Екатерина Диденко взбудоражила Сеть своей весьма странной реакцией на смерть мужа в ее день рождения, за что ожидаемо получила массу хейта в свой адрес. Не выдержав натиска, «аптечный ревизорро», взяв двоих малолетних детей на руки, направилась в сторону окна. Откуда мы это знаем? Блогер до мозга костей не забыла поставить камеру и снять этот момент на видео.
Этим роликом Екатерина хотела показать, что устала от нападок, однако после публикации получила их еще больше. И даже Ксения Бородина, ранее защищавшая блогера, на этот раз осудила молодую маму.
И тем не менее среди фолловеров Диденко нашлись те, кто захотел ее поддержать. Люди стали снимать похожие ролики, фотографировать детей на подоконниках, выкладывать это в свои инстаграм-истории и отмечать «аптечного ревизорро». А Екатерина не без гордости (где-то — не без смеха) репостила себе эти публикации. Оставим сию ситуацию без комментариев.
21 марта 2020 · ·
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