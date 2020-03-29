34-летний Джиган никогда не скрывал ни своего происхождения, ни отношения к религиозным вопросам. Настоящее имя рэпера с еврейскими корнями — Денис Устименко-Вайнштейн, и он придерживается иудаизма. Даже десятки татуировок на его теле с иудейской символикой.
Недавно в своих соцсетях Денис показал фото, сделанные в святых местах Иерусалима. А вскоре после этого рэпер поделился с фолловерами снимками с церемонии обрезания малыша Давида, которая является важным таинством в этом вероисповедании.
На этом мужчина не закончил с демонстрацией религиозной части своей жизни.
29 марта Джиган опубликовал кадры, на которых позирует вместе с маленьким сыном на руках. На снимках артист запечатлен в иудейском молитвенном облачении.
Многие фолловеры неоднозначно отнеслись к фотографиями знаменитости. Одни раскритиковали его за демонстрацию таинства, а другие же и вовсе не поняли, что происходит.
29 марта 2020 · ·
Комментарии4