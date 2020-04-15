«Агата, держись! И беги...»: экс-супруга Марата Башарова обратилась к Муцениеце

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров были женаты с 2017-го по 2019 год. Супруги растят общего сына, 3-летнего Марселя.
Ни дня кого не секрет, каким сложным был брак телеведущего и его преданной поклонницы.
Мужчина неоднократно поднимал на избранницу руку и даже наносил ей довольно тяжелые травмы, требующие медицинского вмешательства.
Поначалу Елизавета скрывала от общественности наличие проблем и опровергала слухи о жестокости мужа. Впрочем, со временем Шевыркова поняла, что не готова закрывать глаза на агрессию и пагубные пристрастия Башарова. Прошлой зимой молодая женщина заявила, что подает на развод.
С тех пор Елизавета почти не комментировала свои отношения с телезвездой. Однако на фоне разборок в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце экс-супруга Башарова решилась на откровение.
Шевыркова публично поддержала Муцениеце после ее заявления о домашнем насилии.
«Агата, держись! И беги... Другим человек не станет. Я прошла через это и знаю, как тебе тяжело!» — цитирует Елизавету издание «7 Дней».
За прошедшие дни многие представительницы шоу-бизнеса и тысячи простых женщин выразили солидарность Муцениеце. Они оставили на странице звезды в Инстаграме множество откровенных сообщений касаемо своих проблем в отношениях с мужьями и бойфрендами.
15 апреля 2020 · ·
Комментарии8