Сын Елены Яковлевой сделал новую страшную тату на ягодицах и заявил, что «пожирает сам себя»

В последнее время Денис Шальных вызывает все больше беспокойства у подписчиков и пользователей Сети. Сын Елены Яковлевой «укрощает плоть» татуировками и время от времени выкладывает очень личные (и очень пугающие) размышления.

Денис Шальных

27-летний Денис Шальных то и дело становится героем отечественных СМИ. В своем Инстаграме он никогда не рассказывает о друзьях и хобби (исключение — спорт и тату), комментарии держит закрытыми и в основном публикует лишь весьма своеобразные заявления.



Например, он признавался, что «всегда предпочтет боль иным чувствам», а забивает тело для того, чтобы убежать от собственных демонов. Новые тату появляются постоянно, и Дениса не останавливают даже неудачные опыты (например, воспаления).

Новая татуировка Дениса Шальных

17 февраля сын Елены Яковлевой похвастался своими новинками... на ягодицах. «Можно сказать, что исключил собственную кожу и мясо из меню эдаких разборчивых каннибалов. Это, конечно, не мешает мне пожирать самого себя. Свое всегда усваивается хорошо, даже если на вкус как д***мо. Я даже не знаю, обладаю ли способностью проявлять нормальные эмоции или нет, потому что давно не плакал. Ты просто душишь их так долго, что, возможно, утрачиваешь их, по крайней мере, частично. Я не знаю. Теперь я понимаю много вещей о себе. Бессмысленность всего ужасает меня», — написал под фото Денис.

Похоже, что-то сильно гложет звездного наследника, который то и дело переходит на английский в надежде скрыть свои душевные переживания (или сделать их менее очевидными для других). Искренне надеемся, что в скором времени у Дениса все наладится. Давно пора.