«Вырвавшись на свободу, долго в браке они не проживут»: какое будущее ждет Гарри и Меган

На наших с вами глазах, дорогие читатели, происходят вполне ожидаемые, но все же невероятные события. Любимый всеми принц Гарри решил покинуть королевский двор и уехать с женой Меган Маркл и сыном Арчи в другую страну. Это событие войдет в историю как «Мегзит» (по аналогии с «Брекситом»), что непрозрачно намекает на серьезность его последствий. Нас волнует лишь одно — сумеют ли герцог и герцогиня Сассекские выдержать нахлынувшую на них, подобно цунами, критику и сохранить свою семью?



Начало 2020 года выдалось крайне урожайным на новости из мира селебрити. Рождение детей, сразу несколько звездных помолвок, увы, смерти тоже, но все это меркнет на фоне драмы, развернувшейся в британской королевской семье: принц Гарри и Меган Маркл пакуют чемоданы и покидают монарший двор.



Причина — отказ от привилегий «старших» членов семьи (их и так стало меньше после выхода болеющего принца Филиппа и проштрафившегося принца Эндрю), чтобы стать финансово независимыми.

Другими словами — захотели более спокойной и вольной жизни.

Упрекать их в этом не стоит — каждый сам выбирает свою дорогу. Но! Гарри и Меган — не просто знаменитости, уставшие от внимания прессы и решившие уединиться в своем собственном мире (как это чудесно сделали Камерон Диаз и Бенджи Мэдден), они члены самой известной королевской семьи. И просто так — по собственному хотению и велению — подобные решения не принимаются.

Тут важно отметить, что работа «старших» членов королевской семьи заключается в том, чтобы «помогать укреплять национальное единство и стабильность». Это включает в себя встречи с первыми лицами государств, открытие благотворительных фондов или же просто посадка деревьев. Пара-тройка таких мероприятий за день по 15-20 минут, и ты свободен! О подобном графике работы можно только мечтать, но Меган и Гарри решили уволиться.

Саона

Интересным мнением поделилась ведунья Саона: «Решение жить самостоятельно отчасти связано с тем, что законы королевства не подразумевают присутствие в семье человека другой крови. Меган совершенно не вписывается в эту жизнь. То, что Елизавета II ее терпит, это очевидный факт. И то, что принц принял это решение, обусловлено постоянным давлением на Меган. Королева в душе постоянно ждала, чтобы Меган покинула их семью. Она старалась отвернуть Маркл, но вместе с ней отвернула и Гарри. Меган не довольна таким поворотом, это совершенно точно».

Напомним, официальное заявление было сделано поздним вечером 8 января (аккурат за несколько часов до дня рождения Кейт Миддлтон), и страсти не улеглись до сих пор. 13 января Елизавета II выпустила официальное заявление, согласно которому Меган и Гарри официально разрешено жить независимо, сложив с себя обязанности.

Эту историю уже сравнили с той, что произошла в Букингемском дворце 84 года назад, когда король Эдуард VIII отказался от престола ради любимой женщины Уоллис Симпсон. Тут же были проведены параллели между двумя разведенными американками с амбициями (Уоллис и Меган) и ведомыми ими мужчинами (Эдуард и Гарри).

Идея завлекательная, но не совсем верная. Если вы читали биографию герцогини Виндзорской, то согласитесь, что действительно общего у нее с Сассекской (помимо гражданства и штампа о предыдущем браке) было лишь то, что они обе встретили своих принцев в 34 года, были умны и хорошо образованы.

Ах, да, еще автомобиль Rolls-Royce, на котором одна ехала на венчание, принадлежал другой и возил ее по Лондону — включая печальную поездку на похороны мужа.

Паре из прошлого века пришлось пройти через забвение и существование на весьма скудное (по королевским меркам) пособие. Жили они долго, но, по слухам, не очень счастливо. С Меган и Гарри такого не случится.

На их банковском счету собственные 34 миллиона фунтов стерлингов. Сумма эта явно будет расти, как и их слава. Вопрос, долго ли?

В наши дни мало кто верит в любовь до гроба да и не принято уже жить с тем, кого не любишь, а потому Сассексам дают от двух до пяти лет, а дальше — все как в сценарии рейтингового реалити-шоу: заявление о разводе, полоскание «грязного белья» в прямом эфире и скандальные признания.

Тут и вспоминается тайный дневник, который Меган якобы ведет с первого дня своего пребывания в семье Виндзоров.

Говорят, что в нем она подробно фиксирует все, что происходит в дворцовых коридорах, отмечает любые детали и даже записывает диалоги. Настоящая бомба замедленного действия.

