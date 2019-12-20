Сцена Асмус, принц-насильник, игла мужского одобрения: секс-истории 2019, которые сложно забыть

Подводя итоги года, мы не могли обойти эту горячую тему. Почему бы не вспомнить об удивительных, шокирующих и смешных секс-историях, на которые — внезапно — оказался так богат 2019-й? Только осторожно, не обожгитесь.

Эштон Катчер и Деми Мур

Интересная секс-история может как разрушить карьеру знаменитости, так и наоборот — открыть перед ней все двери и сделать суперзвездой. Вспомните Ким Кардашьян, которую никто и знать не знал, пока на просторах Интернета не появилось ее домашнее порно с Рэем Джеем (говорят, его слила мама Ким — все на благо карьеры и счета в банке). Другое дело, что полученным хайпом еще нужно уметь правильно распорядиться… Чтобы не стать хоть и популярным, но посмешищем. Особый талант — минуя эту фазу, выбиться в топ влиятельных женщин. В этом материале мы решили вспомнить самые интересные секс-истории, которые в уходящем году не просто были на слуху, но и поразили наше воображение. Согласитесь, это даже интереснее, чем звездные свадьбы и разводы (хотя Собчак, успевшая расстаться с Виторганом и выскочить замуж за Богомолова с разницей в несколько месяцев, с нами бы не согласилась). Да и поводов поболтать о сексе было немало. Поехали!

Скандал Оксаны Лаврентьевой, Александра Цыпкина и Ксении Собчак



Ксения Собчак и Оксана Лаврентьева

Под конец года отличилось звездное трио, состоящее из двух модниц — Ксении Собчак и Оксаны Лаврентьевой и примкнувшего к ним по родству душ и штампу в паспорте писателя Александра Цыпкина, мужа последней. А ведь начиналось все вполне себе невинно, если, конечно, так можно выразиться про ну очень откровенную фотографию, которую Оксана опубликовала в своем Инстаграме.

40-летняя основательница «РусМоды» — полностью голая, просим заметить — эротично позировала на кровати лицом вниз, а призывно распахнутыми ягодицами вверх. Снимок Лаврентьева предусмотрительно сопроводила подписью о том, что очень довольна своей фигурой — мол, не зря в тренажерном зале работала до седьмого пота. На этом все могло бы и закончиться, если бы не вездесущая Ксения Собчак, которая, как и подобает общественному деятелю, решила поговорить про оголение в определенной возрастной категории — речь шла внезапно о дамах 40+ (напомним, самой Ксении пока еще 38).

Оксана Лаврентьева

Экс-кандидат в президенты не обращалась ни к кому конкретному, но пост в Инстаграм выложила предельно понятный. «Давно заметила по фоткам в Инстаграме: чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки», — заявила Собчак. Люди «в теме» сразу сложили два и два: это выпад в сторону Лаврентьевой. Тем более и причина для пикировки есть: вот уже год Оксана и Ксения, что называется, «на ножах». Поссорились из-за сатирического фильма о героях светской хроники, который снял Константин Богомолов. Роман Лаврентьевой и Цыпкина там был изображен аллегорично, но с ядовитым сарказмом.

«Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?» — подытожила Собчак.

Пока Оксана собирала лайки под фото, ее супруг ринулся на защиту чести и достоинства жены и оставил свой комментарий к посту Ксении: «Ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все».

Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

Естественно, Собчак тут же заявила, что это было посвящено не Оксане, а если Александр и его жена приняли выпад Ксении на свой счет, то это не ее проблемы. Страсти полыхают до сих пор. В комментариях у всех участников отметились, кажется, все — от Виторгана и Вероники Белоцерковской до Игоря Булатова, супруга Виктории Лопыревой.

Откровенная сцена Кристины Асмус в фильме «Текст»

Гарик Харламов и Кристина Асмус

24 октября на экраны вышел фильм «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, и все будто забыли, что кино — это вид искусства, а не документальные съемки реальной жизни актеров.

В картине есть сцена, в которой герои Кристины Асмус и Ивана Янковского занимаются сексом. Казалось бы, ну что тут такого, ведь есть же классика вроде «Эммануэль», «Последнего танго в Париже» и «9 ½ недель». Уж в 21-то веке зрители повидали и не такое — должны были привыкнуть. Но не тут-то было…

Кадр из фильма «Текст»

На следующее утро после премьеры муж Кристины, комик Гарик Харламов, проснулся, еще не зная о том, что теперь он надолго стал «самым известным куколдом страны» (что это значит, можете погуглить самостоятельно).

