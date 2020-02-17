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Сын Елены Яковлевой сделал новую страшную тату на ягодицах и заявил, что «пожирает сам себя»

В последнее время Денис Шальных вызывает все больше беспокойства у подписчиков и пользователей Сети. Сын Елены Яковлевой «укрощает плоть» татуировками и время от времени выкладывает очень личные (и очень пугающие) размышления.
Денис Шальных
Денис Шальных

27-летний Денис Шальных то и дело становится героем отечественных СМИ. В своем Инстаграме он никогда не рассказывает о друзьях и хобби (исключение — спорт и тату), комментарии держит закрытыми и в основном публикует лишь весьма своеобразные заявления. 

Например, он признавался, что «всегда предпочтет боль иным чувствам», а забивает тело для того, чтобы убежать от собственных демонов. Новые тату появляются постоянно, и Дениса не останавливают даже неудачные опыты (например, воспаления). 

Новая татуировка Дениса Шальных
Новая татуировка Дениса Шальных

17 февраля сын Елены Яковлевой похвастался своими новинками... на ягодицах. «Можно сказать, что исключил собственную кожу и мясо из меню эдаких разборчивых каннибалов. Это, конечно, не мешает мне пожирать самого себя. Свое всегда усваивается хорошо, даже если на вкус как д***мо. Я даже не знаю, обладаю ли способностью проявлять нормальные эмоции или нет, потому что давно не плакал. Ты просто душишь их так долго, что, возможно, утрачиваешь их, по крайней мере, частично. Я не знаю. Теперь я понимаю много вещей о себе. Бессмысленность всего ужасает меня», — написал под фото Денис. 

Похоже, что-то сильно гложет звездного наследника, который то и дело переходит на английский в надежде скрыть свои душевные переживания (или сделать их менее очевидными для других). Искренне надеемся, что в скором времени у Дениса все наладится. Давно пора. 

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17 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @tdbndie, @moonmoonotterboi/Instagram
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Елена Яковлева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • "Их дети сходят с ума. От того, что им нечего больше хотеть". (БГ).

  • Жалко его мать, хорошая она тётка.

  • Гость

    "Их дети сходят с ума. От того, что им нечего больше хотеть". (БГ).

    Чьи дети? Тут у парня явно психиатрия, а не просто недостаток внимания и воспитания, как некоторые пишут.

  • Не нужно его жалеть и валить всё на травмы детства. Нормально его воспитывали, всем бы такую мать. Но если дитятко с головой не дружит, то детство ни при чём.

  • Зачем писать про этого юношу? Видно же, что он болен, глумление какое-то получается... Некрасиво это.

  • Мне кажется они с Плаксиной будут идеальной парой.А что сидят на маминых шеях ,да и ещё не совсем психологически здоровы.Прям вижу приходят на Давай поженимся ,и выбирают други друга🤣

  • А что ему ещё делать от безделья - пусть мама вкалывает

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Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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Гость 2020-02-10 14:53:00
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"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
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