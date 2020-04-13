Абонент недоступен: куда пропали блистательные и скандальные звезды светской Москвы

Жаль, что в самом начале 21 века еще не существовало Инстаграма — какие бы кадры светской жизни мы могли сейчас наблюдать! Впрочем, мы убеждены, что героини демонстрировали бы лишь глянцевую картинку своей красивой жизни, а реальность с ее проблемами оставляли за кадром. Лишь спустя годы некоторые из них заговорили… О том, как боролись с онкологией, как уходили от обеспеченных, но авторитарных мужей и вместе с ними теряли «друзей», как восстанавливались после тяжелых аварий, как переживали смерти любимых и как даже оказывались в центре политических скандалов.



Героини этого материала покинули светскую арену — одни временно, другие навсегда, третьи рады бы вернуться, да не зовут. Оказавшись в период пандемии в самоизоляции в своих квартирах, домах, особняках, замках, они принялись разбирать архивы. Предлагаем и вам присоединиться к этому путешествию в прошлое.

Анастасия фон Калманович

1 февраля этого года на странице Федора Фомина (диджея и супруга Анастасии фон Калманович) появилось архивное фото с хэштегом #норникелевая свадьба. Так Фомин в шутку назвал 12-ю годовщину.