Инстаграм Гарика пестрил комментариями разной степени «безобидности». Харламов не выдержал и заявил, что вообще-то гордится своей супругой. «Это очень крутая и сложная актерская задача, и она была исполнена блистательно!» — сказал как отрезал комик.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Анастасией

Говорят, что Харламов, кстати, действительно переживает из-за всего негатива, который вылился на его семью, и просит своих друзей лишний раз не поднимать эту тему в разговоре.

Понять и простить, Гарик. Только так.

Секс-скандал в Корее

Сынни

Пуританская патриархальная Корея пришла в ужас, когда стало известно о грандиозном секс-скандале с участием кумиров миллионов. Сразу семь звезд поп-сцены обвинялись в том, что они тайно записывали секс с девушками, которые ничего не подозревали. Позже знаменитости обменивались роликами в секретном чате. В числе преступников оказались парни, по которым сходила с ума без преувеличения вся страна.

Все началось с того, что полиция инициировала расследования против Сынни, члена группа Big Bang (настоящее имя — Ли Сын Хен). Мужчина был владельцем ночного клуба The Burning Sun, который, по мнению правоохранительных органов, был практически Содомом и Гоморрой.

Чон Джун Ен

Там можно было спокойно купить и на месте употребить запрещенные препараты, воспользоваться услугами девушек пониженной социальной ответственности (Сынни сам поставлял их для богатых клиентов заведения).

Собственно, секретный чат звезд k-pop в мессенджере KakaoTalk тогда же и был рассекречен. В тот же день Ли Сын Хен, который до этого покинул пост гендиректора своего клуба, объявил, что уходит из группы Big Bang и шоу-бизнеса вообще.

Чхве Джон Хун

Тюремные сроки в итоге получили двое — Чон Джун Ен, участник группы Drug Restaurant, и Чхве Джон Хун, лидер коллектива F.T. ISLAND. Артистов признали виновными в многочисленных случаях изнасилований девушек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не способных дать отпор. Мужчины получили шесть и пять лет тюремного заключения соответственно. Также они должны пройти специальный 80-часовой курс для сексуальных насильников, направленный на предупреждение повторения подобных преступлений.

Пласидо Доминго

Гениальный тенор, испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, как и многие другие его коллеги по цеху, тоже не смог избежать обвинений в сексуальных домогательствах. В общей сложности 20 женщин обвинили артиста в том, что он грязно их домогался еще в 1980-е годы. А некоторые барышни даже утверждали, что Доминго обещал им видные роли на сцене в обмен на сексуальные утехи. Просто Харви Вайнштейн от оперы!

Почтенный испанец все отрицал. «Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены», — заявил Доминго.

Журналисты пообщались с артистами, которые когда-то работали с Доминго, и они подтвердили, что Пласидо проявлял очень активный интерес к противоположному полу. Испанец, в венах которого по умолчанию кипит горячая кровь, впрочем, утверждает, что никогда в жизни не стал бы никого ни к чему принуждать.

«Те, кто знает меня и кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то», — заявил 78-летний Доминго.

И хотя у полиции не было никаких доказательств, кроме слов «жертв» и «свидетелей», яростную общественность уже было не остановить — карьера Доминго в Америке, которая молниеносно реагирует на каждый шорох в теме сексуальных домогательств, пошла под откос. Сначала один за другим отменились его концерты, а чуть позже Доминго был вынужден уйти из нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» и из Лос-Анджелесской оперы.

Впрочем, любовь зрителей оказалась сильнее слухов и сплетен, не подкрепленных фактами. В Европе и России Пласидо до сих пор обожают и боготворят. 15 декабря тенор дал большой юбилейный концерт в театре «Ла Скала» в Италии и сорвал бурные овации.

Реклама Reebok «Пересядь на мужское лицо»

Залина Маршенкулова

Россия тихонько отходила от новогодних праздников и готовилась отмечать 23-е февраля — в общем, все было спокойно. И вдруг случился бум. Вышла новая реклама Reebok с феминистскими лозунгами. Свято верим в то, что она могла получиться крутой, прогрессивной, актуальной и гениальной во всех смыслах. Но этого не случилось.

