«Агата, держись! И беги...»: экс-супруга Марата Башарова обратилась к Муцениеце

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров были женаты с 2017-го по 2019 год. Супруги растят общего сына, 3-летнего Марселя.



Ни дня кого не секрет, каким сложным был брак телеведущего и его преданной поклонницы.

Мужчина неоднократно поднимал на избранницу руку и даже наносил ей довольно тяжелые травмы, требующие медицинского вмешательства.

Поначалу Елизавета скрывала от общественности наличие проблем и опровергала слухи о жестокости мужа. Впрочем, со временем Шевыркова поняла, что не готова закрывать глаза на агрессию и пагубные пристрастия Башарова. Прошлой зимой молодая женщина заявила, что подает на развод.