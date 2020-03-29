Недавно в своих соцсетях Денис показал фото, сделанные в святых местах Иерусалима. А вскоре после этого рэпер поделился с фолловерами снимками с церемонии обрезания малыша Давида, которая является важным таинством в этом вероисповедании.

На этом мужчина не закончил с демонстрацией религиозной части своей жизни.

29 марта Джиган опубликовал кадры, на которых позирует вместе с маленьким сыном на руках. На снимках артист запечатлен в иудейском молитвенном облачении.