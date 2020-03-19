В последнее время Агата активно взялась за спорт. Каждый день по утрам девушка выходит на уличную пробежку и не забывает про тренировки. На днях актриса решила похвастаться с подписчиками результатами своей работы. Впечатляет!

«Встал, оделся, побежал», — подписала фотографию Муцениеце.

Девиз настоящей спортсменки! Подписчики оценили не только энергичность и позитивное настроение Агаты, но и ее спортивную фигуру. Видно, что ежедневные занятия и тренировки идут только на пользу знаменитости. Уверены, в скором времени она затмит своей стройной талией топ-моделей!