Рекламная кампания под названием «Ни в какие рамки» была посвящена «развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях». В съемке для бренда приняли участие сильные и независимые: чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова, которая, собственно, и отвечала за креатив.

Слоганы были вопиющие: «Когда говорят ''Носить на руках'', представляю, как меня носят в гробу», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались». И вы все, конечно, помните вишенку на торте: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Интернет взорвался, люди были недовольны, причем настолько, что в Reebok поняли: что-то пошло не так. Рекламу быстро снесли и заменили на более… вменяемую. Новые слоганы «Мое тело — мое дело», «Я не договорила», «Дочь маминой подруги» и «Принимаю себя раз в день (после еды)» были, конечно, более благосклонно приняты интернет-сообществом, но историю про мужское лицо помнят до сих пор.

Залина, на чьей фотографии и красовался агрессивный слоган, заявила: идея съемки состояла в том, чтобы побудить женщин к тому, чтобы перестать бояться быть не такими, какими их хочет видеть общество. «Ты отдельная личность, а не приложение к мужику. Хватит пытаться заслужить любовь и выслужиться перед чьими-то ожиданиями ''какой должна женщина быть''. Пусть система ломается об тебя, а не ты об систему».

Александр Голофаст, ведущий специалист по маркетингу Reebok, с мнением общественности был крайне не согласен, кампанию одобрял, от хейтерских нападок защищал и вообще быстро уволился. Мужчина не смог закрыть глаза на то, что бренд пошел на поводу у мнения толпы и отказался от рекламы, которая была утверждена за несколько месяцев до выхода: «Бренд снял клевую фотосессию, сделал хороший видеоконтент, долгое время делал постпродакшн, накладывал логотипы, и как только он получает часть негативных комментариев — он берет и отказывается от того, что сделал. Бренд может так сделать, но мне просто стыдно, что я таким образом выгляжу нелепо».

Звездные дети меняют сексуальную идентификацию

Анджелина Джоли и Шайло

13-летняя дочь Анджелины Джоли Шайло, например, по сообщениям СМИ, уже два года проводит гормональную терапию. Девочка всерьез планирует сменить пол и стать мальчиком. Она с трех лет просит называть ее Джоном и одевается исключительно в мужскую одежду.

Прямо противоположная ситуация царит в семье Шарлиз Терон. Голливудская актриса усыновила двоих детей: сына Джексона и дочь Августу. Только Джексон быть мальчиком отказывается наотрез — еще в три года он заявил маме, что хочет быть девочкой.

Терон послушала, на ус намотала и стала потакать всем прихотям своего отпрыска: разрешила ему отрастить длинные волосы, одевала его в платья и розовые легинсы и чихать хотела на то, что во время ее совместных прогулок с Джексоном их постоянно фотографировали папарацци.

Шарлиз Терон и Джексон

В недавнем интервью для Daily Mail актриса прояснила ситуацию: «Да, я тоже думала, что он мальчик. До тех пор, пока в три года он не посмотрел на меня и не сказал: ''Я не мальчик!'' Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными».

Относиться к этому можно как угодно, но то, что Шарлиз во всем поддерживает своих детей и воспитывает из них самостоятельных личностей, внушает уважение.

Деми Мур написала о пристрастиях Эштона Катчера

Эштон Катчер и Деми Мур

Деми Мур, которой, в общем-то, уже нечего доказывать, решила выпустить мемуары о своей жизни. Конечно, много места в них занимают воспоминания о бывшем супруге, актере Эштоне Катчере. И они оказались не самыми приятными.

В книге «Наизнанку» Деми написала такое, от чего волосы встают дыбом. Во-первых, Катчер сумел дважды уговорить супругу заняться групповым сексом. Мур, видимо, все же комплексовала из-за разницы в возрасте с Эштоном (она была старше своего избранника на 15 лет), хотя и не показывала это на публике. Зато согласилась на подобные эксперименты именно по этой причине.

«Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть, но это была ошибка», — призналась в книге Деми.

Дальше — больше. Катчеру, видимо, секса все же не хватало. Так что после того, как он попробовал «тройничок» с женой, все равно ушел налево. Причем, недалеко ушел — Катчер изменил супруге в их доме прямо на диване в гостиной! Очень удобно — никаких лишних телодвижений. Мур тогда как раз не было в городе — она снималась в фильме «Родственнички» в Нью-Йорке.

