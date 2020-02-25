18 февраля Оксана Самойлова подарила своему мужу Джигану четвертого ребенка. На этот раз в семье родился долгожданный мальчик, которого назвали Давидом. Многодетная мама чувствует себя прекрасно и выглядит на миллион, уже смело позируя в бикини. Как ей это удается? Этим вопросом задаемся не только мы, но и сама Оксана. Может быть, все дело в питании?
Ни для кого не секрет, что во время беременности вкусы женщин бывают весьма специфичными. Случается такое и после родов. Оксана, например, жадно макает соленый огурец в хумус с острым перцем.
Джиган тоже не прочь похрустеть огурчиком. «Мам, ну ты победила!» — комментирует рэп-исполнитель.
Вот такая у них семейная идиллия.
По словам Оксаны Самойловой, восстановление после 4-го кесарева далось ей проще всего. Никаких осложнений и болей. Уже на второй день после родов она была полна сил и уверенно стояла на ногах. А на пятый так вообще активно гуляла с коляской на улице в обтягивающем боди.
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