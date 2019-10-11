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Все ее трещинки: как на самом деле выглядит вблизи Анджелина Джоли

Ни для кого не секрет, что Анджелина Джоли признана настоящим идеалом красоты. Однако время нещадно даже к кинодивам — свежие снимки актрисы тому доказательством. 
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли (2012)

44-летнюю Анджелину Джоли не раз признавали одной из популярнейших актрис мира, а также самой желанной женщиной всей сильной половины человечества. 

Несмотря на множество титулов, время над звездой имеет власть точно так же, как и над всеми нами. 

В последние годы Джоли постоянно испытывает стресс — то из-за смертей близких, то из-за длительного развода с Брэдом Питтом, то из-за отъезда в другую страну своего любимого сына Мэдокса. 

Анджелина Джоли
 Анджелина Джоли (октябрь 2019-го)

В Сети то и дело обсуждают, как похудела и даже постарела красавица Анджелина. Несмотря на это, актриса по-прежнему снимается в кино и позирует на красных дорожках. 

Ее последние появления на презентации фильма «Малефисента: владычица тьмы» произвели особый фурор. 

Фотографы буквально следовали за знаменитостью по пятам, поэтому некоторым из них удалось запечатлеть Джоли на минимальном расстоянии. Кто бы знал, что вблизи Энджи выглядит не так эффектно, как могло показаться!

Уставший взгляд, множество морщин — увы, кинодива выглядит немного старше своих лет! Впрочем, мы не призываем критиковать Анджелину за столь редкое посещение кабинета косметолога. Сейчас главное, чтобы актриса обрела спокойствие и решила личные проблемы. 

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11 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Анджелина Джоли

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Постарела

  • Нут да,время беспощадно,тем более если у тебя проблемы со здоровьем и на личном фронте, а Анджелина тоже человек. Впрочем,она не так страшна выглядет,как написано в статье.

  • С ума не сходите! Это естественный процесс! ВСЕ стареют!

  • Фекла

    Постарела

    Странно, правда?

  • Ей 44, хорошо выглядит, немного уставшая, но это не преступление. Это лучше, чем лицо отечное от филеров.

  • Господи, и что? Люди стареют, вот это невидаль. Ещё и болеют с возрастом, а потом вообще умирают. Какие же люди тyпые всё-таки, ума хватает только обмолачивать чьи-то морщины. Бабе под 50, почему у нее не должно быть морщин? Задолбало уже это идиотское навязывание вечного пубертата.

  • К косметологу-то она регулярно наведывается, наверняка. Просто не все проблемы можно решить, учитывая, что состояние ее здоровья не самое лучшее и гормональный фон у нее не такой, как должен быть в ее возрасте из-за всех ее операций. А коррекция медикаментозная - это не собственное хорошее здоровье, это всем понятно.

  • Но в принципе она на 44 и выглядит, больше ей никак не дашь.

  • Почему у неё такое перекошенное лицо на второй фотке? Понятно что она уже не молодая, но такая перекошенность не часто встречается у 45-летних.

  • у нее глаза змеиные, злые, специально такой разрез себе сделала, если смотреть в старых фильмах форма глаз совершенно другая

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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