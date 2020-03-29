Джиган впервые показал себя в иудейском молитвенном облачении

Джиган никогда не скрывал, что он — верующий человек. Однако многие даже не подозревали, что религия занимает настолько важное место в жизни рэпера. 

Джиган
Джиган

34-летний Джиган никогда не скрывал ни своего происхождения, ни отношения к религиозным вопросам. Настоящее имя рэпера с еврейскими корнями — Денис Устименко-Вайнштейн, и он придерживается иудаизма. Даже десятки татуировок на его теле с иудейской символикой.

Джиган

Недавно в своих соцсетях Денис показал фото, сделанные в святых местах Иерусалима. А вскоре после этого рэпер поделился с фолловерами снимками с церемонии обрезания малыша Давида, которая является важным таинством в этом вероисповедании. 

На этом мужчина не закончил с демонстрацией религиозной части своей жизни. 

29 марта Джиган опубликовал кадры, на которых позирует вместе с маленьким сыном на руках. На снимках артист запечатлен в иудейском молитвенном облачении. 

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Джиган показал новые кадры с сыном
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Многие фолловеры неоднозначно отнеслись к фотографиями знаменитости. Одни раскритиковали его за демонстрацию таинства, а другие же и вовсе не поняли, что происходит. 

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
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  • Что тут ещё добавить:"Беги от него Оксана!"
  • 😂😂😂
  • А ананас всё народ развлекает.Если бы не было этой семейки, её бы стоило придумать))
  • Когда это шапито прекратится?

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