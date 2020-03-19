Расставание на пользу? Агата Муцениеце выточила роскошную фигуру фитнес-модели

Освободившись от брачных оков, Агата Муцениеце решила посвятить время себе. Недавно актриса выложила инстаграм-историю, где показала значительно подтянутую и спортивную фигурую Так держать!

В конце февраля стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись. Очередная звездная пара России распалась после 8 лет брака. Однако 31-летняя актриса не сильно переживает по поводу развода. Смотря на ее Инстаграм, можно понять, что молодая мама довольна своей жизнью, проводит больше времени с семьей и работает над собой.

В последнее время Агата активно взялась за спорт. Каждый день по утрам девушка выходит на уличную пробежку и не забывает про тренировки. На днях актриса решила похвастаться с подписчиками результатами своей работы. Впечатляет!

«Встал, оделся, побежал», — подписала фотографию Муцениеце.

Девиз настоящей спортсменки! Подписчики оценили не только энергичность и позитивное настроение Агаты, но и ее спортивную фигуру. Видно, что ежедневные занятия и тренировки идут только на пользу знаменитости. Уверены, в скором времени она затмит своей стройной талией топ-моделей!

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После развода Агата похорошела
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Заметные перемены во внешности Агаты многие интернет-пользователи заметили сразу же после развода с Павлом Прилучным. Актриса будто вдохнула свободы и вся расцвела. Однако сама Муцениеце утверждает, что это связано не только с расставанием. Правильный уход за собой — неотъемлемая часть ее красоты.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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