Новогодние праздники прошли, и утром 1 января фраза «я больше никогда не буду пить» звучала, наверное, не реже, чем накануне песни из «Иронии судьбы». Голова трещит, мутит, болит живот… Эти чувства знакомы всем и каждому. К сожалению, нет таких средств, которые вмиг избавят вас от состояния, будто вас переехала машина. Чтобы отделить факты от вымысла, Woman.ru собрал способы пережить похмелье без потерь, которые многие из нас проверили на себе.

Иногда один коктейль в баре после работы превращается в два. Или в четыре. Что ж, случается! За незабываемые воспоминания (или их отсутствие) всегда следует утренняя расплата. Пока единственный способ предотвратить похмелье — пить меньше или не пить вообще. Но сказать легко, а вот сделать…

75% людей, которые испытывали похмелье, хоть раз из-за этого пропускали работу. Ведь отсидеть день в офисе, например, после отлично отпразднованного корпоратива кажется задачей невероятно сложной. Невозможно сосредоточиться, в голове крутится только одна мысль: «Как мне дожить до вечера?» Алкоголь выводит жидкость из организма, в результате чего наступает обезвоживание, которое вызывает симптомы похмелья. Неужели, все из-за этого? В основном, да, потому что наше тело на 90% состоит из воды, поэтому и нарушение водного баланса приводит к печальным последствиям: токсины не вымываются из организма и накапливаются в печени и желудочно-кишечном тракте. На следующее утро они начинают постепенно выходить: это и есть похмелье. Поэтому, чтобы предотвратить обезвоживание и последующую интоксикацию, чередуйте алкогольные напитки со стаканом воды. Это банальный, но проверенный и действенный способ.

А что еще можно сделать, чтобы наутро не было мучительно больно?

Налегайте на витамины

Похмелье — это не только обезвоживание, но еще воспаление и окислительные процессы. Гораздо легче предотвратить похмелье, чем иметь с ним дело на следующее утро. Антиоксиданты помогают уменьшить ущерб от алкоголя, поэтому перед вечеринкой выпейте гранатовый сок, клюквенный морс или съешьте гроздь винограда.

Заказывайте гамбургер, а не салат

Разумеется, вы не хотите есть много: платье так красиво обтягивает вашу фигуру, и вы не желаете ходить с раздутым животом. «Все дело в том, что тяжесть похмелья зависит не только от того, сколько вы пьете, но и от того, как ваш организм перерабатывает алкоголь. На это во многом влияет то, что вы едите», — говорит Елизавета Ковач, директор программы по исследованию алкоголя в Университете Лойолы, Чикаго. Идеально, если в составе блюда будет красное мясо, которое имеет особенно высокую концентрацию аминокислот и витаминов, помогающих выводить побочные продукты из организма.

Съешьте что-то питательное, что содержит много белков, жиров и углеводов, перед тем, как сделать первый глоток

Избегайте шампанского

Это общеизвестный факт, но не лишним будет напомнить: старайтесь заменить шампанское, например, на вино. Пузырьки этого игристого напитка ускоряют всасывание алкоголя, поэтому вы пьянеете быстрее, что тоже оказывает влияние на тяжесть похмелья.

Чем разбавлять?

Кокосовая вода и спортивные напитки даже лучше, чем вода, помогают предотвратить обезвоживание, вызванное алкоголем. Они содержат много электролитов и минералов, которые мы теряем, когда пьем спиртное. Поэтому, если вы предчувствуете, что одним-двумя коктейлями сегодня дело не ограничится, сразу зайдите в магазин и купите нужные вам напитки. Чередуйте выпивку и кокосовую воду или спортивный напиток, и завтра вы будете чувствовать себя хорошо.

Не курите

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 113 студентов. В течение 8 недель они ежедневно много пили и курили, на следующее утро испытывая жуткое похмелье. Следующие столько же недель во время алкогольных вечеринок они не курили и обнаружили, что похмелье было уже не таким жестоким. Исследование, доказывающее, что курение существенно увеличивает риск и тяжесть похмелья, было опубликовано в американском журнале «Journal of Studies on Alcohol and Drugs».

Предпочитайте светлые напитки

Водка и джин меньше влияют на образование токсинов, чем темные напитки — виски и темный ром, утверждает доктор Ковач.

Примите ложку оливкового масла

Во многих средиземноморских странах буквально молятся на этот способ предотвратить похмелье. Это тот же принцип, что и с гамбургером: жир в оливковом масле ограничит всасывание алкоголя в стенки желудка. Так что, если можете себя пересилить, проглотите столовую ложку масла перед тем, как отправиться на вечеринку. Увеличить количество жиров можно и макая в оливковое масло хлеб или полив им салат.

Пейте молоко

Молоко образует слой на слизистой желудка, который служит барьером для чрезмерного всасывания алкоголя. Научных доказательств этой теории нет, но многие люди уверяют, что проверили способ на себе и клянутся в его эффективности. Что ж, даже если метод не работает, стакан молока еще никому не повредил.

Не смешивайте алкоголь

Смесь нескольких видов алкоголя — прямой путь к тяжелому похмелью. Это происходит потому, что они содержат разные добавки, ароматизаторы и другие вещества, и организм будет пытаться бороться со всем сразу, затрачивая очень много сил. Выберите свой напиток — пиво, водку, ром или вино и придерживайтесь намеченного пути весь вечер.

