В поддержку Екатерины Диденко интернет-пользователи «выходят» в окно с детьми на руках

Несколько дней назад Екатерина Диденко опубликовала видео, в котором вместе с детьми на руках «выходит» в окно. Удивительно, но у девушки появились последователи...

Екатерина Диденко похоронила мужа
Екатерина Диденко похоронила мужа

Екатерина Диденко взбудоражила Сеть своей весьма странной реакцией на смерть мужа в ее день рождения, за что ожидаемо получила массу хейта в свой адрес. Не выдержав натиска, «аптечный ревизорро», взяв двоих малолетних детей на руки, направилась в сторону окна. Откуда мы это знаем? Блогер до мозга костей не забыла поставить камеру и снять этот момент на видео. 

Этим роликом Екатерина хотела показать, что устала от нападок, однако после публикации получила их еще больше. И даже Ксения Бородина, ранее защищавшая блогера, на этот раз осудила молодую маму. 

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На днях Екатерина шокировала интернет этой инстаграм-историей
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И тем не менее среди фолловеров Диденко нашлись те, кто захотел ее поддержать. Люди стали снимать похожие ролики, фотографировать детей на подоконниках, выкладывать это в свои инстаграм-истории и отмечать «аптечного ревизорро». А Екатерина не без гордости (где-то — не без смеха) репостила себе эти публикации. Оставим сию ситуацию без комментариев. 

21 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

4
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  • Почему ее не лечат или не лишают родительских прав? Она угроза своим детям.
  • Мда, у нее в подписчиках перепись идиотов...
  • Сколько больных людей....
  • Это чистой воды манипуляция с её стороны-мол если и выйдет, то С ДЕТЬМИ !! Ужасная девка! Сама выходи, не трогай детей даже в шутку!!!

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