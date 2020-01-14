«Вырвавшись на свободу, долго в браке они не проживут»: какое будущее ждет Гарри и Меган

Начало 2020 года выдалось крайне урожайным на новости из мира селебрити. Рождение детей, сразу несколько звездных помолвок, увы, смерти тоже, но все это меркнет на фоне драмы, развернувшейся в британской королевской семье: принц Гарри и Меган Маркл пакуют чемоданы и покидают монарший двор.
Причина — отказ от привилегий «старших» членов семьи (их и так стало меньше после выхода болеющего принца Филиппа и проштрафившегося принца Эндрю), чтобы стать финансово независимыми.
Упрекать их в этом не стоит — каждый сам выбирает свою дорогу. Но! Гарри и Меган — не просто знаменитости, уставшие от внимания прессы и решившие уединиться в своем собственном мире (как это чудесно сделали Камерон Диаз и Бенджи Мэдден), они члены самой известной королевской семьи. И просто так — по собственному хотению и велению — подобные решения не принимаются.
Тут важно отметить, что работа «старших» членов королевской семьи заключается в том, чтобы «помогать укреплять национальное единство и стабильность». Это включает в себя встречи с первыми лицами государств, открытие благотворительных фондов или же просто посадка деревьев. Пара-тройка таких мероприятий за день по 15-20 минут, и ты свободен! О подобном графике работы можно только мечтать, но Меган и Гарри решили уволиться.
Интересным мнением поделилась ведунья Саона: «Решение жить самостоятельно отчасти связано с тем, что законы королевства не подразумевают присутствие в семье человека другой крови. Меган совершенно не вписывается в эту жизнь. То, что Елизавета II ее терпит, это очевидный факт. И то, что принц принял это решение, обусловлено постоянным давлением на Меган. Королева в душе постоянно ждала, чтобы Меган покинула их семью. Она старалась отвернуть Маркл, но вместе с ней отвернула и Гарри. Меган не довольна таким поворотом, это совершенно точно».
Напомним, официальное заявление было сделано поздним вечером 8 января (аккурат за несколько часов до дня рождения Кейт Миддлтон), и страсти не улеглись до сих пор. 13 января Елизавета II выпустила официальное заявление, согласно которому Меган и Гарри официально разрешено жить независимо, сложив с себя обязанности.
Эту историю уже сравнили с той, что произошла в Букингемском дворце 84 года назад, когда король Эдуард VIII отказался от престола ради любимой женщины Уоллис Симпсон. Тут же были проведены параллели между двумя разведенными американками с амбициями (Уоллис и Меган) и ведомыми ими мужчинами (Эдуард и Гарри).
Идея завлекательная, но не совсем верная. Если вы читали биографию герцогини Виндзорской, то согласитесь, что действительно общего у нее с Сассекской (помимо гражданства и штампа о предыдущем браке) было лишь то, что они обе встретили своих принцев в 34 года, были умны и хорошо образованы.
Паре из прошлого века пришлось пройти через забвение и существование на весьма скудное (по королевским меркам) пособие. Жили они долго, но, по слухам, не очень счастливо. С Меган и Гарри такого не случится.
В наши дни мало кто верит в любовь до гроба да и не принято уже жить с тем, кого не любишь, а потому Сассексам дают от двух до пяти лет, а дальше — все как в сценарии рейтингового реалити-шоу: заявление о разводе, полоскание «грязного белья» в прямом эфире и скандальные признания.
Говорят, что в нем она подробно фиксирует все, что происходит в дворцовых коридорах, отмечает любые детали и даже записывает диалоги. Настоящая бомба замедленного действия.
У таролога Марианны Абравитовой на этот счет свое мнение: «Параллель абсолютно не верна, так как Эдуард отрекся от престола по очень большой любви. Это не минутный порыв и слабость, это обдуманный шаг и серьезное решение. Для него этот выбор был сравним с жизнью или смертью. Он не смог бы жить без нее. А вот у Гарри совершенно другая история. Он сам по себе не особо-то хотел следовать правилам королевской семьи и жить по их законам. Все это его тяготило, и он постоянно хотел вырваться, сбежать на волю и жить активной нормальной жизнью. Если ты член монаршей семьи, то живешь по четкому графику. Если будешь делать так, как хочешь, то тебя сразу приструнят. Его этот шаг мотивирован не любовью к Меган, а собственным желанием освободить себя от постоянного наблюдения».
