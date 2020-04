Абонент недоступен: куда пропали блистательные и скандальные звезды светской Москвы

А потом грянул скандал! Ульяна Сергеенко прислала Мирославе приглашение на свой показ и букет цветов с запиской «To my niggas in Paris», не нуждающейся в переводе. Дума зачем-то возьми и опубликуй это в Инстаграме. Блогеры, коллеги по фэшн-индустрии, журналисты и обычные пользователи обвинили девушек в расизме и невежестве. В этот же день Думу исключили из состава совета директоров ее собственного проекта The Tot.