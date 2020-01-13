Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

В Сети продолжают обсуждать роман Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Сейчас пара отдыхает в Таиланде, и, судя по всему, этот отпуск оплатила телезвезда.

Ольга Бузова наконец обрела женское счастье, нашла истинную любовь и счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Сейчас пара отправилась в совместный отпуск в Таиланд, где весело проводит время.



Влюбленные плавают в море, любуются видами и не забывают про подписчиков, регулярно публикуя фото и видео с отдыха. В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.

«Чтоб вы понимали, приехал мой любимый и говорит: ''Мы что, будем постоянно на вилле сидеть? Хочу движуху''. Я тут устраиваю, столы бронирую, а он мне говорит: ''Не хочу движуху''», — жалуется певица.

«Кто меня будит в 8 утра со словами ''Оля, закажи завтрак, я есть хочу''?» — продолжила Бузова.

1 2 3 ... 10 Долгое время в Сети обсуждали возможный роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Несмотря на это, знаменитость счастлива, а в Сети уже поговаривают о свадьбе Ольги и Давида. Однако сами влюбленные пока не комментрировали подобные заявления.