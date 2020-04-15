«Агата, держись! И беги...»: экс-супруга Марата Башарова обратилась к Муцениеце

Увы, горе объединяет людей куда чаще, чем радости. Так, Елизавета Шевыркова призналась, что как никто другой понимает Агату Муцениеце, переживающую сложный период брака.

Марат Башаров
Елизавета Шевыркова и Марат Башаров

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров были женаты с 2017-го по 2019 год. Супруги растят общего сына, 3-летнего Марселя.

Ни дня кого не секрет, каким сложным был брак телеведущего и его преданной поклонницы.

Мужчина неоднократно поднимал на избранницу руку и даже наносил ей довольно тяжелые травмы, требующие медицинского вмешательства.

Поначалу Елизавета скрывала от общественности наличие проблем и опровергала слухи о жестокости мужа. Впрочем, со временем Шевыркова поняла, что не готова закрывать глаза на агрессию и пагубные пристрастия Башарова. Прошлой зимой молодая женщина заявила, что подает на развод.

С тех пор Елизавета почти не комментировала свои отношения с телезвездой. Однако на фоне разборок в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце экс-супруга Башарова решилась на откровение.

Шевыркова публично поддержала Муцениеце после ее заявления о домашнем насилии

«Агата, держись! И беги... Другим человек не станет. Я прошла через это и знаю, как тебе тяжело!» — цитирует Елизавету издание «7 Дней».

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Экс-супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова поддержала Агату Муцениеце
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За прошедшие дни многие представительницы шоу-бизнеса и тысячи простых женщин выразили солидарность Муцениеце. Они оставили на странице звезды в Инстаграме множество откровенных сообщений касаемо своих проблем в отношениях с мужьями и бойфрендами. 

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

8
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  • Башаров и Прилучный коллеги по цеху))
  • Ещё одна клуша вылезла. Она же вроде к Маратику возвращаться хотела?
  • Заметьте, ни одна нормальная женщина не встала на сторону Агаты. Только скандалистки
  • Держите Агату семеро.
  • Сравнили Башарова и Прилучного. Первый всех своих жен лупил по-черному, там вообще непонятно ,как они шли замуж за него,зная как он поступил с предыдущей. А тут вышла домашняя ссора, ну вырвал телефон, ну поорал. Не оправдываю его, понимаю обиду Агаты. Но это несравнимые люди.
  • Ну понеслось...! Я бы на ее месте, на волне всеобщего негодования "простых женщин,выразивших негодование и солидарность" ,создала бы какой-нибудь благотворительный фонд для этих женщин.Хоть бы польза была бы.Сколько уже раз было сказано:не нравится - уходи.Из любой проблемы и ситуации есть выход.Выхода только с могилы нет.
  • Сколько грязи вылили на Прилучного? Прям бесит!!! А Агата белая и пушистая!!! Он же всего добился сам!!! А она за счёт его пиарится!!!
  • Миллионы людей никак не уговорят Агату оставить мужа в покое. Выезжать из дома она не собирается.

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