Так почему же он не совершил его раньше? Уверены, и семья, и общественность поддержала бы любимого рыжика. Трон ему все равно не светит, да и весьма богатая на события биография всегда намекала на то, что во дворце он не задержится. Без пинка Меган тут не обошлось, это не подлежит сомнению. И сегодня этой девушке искренне хочется пожелать стойкости и выдержки, ибо тучи сгущаются над ее головой все сильнее.
Своим мнением поделилась одна из читательниц Woman.ru: «Когда я прочла, что Маркл Лев по гороскопу, весь пазл сложился — дело плохо! У нас в семье львица-мать рассорила своих же сыновей, их жен, сама перессорилось с сестрами/родителями. С мужчинами тоже не сложилось. Это глубоко эгоистичные и несчастные женщины, которым необходимо ''вершить судьбы'', быть в центре внимания и жизней других людей. И если это не удается, они находят жертву, а остальных отсекают... Вот Гарри и есть та жертва, которой вздохнуть не дадут. Очень грустно».
Раз уж в дело вмешались звезды, предоставляем слово астрологу Инне Любимовой: «По натальной карте Меган видно, что она очень умная, любознательная, но при всем этом жуткий интроверт. С одной стороны, ей дико хочется внимания, с другой — оно ее утомляет. Открываться людям, вести светскую и публичную жизнь — все это для нее по-настоящему трудно.
Если говорить про профессиональное предназначение Маркл, то на первый план выходит все то, что касается ее личного бренда. И это правильно, что сейчас Меган уделяет эту максимум сил и внимания. Глядя на нее, люди видят лидера мнений, инфлюенсера, человека, за которым хочется идти. И на самом деле ее очень любят. В карте Меган есть все показатели того, что она должна была стать известной (и стала ею).
Также есть еще один особый момент. Для Гарри семья занимает очень важное место в его жизни. И главная задача — найти баланс между желаниями родных и жены. Профессиональное предназначение принца — все, что связано с переработкой газа и нефти, экологичностью и спасением нашей планеты. Вот такая интересная миссия!»
Так каков срок? Публика, поднявшая виллы против Меган, уверена — развод неизбежен. Об этом говорят и карты, которые разложила ведунья Саона: «В их жизни позже все пойдет наперекосяк. Принц пожалеет о содеянном. Могу сказать, что за Меган ходит по пятам черная карта, а она сама — по острию ножа. Ей лучше находиться вне дворца, тогда ее жизнь продлится долго. А вот решение Гарри уйти и жить отдельно на собственные средства приведет к ссорам и разрыву отношений в паре».
Марианна Абравитова подтверждает: «Вырвавшись на свободу, они долго в браке не проживут».
«Для Гарри это огромный плюс, ведь его мечта сбылась, и он наконец-то будет жить так, как ему хочется», — заключила эксперт.
Сколько же осталось и действительно ли развод не за горами? Точных ответов на эти вопросы никто не знает, но предположений существует множество. Одни дают супругам максимум пять лет, другие — более внимательные — не больше двух. Они подметили странную закономерность — все, за что берется экс-актриса, заканчивается через два года.
Так, например, первый брак жены принца Гарри с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном просуществовал с 2011-го по 2013-й. С шеф-поваром Кори Витиелло она также встречалась ровно два года. За Гарри Маркл вышла в 2018-м. Получается…
Теории, гипотезы, предсказания… Если основываться лишь на них, то ничего хорошего Сассексов не ждет. А хочется верить в лучшее — что супруги останутся при дворе, хоть и получат возможность жить на две страны, что все скоро забудут про «Мегзит», что Гарри и Меган не представится случай воспользоваться своим «секретным оружием», что отношения между братьями-принцами наладятся, что все будут дружны. Хотя бы ради королевы Елизаветы II, которой не нужны лишние потрясения на 94-м году жизни. И эту роскошь она заслужила.