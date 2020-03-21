Екатерина Диденко взбудоражила Сеть своей весьма странной реакцией на смерть мужа в ее день рождения, за что ожидаемо получила массу хейта в свой адрес. Не выдержав натиска, «аптечный ревизорро», взяв двоих малолетних детей на руки, направилась в сторону окна. Откуда мы это знаем? Блогер до мозга костей не забыла поставить камеру и снять этот момент на видео.



Этим роликом Екатерина хотела показать, что устала от нападок, однако после публикации получила их еще больше. И даже Ксения Бородина, ранее защищавшая блогера, на этот раз осудила молодую маму.