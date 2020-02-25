Соленые огурцы с хумусом и острым перцем: Джиган рассекретил рацион стремительно худеющей Оксаны Самойловой

Вы тоже удивлены тому, как Оксана Самойлова выглядит через шесть дней после родов? В чем же ее секрет? В особом питании? Джиган показал в инстаграм-историях, на что его любимая супруга налегает за обедом.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

18 февраля Оксана Самойлова подарила своему мужу Джигану четвертого ребенка. На этот раз в семье родился долгожданный мальчик, которого назвали Давидом. Многодетная мама чувствует себя прекрасно и выглядит на миллион, уже смело позируя в бикини. Как ей это удается? Этим вопросом задаемся не только мы, но и сама Оксана. Может быть, все дело в питании?

Ни для кого не секрет, что во время беременности вкусы женщин бывают весьма специфичными. Случается такое и после родов. Оксана, например, жадно макает соленый огурец в хумус с острым перцем.

Джиган тоже не прочь похрустеть огурчиком. «Мам, ну ты победила!» — комментирует рэп-исполнитель.

Вот такая у них семейная идиллия.

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18 февраля Оксана Самойлова родила сына Давида
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По словам Оксаны Самойловой, восстановление после 4-го кесарева далось ей проще всего. Никаких осложнений и болей. Уже на второй день после родов она была полна сил и уверенно стояла на ногах. А на пятый так вообще активно гуляла с коляской на улице в обтягивающем боди.

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Комментарии

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  • Видимо, что такое грудное вскармливание, молодые родители четверых детей явно не в курсе.

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