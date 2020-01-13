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Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

В Сети продолжают обсуждать роман Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Сейчас пара отдыхает в Таиланде, и, судя по всему, этот отпуск оплатила телезвезда. 

Ольга Бузова наконец обрела женское счастье, нашла истинную любовь и счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Сейчас пара отправилась в совместный отпуск в Таиланд, где весело проводит время. 

Влюбленные плавают в море, любуются видами и не забывают про подписчиков, регулярно публикуя фото и видео с отдыха. В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу. 

«Чтоб вы понимали, приехал мой любимый и говорит: ''Мы что, будем постоянно на вилле сидеть? Хочу движуху''. Я тут устраиваю, столы бронирую, а он мне говорит: ''Не хочу движуху''», — жалуется певица. 

«Кто меня будит в 8 утра со словами ''Оля, закажи завтрак, я есть хочу''?» — продолжила Бузова. 
  • Ольга Бузова
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    Долгое время в Сети обсуждали возможный роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна
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Несмотря на это, знаменитость счастлива, а в Сети уже поговаривают о свадьбе Ольги и Давида. Однако сами влюбленные пока не комментрировали подобные заявления. 

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13 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @buzova86, @dava_m/Instagram
Теги

Ольга Бузова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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