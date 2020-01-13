Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

Ольга Бузова наконец обрела женское счастье, нашла истинную любовь и счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Сейчас пара отправилась в совместный отпуск в Таиланд, где весело проводит время.
Влюбленные плавают в море, любуются видами и не забывают про подписчиков, регулярно публикуя фото и видео с отдыха. В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.
«Чтоб вы понимали, приехал мой любимый и говорит: ''Мы что, будем постоянно на вилле сидеть? Хочу движуху''. Я тут устраиваю, столы бронирую, а он мне говорит: ''Не хочу движуху''», — жалуется певица.
Несмотря на это, знаменитость счастлива, а в Сети уже поговаривают о свадьбе Ольги и Давида. Однако сами влюбленные пока не комментрировали подобные заявления.