гость

    Мать модель, чему сын должен удивиться? У матери работа связана с оголениями. Все модели снимаются обнаженными. Она же не бухгалтер и не врач, если эти начнут раздеваться, тогда возникнет вопрос. Но, модели, натурщики и прочие чем удивительны без одежды?

    С каких пор Лаврентьева моделью вдруг оказалась? Вы вообще знаете кто она?

  • Гость

    Мать модель, чему сын должен удивиться? У матери работа связана с оголениями. Все модели снимаются обнаженными. Она же не бухгалтер и не врач, если эти начнут раздеваться, тогда возникнет вопрос. Но, модели, натурщики и прочие чем удивительны без одежды?

    Работа у нее конечно связана была с оголением, но при чем здесь модель.

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