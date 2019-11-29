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Молодая мама Оксана Воеводина похудела на 28 кг за полгода

Оксана Воеводина редко рассказывает о том, как протекала ее беременность и первые месяцы материнства. Однако недавно экс-супруга бывшего короля Малайзии призналась, что с момента родов сбросила почти 30 килограммов!
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

В конце мая Оксана Воеводина стала мамой в первый раз. К сожалению, спустя всего два месяца после радостного события стало известно о ее разводе с Мухаммадом V.

Именно поэтому все обсуждали не то, как выглядит королева красоты после родов, а скандальные детали ее расставания с членом королевской семьи. 

Иногда Оксана рассказывала про послеродовую депрессию или про тренировки после рождения сына — однако фолловеры по-прежнему засыпали ее вопросами про неудавшийся брак. 

Оксана Воеводина
Так выглядела Оксана на последних месяцах беременности

29 ноября Воеводина опубликовала пост, который мы не могли оставить без внимания. Дело в том, за прошедшие с момента рождения сына полгода звезда сбросила 28 килограммов!

«Когда я смотрю в зеркало, то не могу поверить, что все это случилось со мной, и что недавно я была просто огромной 82-килограммовой женщиной», — призналась молодая мама. 

Оксана поведала, что так сильно поправилась во время ожидания малыша, потому что у нее были проблемы со здоровьем. «У меня начались осложнения по части почек, я даже попадала в больницу три раза по этой причине. На фоне этого у меня размер ноги увеличился с 38-го до 40-го: я ни в одни туфли не помещалась...» — вспоминает Воеводина. 

Сейчас «Мисс Москва» весит 54 килограмма. Оксана не скрывает, что причиной такого стремительного похудения стал стресс на фоне болезненного развода. 

Также звезда похвасталась, что после невероятной трансформации у нее не осталось ни единой растяжки. «Ежедневно я наносила много крема и масла на тело. Я ложилась спать, только обмазавшись маслами с ног до головы, и благодаря этому у меня совсем нет растяжек», — поведала знаменитость. 

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29 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Persona Stars, @rihanapetra/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У нее на этом фото руки худые. И лицо. Какие почти 30 кг лишнего веса??? Или они все в живот ушли?)) На любое вранье готова, лишь бы привлечь внимание.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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