«В свое оправдание Эштон сказал, что все это случилось из-за того, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения. Это в какой-то степени размыло границы», — писала Деми. На первый раз актриса приняла благосклонное решение простить неверного супруга. Однако через какое-то время ему снова захотелось вкусить чужого тела, и брак окончательно рухнул.

К слову, об этих изменах практически онлайн трубили все зарубежные СМИ, однако Деми, хоть и чувствовала, что это правда, на людях продолжала улыбаться и игнорировать слухи. Только желудок сводило от неприятного чувства — ее обманывают, причем самым наглым образом.

Также в книге-исповеди актриса рассказала о том, что долгие годы скрывала от общественности и носила в себе, как тяжкий груз — Мур потеряла ребенка.

Деми забеременела в самом начале отношений с Катчером и решила, что малыш в 41 год — это просто подарок свыше. Пара уже придумала имя — Чаплин Рэй. Это должна была быть девочка. Но на шестом месяце беременности случился выкидыш…

После этого Деми, два десятилетия воздерживавшаяся от алкоголя, снова начала пить. Потом добавила в коктейль сильные болеутоляющие. Закончила наркотиками.

Когда мемуары были опубликованы, общественность была более чем возмущена и стала ждать от Катчера объяснений. Он распинаться не собирался, предпочитая отмалчиваться и проводить время с женой Милой Кунис и их двумя детьми.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Однако таблоиды один за другим начали подозревать, что мемуары Деми поставили отношения Милы и Эштона под угрозу. Буквально на днях пошла новая волна: СМИ сообщили, что Кунис стала очень остро реагировать на любой пустяк и теперь все время подозревает своего мужа во всех смертных грехах.

Звезды стали признаваться в пансексуальности

Тесс Холлидей

В этом году сразу две звезды признались в своей пансексуальности. Ни слова больше, сначала рассказываем, что это такое.

Казалось бы, пансексуальность и бисексуальность — это практически одно и то же. Представителям обоих видов сексуальной ориентации нравятся как мужчины, так и женщины. Однако пансексуалов привлекают не конкретно «мужчины» и «женщины», а личность, которая скрывается за оболочкой.

В 2015 году о своей пансексуальности рассказала Майли Сайрус: «Меня всегда раздражало слово "бисексуал''. Оно загоняло меня в рамки. Я вижу не мужчину или женщину, я вижу человека». В один ряд с Майли встали плюс-сайз-модель Тесс Холлидей и актриса Белла Торн.

Замужняя Тесс (и мать двоих детей), например, в разговоре с изданием Nylon заявила, что, приняв свой гендер, стала жить и дышать проще и свободнее: «Я чувствую, что многие события в моей жизни теперь обрели смысл. Многие вещи, которые я чувствовала в юности, стали понятны. Многие отношения, которые у меня были, теперь более понятны. Я определенно чувствую облегчение. Теперь я могу связываться с людьми на гораздо более интимном уровне, чем когда-либо раньше, потому что мне не надо притворяться кем-то, кем я не являюсь».

Белла Торн

А вот Белла, которая раньше встречалась как с парнями, так и с девушками, и называла себя бисексуальной, рассказала на шоу «Доброе утро, Америка», что вообще не знала термин «пансексуальность». «Мне подробно объяснили, что это значит. Вам нравятся люди. Вы любите того, кого любите. Это не обязательно должен быть парень или девушка, он, она или они, это или то. Вы влюбляетесь в личность», — отметила барышня.

Как говорится, чем бы дитя не тешилось.

Французский фигурист Морган Сипре обвинен в домогательствах к 13-летней девочке

Секс-скандал не прошел и мимо Франции. Там отличился 28-летний фигурист Морган Сипре. Еще два года назад он отправлял смелые фото 13-летней девочке, с которой катался на одном катке. Потерпевшая, имя которой не раскрывается, конечно, тут же сообщила об этом вопиющем случае родителям, и те сразу же пожелали обратиться в правоохранительные органы, однако их вынудили этого не делать тренеры Моргана, Джон Циммерман и Сильвия Фонтана.

Эти товарищи заявили девочке, что, во-первых, ей никто не поверит, во-вторых, «у мужчин есть свои нужды, а она симпатичная», в-третьих, тогда Сипре готовился к Олимпийским играм, и в целом всем было немножко не до того.