М. Абравитова

У таролога Марианны Абравитовой на этот счет свое мнение: «Параллель абсолютно не верна, так как Эдуард отрекся от престола по очень большой любви. Это не минутный порыв и слабость, это обдуманный шаг и серьезное решение. Для него этот выбор был сравним с жизнью или смертью. Он не смог бы жить без нее. А вот у Гарри совершенно другая история. Он сам по себе не особо-то хотел следовать правилам королевской семьи и жить по их законам. Все это его тяготило, и он постоянно хотел вырваться, сбежать на волю и жить активной нормальной жизнью. Если ты член монаршей семьи, то живешь по четкому графику. Если будешь делать так, как хочешь, то тебя сразу приструнят. Его этот шаг мотивирован не любовью к Меган, а собственным желанием освободить себя от постоянного наблюдения».

Так почему же он не совершил его раньше? Уверены, и семья, и общественность поддержала бы любимого рыжика. Трон ему все равно не светит, да и весьма богатая на события биография всегда намекала на то, что во дворце он не задержится. Без пинка Меган тут не обошлось, это не подлежит сомнению. И сегодня этой девушке искренне хочется пожелать стойкости и выдержки, ибо тучи сгущаются над ее головой все сильнее.

Теперь 38-летнюю американку, приехавшую в Лондон со своей чашкой чая, осуждают не только британцы, у которых она украла их любимого принца, но и жители всего мира, в том числе и России.

Своим мнением поделилась одна из читательниц Woman.ru: «Когда я прочла, что Маркл Лев по гороскопу, весь пазл сложился — дело плохо! У нас в семье львица-мать рассорила своих же сыновей, их жен, сама перессорилось с сестрами/родителями. С мужчинами тоже не сложилось. Это глубоко эгоистичные и несчастные женщины, которым необходимо ''вершить судьбы'', быть в центре внимания и жизней других людей. И если это не удается, они находят жертву, а остальных отсекают... Вот Гарри и есть та жертва, которой вздохнуть не дадут. Очень грустно».

Инна Любимова

Раз уж в дело вмешались звезды, предоставляем слово астрологу Инне Любимовой: «По натальной карте Меган видно, что она очень умная, любознательная, но при всем этом жуткий интроверт. С одной стороны, ей дико хочется внимания, с другой — оно ее утомляет. Открываться людям, вести светскую и публичную жизнь — все это для нее по-настоящему трудно.



Если говорить про профессиональное предназначение Маркл, то на первый план выходит все то, что касается ее личного бренда. И это правильно, что сейчас Меган уделяет эту максимум сил и внимания. Глядя на нее, люди видят лидера мнений, инфлюенсера, человека, за которым хочется идти. И на самом деле ее очень любят. В карте Меган есть все показатели того, что она должна была стать известной (и стала ею).

В натальной карте Гарри центральное место занимает партнер. Ему нужно, чтобы рядом с ним был рулевой, инициатор.

Также есть еще один особый момент. Для Гарри семья занимает очень важное место в его жизни. И главная задача — найти баланс между желаниями родных и жены. Профессиональное предназначение принца — все, что связано с переработкой газа и нефти, экологичностью и спасением нашей планеты. Вот такая интересная миссия!»

Так каков срок? Публика, поднявшая виллы против Меган, уверена — развод неизбежен. Об этом говорят и карты, которые разложила ведунья Саона: «В их жизни позже все пойдет наперекосяк. Принц пожалеет о содеянном. Могу сказать, что за Меган ходит по пятам черная карта, а она сама — по острию ножа. Ей лучше находиться вне дворца, тогда ее жизнь продлится долго. А вот решение Гарри уйти и жить отдельно на собственные средства приведет к ссорам и разрыву отношений в паре».



Марианна Абравитова подтверждает: «Вырвавшись на свободу, они долго в браке не проживут».

По мнению таролога, супруги будут вместе еще несколько лет, а после разойдутся. И каждый из них найдет новую любовь и снова вступит в брак.

«Для Гарри это огромный плюс, ведь его мечта сбылась, и он наконец-то будет жить так, как ему хочется», — заключила эксперт.



Сколько же осталось и действительно ли развод не за горами? Точных ответов на эти вопросы никто не знает, но предположений существует множество. Одни дают супругам максимум пять лет, другие — более внимательные — не больше двух. Они подметили странную закономерность — все, за что берется экс-актриса, заканчивается через два года.

Так, например, первый брак жены принца Гарри с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном просуществовал с 2011-го по 2013-й. С шеф-поваром Кори Витиелло она также встречалась ровно два года. За Гарри Маркл вышла в 2018-м. Получается…

1 2 3 ... 13 Имена Меган Маркл и принца Гарри не сходят с первых полос мировых СМИ

Теории, гипотезы, предсказания… Если основываться лишь на них, то ничего хорошего Сассексов не ждет. А хочется верить в лучшее — что супруги останутся при дворе, хоть и получат возможность жить на две страны, что все скоро забудут про «Мегзит», что Гарри и Меган не представится случай воспользоваться своим «секретным оружием», что отношения между братьями-принцами наладятся, что все будут дружны. Хотя бы ради королевы Елизаветы II, которой не нужны лишние потрясения на 94-м году жизни. И эту роскошь она заслужила.