Особенно опасны коктейли, которые содержат 3 и более вида алкоголя. Если вы не можете устоять перед яркими цветами и маленькими зонтиками, ограничьтесь хотя бы двумя порциями!

Перед сном

Вы дома. Что еще можно сделать, чтобы завтра чувствовать себя нормально?

Не переборщите с водой

Да, похмелье происходит из-за обезвоживания, когда организм получает слишком много «плохой» жидкости, и мало — «хорошей». Но врачи утверждают, что пить литрами воду — не вариант, так как это — чрезмерная нагрузка на тело. Кроме того, ночные походы в туалет прерывают ваш сон, а он — важная часть восстановления организма после «алкогольного стресса». Так что выпейте стакан-два воды и поставьте один на прикроватном столике.

Выпейте таблетку

Если вы чувствуете, что перебрали, и завтра вас ждет мучительная расплата в виде головной боли, выпейте обезболивающее перед сном. Препараты, содержащие ибупрофен, действуют на воспаление, которое вызывает алкоголь. А вот от лекарств с парацетамолом в составе надо отказаться: вы можете серьезно навредить печени и почкам, если смешать их с алкоголем.

Нанесите ночную маску

Так как алкоголь обезвоживает организм, кожа страдает не меньше, чем внутренние органы: она становится сухой, тусклой и вялой. Поэтому, если у вас есть силы, нанесите ночную маску и ложитесь спать.

Наутро после

Итак, утро после сумасшедшей вечеринки. Еле открывая глаза, вы обещаете себе больше никогда не пить: ваша голова взорвется в любой момент. Собираясь на работу, корите себя за слабоволие и неспособность устоять перед соблазнами. Без паники! Придерживайтесь следующих правил, чтобы выстоять в этот день:

Забудьте слово «опохмелиться»

Эксперты сходятся во мнении, что глупо, вредно и безрассудно пить с утра, после того как ночью вы как следует повеселились. Возможно, сию минуту вас и «отпустит», но в долгосрочной перспективе станет только хуже.

Пейте много воды

Самый простой способ облегчить себе жизнь — пить много воды в течение всего дня. Но еще лучше — все те же спортивные напитки. Они содержат углеводы, которые медленно высвобождают энергию, помогающую вам держаться на плаву в этот непростой день. В спортивных напитках много электролитов, гораздо больше, чем в обычной воде, поэтому организм восстанавливается быстрее. Но будьте внимательны: не пейте те, в составе которых есть кофеин, так как они обезвожат вас еще сильнее.

Плотно позавтракайте белковой пищей

Омлет с беконом — идеальный вариант. Яйца — это источник аминокислоты под названием цистеин, помогающей противостоять воздействию ацетадьдегида, который выделяется при чрезмерном употреблении алкоголя.

Пейте газированную воду

Ученые из университета Сунь Ятсена, Китай, проанализировали влияние 57 различных напитков на организм во время похмелья и выявили, что обычная газированная вода помогает ускорить метаболизм, который замедляется после злоупотребления алкоголем. Токсины, таким образом, выводятся более активно, и вам быстрее станет легче.

Избегайте травяных чаев

А вот чай на травах, как выяснили ученые все из того же университета, наоборот, замедляет выведение токсинов и может продлить похмелье.

Имбирь – всему голова

Прокипятите 10-12 кусочков свежего корня имбиря в 4 стаканах воды, добавьте сок одного апельсина, половины лимона и полстакана меда. Эта смесь обеспечит быстрое избавление от похмельного синдрома за счет стабилизации уровня глюкозы в крови.

Проведенное в 2003 году исследование, опубликованное в Американском журнале физиологии, доказало, что имбирь хорошо снимает тошноту и подавляет рвоту

Ешьте продукты, богатые калием

Алкоголь — это мочегонное, а вместе с мочой вы теряете много калия. Усталость, тошнота, слабость — все это, в том числе, из-за недостатка элемента. Для того чтобы восполнить его, нужно есть бананы, киви, печеный картофель, зелень, грибы и курагу. Бананы же богаты не только калием, но и электролитами, которые борются с обезвоживанием.

Примите таблетку витамина С

Когда вы пьете спиртное, организм теряет не только жидкость, но и питательные вещества, витамины и микроэлементы. Витамин С тонизирует организм, улучшает детоксикацию печени и выводит токсины из организма.

Лучше всего выпить растворимую шипучую таблетку, потому что она подействует быстрее

Немного ароматерапии

Нанесите немного лавандового масла на виски: его запах помогает расслабиться и успокоиться. Это то, что вам нужно сейчас больше всего: забыть о пьяных смс, взять себя в руки и настроиться на рабочий день.

Тосты, крекеры и сухари

Когда уровень глюкозы в крови низок, печень реагирует, начиная срочно ее вырабатывать. Но если вы выпили много алкоголя, орган занят выведением токсинов и «забывает» об уровне сахара, именно поэтому он резко падает. Из-за этого наутро вы чувствуете себя раздраженным и злым. Углеводы же помогут стабилизировать уровень глюкозы в крови.