Позже в дело влез еще один сострадалец, тренер Винни Диспенза. Оказалось, что он велел пострадавшей, а также еще одной фигуристке, попросить Моргана прислать интимные фотографии. За это Диспенза пообещал заказать им пиццу. Неплохой обмен, согласитесь?

Федерация фигурного катания Франции уже заявила, что у них нет никаких оснований не доверять Сипре, который, естественно, все отрицает.

«Мы не желаем оправдывать какие-либо действия, если они окажутся правдой. При этом стоит отметить, что эта история, предположительно, случилась в ноябре 2017 года, с тех пор никаких заявлений на Моргана Сипре подано не было», — отметили в Федерации. История только набирает обороты, поэтому ждем развития событий.

Россия вошла в мировой топ по просмотру порно

Крупнейший порносайт в мире Pornhub рассказал о предпочтениях своих пользователей за прошедший год. Выяснилось, что россияне не только попали в число лидеров по просмотру порно, но и удивили своими вкусами.

Наши с вами соотечественники вывели Россию на 19-е место по просмотрам эротических фильмов. Да не просто фильмов, а рисованных. Удивительно, но любители порно чаще всего ищут на сайте ролики в категории «хентай», а также видео с русскими актерами (вперед, Отечество) и видео по игре Overwatch.

Еще пользователи интересуются категорией «куколд». И мы ни на что не намекаем, нет. Ну и, конечно, Саша Грей по-прежнему в наших сердцах — она уже пятый год подряд на первом месте по популярности среди порноактрис.

Москва вошла в топ-50 эротичных городов мира

Говорят, что в Москве секса уже давно нет: мол, и партнера в безумно загруженном графике найти сложно, и на компромиссы в отношениях идти никто не хочет... Все это враки. Оказывается, секс есть, и его много!

Столица России заняла 21-е место в рейтинге эротичных городов мира, который составили американские специалисты. Критерии исследования были такие: количество секса на человека, запросы об интиме в Интернете, активность на сайтах знакомств, стереотипы и другие культурные факторы.

Парк «Зарядье»

Перца добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он практически сообщил россиянам, что за неимением других мест для предания плотским утехам, можно отправиться в парк «Зарядье» — там весьма неплохие кусты.

На первых строчках рейтинга, кстати, расположились Майами и Париж. Теперь вы знаете, куда лететь, чтобы, кхм, согреться. Не благодарите.

В российском прокате вырезали секс-сцены из фильма «Рокетмен»

Кадр из фильма «Рокетмен»

Еще до премьеры байопика о жизни и творчестве Элтона Джона «Рокетмен» разгорелся нешуточный скандал. Стало известно, что из картины вырезали добрых 8 минут — выкинули все сцены, в которых есть наркотики и гомосексуальные отношения.

Казалось бы, рейтинг фильма — 18+. Совершеннолетние и вполне сформировавшиеся личности могут смотреть это кино, не боясь за свою психику, а детей на «Рокетмена» просто не пустили бы. Но нет, за нас с вами решили, что мы можем смотреть, а что — нет.

Критик Антон Долин, вернувшись с предпоказа картины, отметил еще одну немаловажную деталь, которая окончательно портит все впечатление.

Кадр из фильма «Рокетмен»

«Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему: ''Ты обречен на одиночество''). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором», — заявил Долин.

Представитель «Централ Партнершип» заявил, что изменения внесли «для соответствия картины законодательству РФ», а вот Министерство культуры отметило, это личная инициатива прокатчика.

Элтон Джон остался таким раскладом крайне недоволен и вполне справедливо высказался на эту тему. После пресс-конференции Владимира Путина, на которой тот сказал, что в России не имеют ничего против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, Элтон заявил: «Я считаю двуличным, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ ''были счастливы'' и что ''у нас нет с этим никаких проблем''. При этом российские дистрибьюторы предпочли цензурировать мой фильм ''Рокетмен'', удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в наших отношениях с Дэвидом и в воспитании двух прекрасных сыновей».

Элтон Джон и воплотитель его образа на экране Терон Эджертон

Многие российские поклонники творчества Элтона Джона в итоге просто бойкотировали фильм, предпочтя дождаться его появления в полной версии на стриминговых сервисах. Понимаем, поддерживаем.

Принц Эндрю и «дело Эпштейна»

Принц Эндрю

Даже королевская семья в этом году умудрилась влипнуть в скандал, причем довольно серьезный. Спасибо за это надо сказать принцу Эндрю и его феноменальной способности выбирать неправильных друзей.

