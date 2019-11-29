Молодая мама Оксана Воеводина похудела на 28 кг за полгода

В конце мая Оксана Воеводина стала мамой в первый раз. К сожалению, спустя всего два месяца после радостного события стало известно о ее разводе с Мухаммадом V.
Иногда Оксана рассказывала про послеродовую депрессию или про тренировки после рождения сына — однако фолловеры по-прежнему засыпали ее вопросами про неудавшийся брак.
29 ноября Воеводина опубликовала пост, который мы не могли оставить без внимания. Дело в том, за прошедшие с момента рождения сына полгода звезда сбросила 28 килограммов!
Оксана поведала, что так сильно поправилась во время ожидания малыша, потому что у нее были проблемы со здоровьем. «У меня начались осложнения по части почек, я даже попадала в больницу три раза по этой причине. На фоне этого у меня размер ноги увеличился с 38-го до 40-го: я ни в одни туфли не помещалась...» — вспоминает Воеводина.
Также звезда похвасталась, что после невероятной трансформации у нее не осталось ни единой растяжки. «Ежедневно я наносила много крема и масла на тело. Я ложилась спать, только обмазавшись маслами с ног до головы, и благодаря этому у меня совсем нет растяжек», — поведала знаменитость.