Все ее трещинки: как на самом деле выглядит вблизи Анджелина Джоли

Ни для кого не секрет, что Анджелина Джоли признана настоящим идеалом красоты. Однако время нещадно даже к кинодивам — свежие снимки актрисы тому доказательством.

Анджелина Джоли (2012)

44-летнюю Анджелину Джоли не раз признавали одной из популярнейших актрис мира, а также самой желанной женщиной всей сильной половины человечества.

Несмотря на множество титулов, время над звездой имеет власть точно так же, как и над всеми нами.

В последние годы Джоли постоянно испытывает стресс — то из-за смертей близких, то из-за длительного развода с Брэдом Питтом, то из-за отъезда в другую страну своего любимого сына Мэдокса.

Анджелина Джоли (октябрь 2019-го)

В Сети то и дело обсуждают, как похудела и даже постарела красавица Анджелина. Несмотря на это, актриса по-прежнему снимается в кино и позирует на красных дорожках.

Ее последние появления на презентации фильма «Малефисента: владычица тьмы» произвели особый фурор.

Фотографы буквально следовали за знаменитостью по пятам, поэтому некоторым из них удалось запечатлеть Джоли на минимальном расстоянии. Кто бы знал, что вблизи Энджи выглядит не так эффектно, как могло показаться!

1 2 3 ... 10 В Сети появились свежие фото Анджелины Джоли

Уставший взгляд, множество морщин — увы, кинодива выглядит немного старше своих лет! Впрочем, мы не призываем критиковать Анджелину за столь редкое посещение кабинета косметолога. Сейчас главное, чтобы актриса обрела спокойствие и решила личные проблемы.