Монарх очень много лет водил дружбу с Джеффри Эпштейном. Причем не только он. В числе приятелей миллиардера были также Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие видные персоны. Однако козлом отпущения стал именно Эндрю.

Все дело в том, что Эпштейн был не просто очень богатым человеком и бизнесменом. Его неоднократно обвиняли в том, что тот фактически создал сеть по сдаче молодых и мало чего соображающих девочек-тинейджеров в аренду толстосумам ради сексуальных утех. Секс-трафик, вы все правильно понимаете.

В 2006 году Эпштейна уже пытались обвинить в преступлении. Однако он пошел на сделку со следствием и в итоге отсидел в тюрьме всего лишь 13 месяцев. Да и отсидел — это громко сказано. Ему разрешили ходить на работу, так что он был на свободе по 12 часов шесть дней в неделю.

В 2015-м случился новый виток этой истории — и тут уже подключился принц Эндрю. Одна из жертв — Вирджиния Джуффре — рассказала, что Джеффри принуждал ее к сексу с принцем. А ей тогда было всего 17 лет. Поверить в слова Вирджинии несложно — фото Эндрю рядом с девушкой прилагаются.

Букингемский дворец тогда все отрицал. «Выдвинутые обвинения ложны и безосновательны, а любое предположение о неприличном поведении с несовершеннолетними категорически неправдиво», — заявляла королевская семья.

О противной истории поговорили и забыли. На целых два года. Однако в 2019-м полиция снова выдвинула против миллиардера обвинения, опросив перед этим еще несколько десятков потерпевших. Эпштейна заключили под стражу до заседания суда, которое должно было пройти в 2020 году. Однако этого уже не произойдет.

Джеффри покончил с собой 10 августа. Кто-то считает, что он действительно сам ушел из жизни, так как понял, что на этот раз отвертеться не удастся, кто-то же считает, что его убили — слишком много грязной правды он знал о сильных мира сего.

Джеффри Эпштейн

Под обстрелом остался принц Эндрю. Вирджиния Джуффре только-только дала интервью NBC News, в котором в подробностях рассказала о том, что же происходило между ней и монаршей особой.

Букингемский дворец продолжил отрицать все обвинения, однако на этот раз так просто скандал утихнуть не мог — каждый день появлялись все новые и новые подробности, а ситуация разрасталась как снежный ком.

В ноябре Эндрю решил расставить все точки над i и дал интервью, в котором попытался рассказать свою сторону истории. И… лучше бы просто промолчал.

Если вкратце, то свою предполагаемую жертву Вирджинию он знать не знает, фотография, которая подтверждает факт их знакомства, отфотошопленная, да и о дружбе с Эпштейном монарх не жалеет из-за «предоставленных возможностей больше узнать о торговле и бизнесе».

«Сожалею ли я о том, что Эпштейн явно вел себя неподобающим образом? Да», — заявил принц. Журналистка Эмили Мейтлис, которая и так, казалось, была в шоке на протяжении всей беседы с Эндрю, не выдержала и переспросила: «Неподобающим образом? Он был сексуальным преступником». На это герцог Йоркский ответил: «Да, извините, я просто старался был вежливым, выражая мысль, что он был сексуальным преступником».

В общем, как вы понимаете, лучше не стало. Эндрю все понял и через несколько дней решил, что пора прекращать портить репутацию своей именитой семьи.

«За последние несколько дней я отчетливо понял, что обстоятельства, связанные с моими прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю. Я попросил Ее Величество разрешения отойти от своих публичных обязанностей на ближайшее будущее», — говорится в заявлении принца.

Инсайдеры сообщают, что с Эндрю жаждут пообщаться многие спецслужбы вплоть до ФБР — кажется, в 2020 году нас ждет новый виток истории, а возможно даже и судебное заседание. Бедная Елизавета II. Могла ли она представить, что родной сын так ее подведет?

1 2 3 ... 14 Под самый конец года Оксана Лаврентьева удивила эротической фотосессией

Да, уходящий год был действительно богат на самые разные секс-истории. Над некоторыми мы смеялись, какие-то заставляли нас думать: «Серьезно, так может быть в 2019-м?» Неизменно одно: секс всегда интересовал и будет интересовать людей во всем мире. А это значит, что это далеко не последний подобный рейтинг.