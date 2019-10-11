Все ее трещинки: как на самом деле выглядит вблизи Анджелина Джоли

44-летнюю Анджелину Джоли не раз признавали одной из популярнейших актрис мира, а также самой желанной женщиной всей сильной половины человечества.
В последние годы Джоли постоянно испытывает стресс — то из-за смертей близких, то из-за длительного развода с Брэдом Питтом, то из-за отъезда в другую страну своего любимого сына Мэдокса.
В Сети то и дело обсуждают, как похудела и даже постарела красавица Анджелина. Несмотря на это, актриса по-прежнему снимается в кино и позирует на красных дорожках.
Фотографы буквально следовали за знаменитостью по пятам, поэтому некоторым из них удалось запечатлеть Джоли на минимальном расстоянии. Кто бы знал, что вблизи Энджи выглядит не так эффектно, как могло показаться!
Уставший взгляд, множество морщин — увы, кинодива выглядит немного старше своих лет! Впрочем, мы не призываем критиковать Анджелину за столь редкое посещение кабинета косметолога. Сейчас главное, чтобы актриса обрела спокойствие и решила личные проблемы.